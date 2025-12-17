„Cyfrowy uczeń” - rewolucja w szkołach

Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski, szefowie resortów edukacji i cyfryzacji podsumowali dotychczasową realizację programu „Cyfrowy uczeń”.

- Kompetencje cyfrowe to odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo technologiczne, bezpieczeństwo w sieci, ochrona przed cyberzagrożeniami. Ale to też ochrona przed cyberprzemocą – mówił minister Gawkowski.

Z kolei minister edukacji zaznaczyła, że rewolucja cyfrowa w szkołach już ma miejsce.

- Cyfrowa rewolucja w szkołach się dzieje. 735 tys. laptopów i laptopów przeglądarkowych trafia do szkół. Za chwilę 12 tys. pracowni AI i 4 tys. pracowni STEM. Aby rewolucja mogła się dziać nie zapominamy o nauczycielach. 88 tys. osób będzie przeszkolonych w ramach wsparcia przy wdrażaniu nowego sprzętu – zapowiedziała minister Nowacka.

Zgodnie z zapowiedzią, do końca grudnia 2025 r. do szkół trafi 700 tys. sprzętu komputerowego dla uczniów.

Sztuczna inteligencja i dziennik elektroniczny

Podkreślono też duże znaczenie, jakie odgrywa obecnie sztuczna inteligencja. - W tym nowym, cyfrowym świecie nauczyciel jest nie tylko nauczycielem ale też często przewodnikiem po zmieniającym się dynamicznie świecie. Dlatego oprócz sprzętu zapewniliśmy materiały przydatne w uczeniu – dodała Nowacka.

Minister edukacji zapowiedziała również, że trwają coraz bardziej zaawansowane prace nad państwowym, bezpłatnym dziennikiem elektronicznym.

Według wiceminister edukacji Katarzyna Lubanuer w kolejnych latach w ramach programu „Cyfrowy uczeń” pieniądze w głównym stopniu zostaną przeznaczone na oprogramowanie i osprzęt np. do pracowni STEM, które trafią do szkół.

Finansowanie laptopów dla szkół

Cały program związany z dostarczeniem laptopów do szkół to koszt 1 mld 700 mln zł.

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w co najmniej 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Do wkładu własnego organów prowadzących zalicza się: