Nowacka: Kształcenie branżowe i techniczne ma wielką przyszłość

Podsumowując dwa ostatnie lata w szkolnictwie zawodowym minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała o 15 nowych zawodach szkolnictwa branżowego, w których już jest prowadzone kształcenie lub będzie prowadzone od nowego roku szkolnego.

Nowacka podkreśliła, że kształcenie branżowe i techniczne ma wielką przyszłość. - Oczywiście potrzebujemy inżynierów, profesorów, naukowców, ale potrzebujemy też tych ludzi, którzy chcą być konstruktorami, którzy chcą współbudować polską gospodarkę na każdym jej szczeblu - wskazała.

- Odbyliśmy ponad 70 spotkań z różnymi branżami, z którymi to branżami zastanawialiśmy się nad tym, jak zmieniać, jak dostosowywać szkoły i kształcenie do tego, co dzisiaj jest potrzebne i co jest potrzebne młodym ludziom - powiedziała szefowa MEN. - Wydawałoby się 15 zawodów to nie jest taka wielka zmiana, ale to są zawody szczególnie potrzebne naszej gospodarce - dodała.

Nowe zawody - zmiany od przyszłego roku

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura, który w MEN odpowiedzialny jest m.in. za szkolnictwo zawodowe poinformował, że od przyszłego roku szkolnego możliwe będzie kształcenie w nowych zawodach:

technik cyberbezpieczeństwa ,

, technik kontroli bezpieczeństwa portu lotniczego,

optoelektronik,

technik optoelektroniki,

technik optyki okularowej,

technik mobilności drogowej.

Kształcić będzie się można także w zawodach: agroogrodnik i technik agroogrodnictwa, ogrodnik terenów zielonych i technik architektury krajobrazu i arborystyki, technik aranżacji florystycznych oraz asystent ogrodniczy i asystent florystyczny. Te dwa ostatnie zawody opracowane są z myślą o uczniach z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Kiepura przypomniał również, że od września 2024 r. można się kształcić w zawodzie technik elektromobilności, od września 2025 r. w zawodzie technik gospodarki nieruchomościami.

Priorytet: doradztwo zawodowe

Minister Nowacka podkreśliła, że jednym z priorytetowych działań resortu jest wzmocnienie doradztwa zawodowego. - Dziś wiemy, że tylko 5 procent młodych osób korzysta z tego doradztwa, które ma w szkołach, że ma z niego realny zysk, jeśli chodzi o decydowanie, co chcą robić w przyszłości - powiedziała.

Szefowa MEN zapowiedziała, że wzmacniane będzie doradztwo zawodowe, ale też nie zabraknie starań, by kształcenie praktyczne miało wielkie przełożenie na poznawanie możliwości różnych zawodów. Stąd duży nacisk na przedmiot, który się nazywa technika. - Będziemy go rozbudowywać, wzmacniać, inwestować w pracownie techniczne, bo wiemy, że to jest potrzebne - dodała.

Kluczowe zmiany w kształceniu zawodowym

Nowacka podkreśliła, że przygotowywana „Reforma26. Kompas Jutra” to reforma, w której sprawczość to jedna z kluczowych kompetencji, a umiejętności pracy zespołowej czy umiejętności tworzenia czegoś bez względu na przedmiot, są po prostu kluczowe.

- To jest jeden z takich wyznaczników, w których myślimy, jeżeli myślimy o reformie, żeby młodzież miała sprawczość, siłę i kompetencje, umiejętności praktyczne i techniczne. Tydzień projektowy to również rozwijanie tych kompetencji, bardzo często technicznych, tak żeby nie tylko poznać bardzo wymagającą i szczegółową wiedzę, ale też umieć to zastosować - zaznaczyła.

Kiepura dodał, że jeśli chodzi o kształcenie zawodowe kluczową zmianą będzie zwiększenie praktycznego wymiaru nauki. Resort edukacji pracuje nad tym, aby w technikach podstawę programową zrealizować do zakończenia IV klasy, a w V klasie koncentrować naukę na kształceniu praktycznym i przygotowaniu do matury.

- To jest też efekt rozmów, propozycji, ale sami też dochodzimy do takiego wniosku i takie prace prowadzimy - powiedział wiceminister.