Opłata audiowizualna zastąpi Abonament RTV? Szczegóły, stawki i zwolnienia

Planowana opłata audiowizualna, która miałaby zastąpić obecny abonament radiowo-telewizyjny, według wstępnych założeń ma wynosić 8-9 złotych miesięcznie. Jej wysokość będzie corocznie waloryzowana, co oznacza, że z czasem może wzrosnąć. Obowiązek uiszczania tej składki dotyczyłby podatników oraz przedsiębiorstw.

Kogo obejmie nowa opłata audiowizualna? Lista zwolnień

Projekt opłaty audiowizualnej przewiduje jednak szereg zwolnień dla określonych grup społecznych, w tym dla osób bezrobotnych, osób o niskich dochodach, uczniów i młodzieży do 26. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, rencistów, seniorów powyżej 75. roku życia, a także osób zarabiających poniżej minimalnego wynagrodzenia, z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców.

Abonament RTV 2025. Stawki, opłaty i formy płatności

Obecnie obowiązujący abonament RTV nakłada na gospodarstwa domowe konieczność opłacania składki za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. W roku 2025 stawki wynoszą 8,70 zł miesięcznie za sam odbiornik radiowy lub 94,00 zł przy płatności z góry za cały rok (co daje 10 proc. zniżki), natomiast za odbiornik radiowy i telewizyjny razem jest to 27,30 zł miesięcznie lub 294,90 zł za cały rok z góry (również 10 proc. zniżki). Istnieją dodatkowe zniżki dla osób, które zdecydują się na uregulowanie opłaty z wyprzedzeniem: 3 proc. za płatność dwumiesięczną, 4 proc. za trzymiesięczną i 5 proc. za sześciomiesięczną. Opłaty te należy uiścić z góry, najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Abonament można opłacić w placówkach Poczty Polskiej bez dodatkowych kosztów, a także przez internet na stronie Poczty Polskiej, w bankach oraz w wybranych punktach handlowych i usługowych.

Ile wyniesie abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku abonament RTV wyniesie 9,50 zł miesięcznie za radio i 30,50 zł miesięcznie za telewizor (lub zestaw RTV), z możliwością uzyskania 10 proc. zniżki przy płatności z góry (rocznie odpowiednio 102,60 zł i 329,40 zł). Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Rejestracja odbiorników. Co zmieni nowa opłata?

W ramach obecnego systemu każdy dom ma obowiązek rejestracji odbiorników, przy czym obowiązuje tylko jedna opłata abonamentowa niezależnie od liczby posiadanych urządzeń (telewizorów, radioodbiorników, tabletów czy komputerów). W przypadku wprowadzenia nowej opłaty audiowizualnej obowiązek rejestracji całkowicie zniknie, ponieważ składka będzie naliczana automatycznie przez administrację skarbową.

Od kiedy zacznie obowiązywać opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV?

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, ustawa wprowadzająca opłatę audiowizualną w miejsce abonamentu RTV nadal nie została wdrożona. W rezultacie, w roku 2026 w mocy pozostaje podwyższony abonament radiowo-telewizyjny, a całkowite zniesienie tej formy opłat i zastąpienie jej finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa lub poprzez inną formę, planowane jest dopiero na rok 2027, kiedy to nowe regulacje mają ostatecznie wejść w życie.