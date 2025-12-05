Edukacja obywatelska: nowy obowiązek, realne problemy szkół
Nowy przedmiot ma rozwijać postawy obywatelskie, odpowiedzialność społeczną oraz kompetencje związane z aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Jednak już po jego wprowadzeniu wielu nauczycieli sygnalizowało Ministerstwu Edukacji Narodowej, że nie otrzymali wystarczającego wsparcia metodycznego.
By odpowiedzieć na tę lukę, Fundacja Zwolnieni z Teorii we współpracy z Fundacją Enea – Energia Wspólnoty przygotowała ogólnopolski projekt mający umożliwić szkołom realne wdrożenie pracy metodą projektów społecznych — kluczowego, a jednocześnie najbardziej wymagającego elementu programu.
3 500 szkół otrzyma profesjonalne materiały dydaktyczne
Projekt objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje dostarczenie do szkół zestawu praktycznych narzędzi dydaktycznych, w tym:
- scenariuszy lekcji,
- kart pracy,
- materiałów do pracy grupowej,
- materiałów cyfrowych,
- 15 krótkich filmów edukacyjnych, które krok po kroku tłumaczą, jak tworzyć projekty społeczne odpowiadające na realne potrzeby lokalnej społeczności.
To pierwszy tak szeroki pakiet wsparcia dla nauczycieli w zakresie nowego przedmiotu.
Sprawdzony model edukacji przez doświadczenie
Fundacja Zwolnieni z Teorii od ponad 12 lat prowadzi praktyczną edukację społeczną, angażując szkoły w tworzenie projektów społecznych. W tym czasie 160 tys. uczniów zrealizowało ponad 9 tys. projektów społecznych w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
— Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami. To nie tylko zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy i przekuwania teorii w działanie – podkreśla Paula Bruszewska, prezeska i współzałożycielka Fundacji Zwolnieni z Teorii.
„Zasil szkołę pomysłem” – konkurs łączący ekologię i edukację obywatelską
Integralną częścią projektu jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, w którym uczniowie mają przygotować projekty społeczne dotyczące oszczędzania energii. Celem jest połączenie tematów obywatelskich z ekologicznymi oraz pokazanie, że energia – zarówno ta elektryczna, jak i społeczna – może być impulsem do zmiany.
Najlepsze zespoły projektowe i szkoły otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł.
— Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania. Chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Enea – Energia Wspólnoty.
Szkoły zyskają realne wsparcie przy wdrażaniu nowego przedmiotu
Projekt ma sprawić, że edukacja obywatelska nie będzie jedynie kolejnym elementem podstawy programowej, lecz przestrzenią współtworzenia i kształtowania empatii, odpowiedzialności oraz zaangażowania społecznego.
Efekty inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce.
Źródła:
Fundacja Zwolnieni z Teorii
Fundacja Enea - Energia Wspólnoty