Przyroda zamiast czterech przedmiotów w klasach IV–VI

Według projektu uczniowie klas IV–VI będą mieć po 3 godziny tygodniowo przedmiotu przyroda. Przedmiot ma integrować treści z biologii, geografii, chemii i fizyki, aby – jak podkreśla MEN – „lepiej przygotować uczniów do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata” i rozwijać myślenie interdyscyplinarne.

Reklama

W klasach VII–VIII przedmioty przyrodnicze wracają w podziale tradycyjnym, jednak każdy z nich ma łącznie 3 godziny na całym etapie kształcenia. Geografia oraz biologia będą realizowane w układzie 2 godziny w klasie VII i 1 w klasie VIII, a chemia i fizyka – odpowiednio 1 godzina w klasie VII i 2 w klasie VIII.

Reforma edukacji: nowe przedmioty i zmiany w dotychczasowych

Przedmiot wiedza o społeczeństwie zostanie zastąpiony edukacją obywatelską, realizowaną w klasach VII–VIII po 1 godzinie tygodniowo.

Zmodyfikowany zostanie również zakres zajęć technicznych. Dotychczasowa technika ustąpi miejsca zajęciom praktyczno-technicznym, prowadzonym w klasach IV–VI po 2 godziny tygodniowo.

Z projektu wynika też rezygnacja z możliwości prowadzenia języka łacińskiego jako alternatywy dla drugiego języka obcego w klasach VII–VIII. MEN argumentuje to bardzo niską liczbą uczniów uczestniczących w tych zajęciach.

Godziny dyrektorskie i obowiązki wychowawców

Rozporządzenie określa nowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora:

3 godziny w klasach I–III i 6 godzin w klasach IV–VIII w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (łącznie 9 godzin w całym cyklu),

w klasach I–III i w klasach IV–VIII w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (łącznie 9 godzin w całym cyklu), 5 godzin w ośmioletnim cyklu w szkołach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W klasach IV–VIII wychowawcy będą musieli przeznaczać co najmniej 1 godzinę tygodniowo na zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja

Projekt określa minimalny wymiar godzin wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, uzależniony od liczby oddziałów i uczniów. W szkołach specjalnych przewidziano po 76 godzin rocznie na oddział. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym mają mieć zagwarantowane 4 godziny zajęć obowiązkowych oraz minimum 6 godzin rewalidacji tygodniowo.

Tydzień projektowy w każdej klasie

W klasach IV–VIII co roku ma być realizowany tydzień projektowy, podczas którego nie odbywają się standardowe zajęcia dydaktyczne. W tym czasie uczniowie będą pracować nad międzyprzedmiotowymi projektami edukacyjnymi. Wyjątkiem będzie rok szkolny 2026/2027, gdy klasy IV nie będą zobowiązane do udziału w projekcie.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany przewidziane w rozporządzeniu w sprawie nowego ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych mają wejść w życie 1 września 2026 r.