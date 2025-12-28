Jeszcze dekadę temu jednym z bardziej nietypowych prezentów świątecznych dla fanów technologii były dron. Dziś raczej na mało kim robią one szczególne wrażenie, bo ich popularyzacja postępuje w błyskawicznym tempie.

Niebawem możemy być świadkami podobnego trendu w przypadku robotów. Już teraz konsumencki sektor tego przemysłu rozwija się bardzo prężnie. Dowodem na to jest nie tylko ich obecność w wielu miejscach publicznych, ale też w naszych domach. A co gdyby taki robot pilnował nam domu?

Robopies, czyli towarzysz lepszy niż robot-człowiek

Z danych Grand View Horizon europejski rynek robotów wygenerował w 2024 roku przychód w wysokości 2,549 mld dolarów, a do 2030 roku ma urosnąć do zawrotnych 8,917 mld dolarów. Prognozy te bardzo dobitnie pokazują, że zainteresowanie mieszkańców Starego Kontynentu nowymi technologiami, a zwłaszcza tymi z dziedziny robotyki sukcesywnie rośnie.

Z tego samego raportu wynika, że najpopularniejsze nie są roboty humanoidalne, które mogą przypominać nas. Wbrew przekonaniom to roboty przypominające zwierzęta rozwijają się najszybciej i to w sektorach wspierających zdrowie. Jest to też ten obszar, który postrzega się za najbardziej dochody i z najszybszą dynamiką wzrostu.

Polacy żywo zainteresowani technologiami pet-tech

Zaskakujące w tym jest także to, że takie robotyczne zwierzęta zyskują coraz większe zainteresowanie także w Polsce. Według analiz PMR i Kantar Polacy należą do europejskiej czołówki, jeśli chodzi o wydatki na produkty dla zwierząt w relacji do dochodów.

To zaś przekłada się na wzrost zainteresowania bardziej "mechanicznymi pupilami", w tym także robotycznymi psami. Co bardzo ciekawe, pełnią one dwojaką funkcję - z jednej strony są one pewnego rodzaju towarzyszem, ale także częścią technologicznej infrastruktury naszych gospodarstw domowych.

Do tego dochodzi także czynnik finansowy oraz ich ogólna dostępność. W przeciwieństwie do robotów humanoidalnych pet-techy są tańsze, łatwiej dostępne i bardziej kompaktowe.

– Robotyczne psy wygrywają prostotą i dostępnością. Są mniejsze, tańsze w produkcji i łatwiejsze do wdrożenia niż roboty humanoidalne, a jednocześnie oferują bardzo naturalną formę interakcji. - mówi Marcin Mordak, dyrektor sprzedaży omnichannel w Komputronik.

Robotyczny pies stróżem naszego domu?

Taki robotyczny pies nie jest jednak tylko ciekawym dodatkiem lub pewnego rodzaju "bajerem", którym można podkreślić swój status majątkowy. Mogą one także stanowić dodatkową ochronę dla naszego domu lub mieszkania. Nie chodzi oczywiście o domniemane "możliwości bojowe" takich maszyn, a raczej szereg funkcji, które są do nich implementowane.

Taki robopies, wyposażony w czujniki ruchu, alarmy oraz zsynchronizowany z systemami smart home może stanowić dodatkowe wsparcie dla zabezpieczenia naszego domu. Dzięki niemu możemy np. mieć pewność, że nikt nie włamuje się nam do mieszkania i próbuje obejść "tradycyjne zabezpieczenia".

Dodatkowo taki robot może być naszym asystentem. Dzięki możliwościom modernizacji jak np. dodanie wysięgnika lub ramiona może on zbierać śmieci, lub pomagać zbierać przedmioty. Brzmi to dosyć atrakcyjnie i to także może być jeden z powodów popularności takich towarzyszy.

Robotyczny pies jak wprawka przed przygarnięciem prawdziwego zwierzaka

Nie można też bagatelizować funkcji wychowawczych takiego robotycznego psa. W końcu może on służyć jako pewnego rodzaju trener, który przygotuje dzieci przed przygarnięciem prawdziwego psa pod swój dach.

Taki pet-tech może bowiem wykonywać komendy i polecenia jak prawdziwy pies, a dodatkowo da się go wyprowadzić na spacer. Taki szereg funkcji pozwala dzieciom oswoić się z faktem posiadania zwierzaka i przygotować je na wszystkie wyzwania i obowiązki, które wynikają z faktu posiadania czworonogów.

Oczywiście taki robot nie będzie w stanie zastąpić prawdziwego zwierzaka, jego emocji oraz zachowań - co do tego raczej nikt wątpliwości nie ma i aktualnie nie wydaje się, aby był to jakikolwiek cel producentów. Chodzi bardziej o naukę dzieci, usprawnienie domowej infrastruktury oraz dodatkowe zabezpieczenie. Wobec tego popularność takich robo-psów wydaje się całkiem uzasadniona.