Największy w historii program doposażenia szkół. Co obejmuje?

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski poinformował w poniedziałek, że rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie do szkół 735 tys. urządzeń. To – jak ocenia – największy projekt doposażenia szkół w historii polskiej edukacji.

W ramach zamówienia kupiono:

404 250 laptopów – maksymalnie za 1 168 298 670 zł brutto,

– maksymalnie za 1 168 298 670 zł brutto, 1 10 250 laptopów przeglądarkowych – maksymalnie za 181 495 755 zł brutto,

– maksymalnie za 181 495 755 zł brutto, 220 500 tabletów – maksymalnie za 384 503 490 zł brutto.

Łącznie na zakup sprzętu przeznaczono 1,734 mld zł, a środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Laptopy dla uczniów. Jak szkoły będą z nich korzystać?

Resort cyfryzacji zapowiada, że sprzęt będzie wykorzystywany przede wszystkim podczas zajęć szkolnych, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektorzy będą mogli użyczyć urządzenia uczniom, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej szkole.

Według Ministerstwa Cyfryzacji celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do nowoczesnych technologii jest ograniczony.

Co dalej? STEM, laboratoria AI i sale do nauki zdalnej

Wiceminister Olszewski zapowiada, że na samym sprzęcie się nie skończy. W kolejnych miesiącach ruszą następne projekty inwestycyjne, również finansowane z KPO. Wśród nich znajdują się:

nowoczesne pracownie STEM ,

, laboratoria sztucznej inteligencji ,

, profesjonalne sale do nauki zdalnej.

Celem tych działań ma być przygotowanie uczniów do pracy w środowisku technologicznym, „w jakim funkcjonują współcześni inżynierowie i twórcy technologii”.

Dlaczego program doposażenia szkół jest tak duży?

Według deklaracji rządu łączna wartość inwestycji realizowanych w ramach KPO w obszarze cyfryzacji edukacji przekroczy 6 mld zł. Ministerstwo ocenia, że to nie tylko wsparcie bieżących potrzeb szkół, ale także długoterminowa strategia wprowadzania nowoczesnych kompetencji do polskiego systemu edukacji.

Dystrybucja sprzętu na tak dużą skalę to ważny etap modernizacji polskiej szkoły. W najbliższych tygodniach laptopy i tablety trafią do placówek w całym kraju, a w dalszej perspektywie uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i pracowni, które mają przygotować ich do zawodów przyszłości.