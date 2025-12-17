„Cyfrowy uczeń” - rewolucja w szkołach
Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski, szefowie resortów edukacji i cyfryzacji podsumowali dotychczasową realizację programu „Cyfrowy uczeń”.
- Kompetencje cyfrowe to odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo technologiczne, bezpieczeństwo w sieci, ochrona przed cyberzagrożeniami. Ale to też ochrona przed cyberprzemocą – mówił minister Gawkowski.
Z kolei minister edukacji zaznaczyła, że rewolucja cyfrowa w szkołach już ma miejsce.
- Cyfrowa rewolucja w szkołach się dzieje. 735 tys. laptopów i laptopów przeglądarkowych trafia do szkół. Za chwilę 12 tys. pracowni AI i 4 tys. pracowni STEM. Aby rewolucja mogła się dziać nie zapominamy o nauczycielach. 88 tys. osób będzie przeszkolonych w ramach wsparcia przy wdrażaniu nowego sprzętu – zapowiedziała minister Nowacka.
Zgodnie z zapowiedzią, do końca grudnia 2025 r. do szkół trafi 700 tys. sprzętu komputerowego dla uczniów.
Sztuczna inteligencja i dziennik elektroniczny
Podkreślono też duże znaczenie, jakie odgrywa obecnie sztuczna inteligencja. - W tym nowym, cyfrowym świecie nauczyciel jest nie tylko nauczycielem ale też często przewodnikiem po zmieniającym się dynamicznie świecie. Dlatego oprócz sprzętu zapewniliśmy materiały przydatne w uczeniu – dodała Nowacka.
Minister edukacji zapowiedziała również, że trwają coraz bardziej zaawansowane prace nad państwowym, bezpłatnym dziennikiem elektronicznym.
Według wiceminister edukacji Katarzyna Lubanuer w kolejnych latach w ramach programu „Cyfrowy uczeń” pieniądze w głównym stopniu zostaną przeznaczone na oprogramowanie i osprzęt np. do pracowni STEM, które trafią do szkół.
Finansowanie laptopów dla szkół
Cały program związany z dostarczeniem laptopów do szkół to koszt 1 mld 700 mln zł.
Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w co najmniej 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
Do wkładu własnego organów prowadzących zalicza się:
- wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie;
- wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych lub narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii, wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.