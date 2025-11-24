Sprzęt komputerowy dla szkół w całej Polsce

Resort cyfryzacji poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na zakup 735 tysięcy laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów. Urządzenia trafią do szkół w całej Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku. Będą one wykorzystywane przez uczniów do celów edukacyjnych.

Reklama

Postępowanie jest prowadzone w podziale na trzy części, odpowiednio dla:

laptopów,

laptopów przeglądarkowych oraz

tabletów

- osobno dla każdego z 73 podregionów kraju według stosowanego przez GUS podziału, tzw. NUTS3. Wyłanianie dostawców dla poszczególnych podregionów odbywa się w czterech turach – do końca listopada.

Co trafi do szkół? Laptopy, chromebooki i tablety

W sumie, do polskich szkół trafi:

404 250 laptopów za maksymalną kwotę 1 168 298 670 zł brutto,

za maksymalną kwotę 1 168 298 670 zł brutto, 110 250 laptopów przeglądarkowych za maksymalną kwotę 181 495 755 zł brutto,

za maksymalną kwotę 181 495 755 zł brutto, 220 500 tabletów za maksymalną kwotę 384 503 490 zł brutto.

Wszystkie urządzenia mają spełniać standardy techniczne określone przez MEN, tak aby mogły służyć w codziennej pracy dydaktycznej.

Ponad 1,7 mld zł na cyfryzację edukacji

Na zakup 735 tysięcy sztuk sprzętu komputerowego przeznaczono maksymalnie 1 734 297 915 zł brutto (suma maksymalnych kwot brutto na realizację postępowań). Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów.

Jak szkoły będą korzystać z nowego sprzętu

Laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety będą wykorzystywane w szkołach przez uczniów podczas zajęć szkolnych, co przełoży się na rozwój ich kompetencji cyfrowych i pozwoli im z bliska poznać nowe technologie. Nowe urządzenia mają ułatwiać m.in.:

korzystanie z platform edukacyjnych ,

, pracę na aplikacjach interaktywnych,

rozwój kompetencji cyfrowych w każdym etapie nauczania,

w każdym etapie nauczania, zwiększenie dostępności narzędzi potrzebnych do wyrównywania szans.

W szczególnych przypadkach, dane urządzenie będzie mogło być użyczone uczniowi na zasadach ogólnych panujących w szkole.

Inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sprzęt będzie spełniał standardy określone przez MEN dla urządzeń wykorzystywanych w celach edukacyjnych. Szkoły do objęcia wsparciem oraz liczba poszczególnych rodzajów sprzętu, które do nich trafią, zostały określone przez Ministra Edukacji.

Element większego programu modernizacji: STEM, zdalne nauczanie i laboratoria AI

Zakup sprzętu to część szerszego planu inwestycji w szkoły. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi równolegle postępowania na:

zestawy do nauczania zdalnego ,

, pracownie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, matematyka),

(nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, matematyka), laboratoria sztucznej inteligencji.

Całość ma stworzyć spójny system wsparcia szkół w obszarze cyfryzacji, tak aby uczniowie mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi, a nauczyciele – do technologii ułatwiających prowadzenie zajęć.