Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowanie działalności w ciągu ostatnich dwóch lat. Resort podkreśla, że priorytetem stał się rzeczywisty dialog ze środowiskiem akademickim. Służą temu spotkania z rektorami, studentami i naukowcami w największych ośrodkach akademickich.

W resorcie opracowano propozycje zmian w systemie szkolnictwa na poziomie wyższym. Przygotowany został projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035, który integruje wszystkie elementy funkcjonujące w obszarze szkolnictwa wyższego, spaja je w spójną całość i wyznacza kierunek rozwoju. Jak podkreśla MNiSW jest to również strategia o charakterze dynamicznym – będzie ewoluować wraz z jej realizacją.

e-Dyplomy i e-Granty - cyfrowa transformacja uczelni

Dwa ostatnie lata przyniosły wyraźny postęp cyfrowy. Wprowadzenie e-Dyplomów to milowy krok w cyfryzacji uczelni. Przyjęcie przez Radę Ministrów przepisów umożliwiających wydawanie dyplomów w formie elektronicznej to przełom dla ponad miliona osób studiujących w Polsce. Nowe rozwiązania upraszczają procesy administracyjne i otwierają drogę do pełnej cyfryzacji dokumentacji akademickiej.

Z kolei system e-Granty unowocześni finansowanie badań wprowadzając kompleksowy zestaw e-usług, od składania wniosków i recenzji, po zawieranie umów i rozliczenia. Platforma uprości procesy grantowe dla naukowców, uczelni, instytucji badawczych i przedsiębiorców.

Portal „Usługi dla Nauki” zapewnia szybszy dostęp do informacji, możliwość składania wniosków o granty, stypendia i dofinansowania, a także cyfrowe składanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz elektroniczne zawieranie umów pomiędzy grantobiorcą a instytucją finansującą.

Stypendia, akademiki i troska o dobrostan - nauka bliżej studenta

Wsparcie materialne studentów rozszerzono przez:

podwyższenie progów stypendialnych ,

, zwiększenie puli środków na stypendia,

na stypendia, inwestycje w domy studenckie.

Do tych ostatnich już w pierwszej części 2026 r. popłynie rekordowa kwota 400 mln zł, umożliwiająca budowę nowych i modernizację już istniejących placówek.

Resort nauki szczególną uwagę poświęcił dobrostanowi psychicznemu i bezpieczeństwu studentów oraz pracowników uczelni. Powołano specjalny zespół zajmujący się przeciwdziałaniu mobbingowi a także dwukrotnie zorganizowano okrągły stół ds. bezpieczeństwa na uczelniach. Na działania w tym obszarze przeznaczane są dodatkowe środki z budżetu państwa.

Ponadto, we współpracy z Parlamentem Studentów RP uruchamiany jest program „Otwarta Uczelnia”. To inicjatywa realnie wspierająca budowanie uczelni otwartej i bezpiecznej dla wszystkich. Program zakłada aktywny udział studentów, którzy będą oceniać poziom swojego zadowolenia z wprowadzanych zmian.