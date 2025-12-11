Opłata paliwowa i jej wpływ na ceny paliw w 2026 roku

Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w Monitorze Polskim, w 2026 roku stawka opłaty paliwowej dla benzyny silnikowej oraz jej mieszanek z biokomponentami wzrośnie do 210,29 zł za 1000 litrów, w porównaniu do 202,20 zł obowiązujących w bieżącym roku. W przypadku olejów napędowych, włączając wyroby powstałe z ich zmieszania z biokomponentami, a także samych biokomponentów używanych jako paliwa, opłata ta wyniesie 453,52 zł za 1000 litrów. Jest to wzrost w stosunku do 436,07 zł, które obowiązywały w 2025 roku.

Reklama

Stawki opłaty paliwowej - czym są i kogo dotyczą?

Stawki opłaty paliwowej to określone kwotowo należności publicznoprawne, które stanowią jeden ze składników kształtujących ostateczną cenę detaliczną paliw silnikowych w Polsce, obejmujących benzyny, oleje napędowe i gaz. Głównym celem pobierania tej opłaty jest gromadzenie funduszy, które są przeznaczane na rozbudowę i modernizację krajowej infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej. Środki te zasilają przede wszystkim Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Obowiązek uiszczania tej opłaty spoczywa na podmiotach wprowadzających paliwa na rynek krajowy, czyli głównie na producentach i importerach paliw silnikowych oraz gazu. Podmioty te przekazują pobraną opłatę do Banku Gospodarstwa Krajowego, który odpowiedzialny jest za zarządzanie wspomnianymi funduszami. Stawki opłaty paliwowej podlegają regulacjom władz polskich, a ich wysokość na dany rok ustalana jest w drodze corocznie waloryzowanego obwieszczenia Ministra Infrastruktury, które publikowane jest w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Wartość tych stawek może być zróżnicowana w zależności od rodzaju paliwa.

Wyższe ceny paliw w Polsce od 2026 roku - podsumowanie

W Polsce w 2026 roku spodziewany jest wzrost cen paliw, wynikający przede wszystkim z zapowiedzianej przez Ministerstwo Infrastruktury podwyżki opłaty paliwowej o cztery procent. Nowe regulacje spowodują, że opłata ta wzrośnie do 210,29 złotych za tysiąc litrów benzyny, co stanowi podniesienie z obecnych 202,20 złotych, do 453,52 złote za tysiąc litrów oleju napędowego, w porównaniu do 436,07 złotych, a także do 256,75 złotych za tysiąc kilogramów autogazu, zamiast dotychczasowych 246,87 złotych. Oznacza to, że podwyżka przełoży się na wzrost cen detalicznych o około jeden grosz na litrze benzyny oraz dwa grosze na litrze diesla. Obecne krótkoterminowe prognozy sugerują, że do połowy grudnia 2025 roku ceny pozostaną stabilne lub odnotują niewielkie wahania, kształtując się w przedziałach 5,77-5,89 złotych za litr benzyny bezołowiowej 95, 6,13-6,25 złotych za litr oleju napędowego oraz 2,61-2,69 złotych za litr autogazu. Patrząc długoterminowo, eksperci przewidują tendencję wzrostową, napędzaną cenami ropy, mimo możliwej nadpodaży surowca. Głównym czynnikiem wpływającym na te zmiany jest podwyższenie opłaty paliwowej, choć istotne są także koszty certyfikatów emisji dwutlenku węgla, które pośrednio wpływają na ceny, jak ma to miejsce na przykład w Niemczech, gdzie spowodowały wzrost o 79 groszy na litrze benzyny, oraz marże naliczane przez rafinerie. Mimo presji na wzrost cen, w Polsce unika się ekstremalnych scenariuszy cenowych przewidywanych w Unii Europejskiej, takich jak osiągnięcie poziomu 10 lub 11 złotych za litr.