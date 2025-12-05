Edukacja obywatelska: nowy obowiązek, realne problemy szkół

Nowy przedmiot ma rozwijać postawy obywatelskie, odpowiedzialność społeczną oraz kompetencje związane z aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Jednak już po jego wprowadzeniu wielu nauczycieli sygnalizowało Ministerstwu Edukacji Narodowej, że nie otrzymali wystarczającego wsparcia metodycznego.

By odpowiedzieć na tę lukę, Fundacja Zwolnieni z Teorii we współpracy z Fundacją Enea – Energia Wspólnoty przygotowała ogólnopolski projekt mający umożliwić szkołom realne wdrożenie pracy metodą projektów społecznych — kluczowego, a jednocześnie najbardziej wymagającego elementu programu.

3 500 szkół otrzyma profesjonalne materiały dydaktyczne

Projekt objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje dostarczenie do szkół zestawu praktycznych narzędzi dydaktycznych, w tym:

scenariuszy lekcji,

kart pracy,

materiałów do pracy grupowej,

materiałów cyfrowych,

15 krótkich filmów edukacyjnych, które krok po kroku tłumaczą, jak tworzyć projekty społeczne odpowiadające na realne potrzeby lokalnej społeczności.

To pierwszy tak szeroki pakiet wsparcia dla nauczycieli w zakresie nowego przedmiotu.

Sprawdzony model edukacji przez doświadczenie

Fundacja Zwolnieni z Teorii od ponad 12 lat prowadzi praktyczną edukację społeczną, angażując szkoły w tworzenie projektów społecznych. W tym czasie 160 tys. uczniów zrealizowało ponad 9 tys. projektów społecznych w ramach ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

— Chcemy, by nauczyciele wiedzieli, że nie są z tym nowym przedmiotem sami. To nie tylko zestaw materiałów, ale zaproszenie do współpracy i przekuwania teorii w działanie – podkreśla Paula Bruszewska, prezeska i współzałożycielka Fundacji Zwolnieni z Teorii.

„Zasil szkołę pomysłem” – konkurs łączący ekologię i edukację obywatelską

Integralną częścią projektu jest ogólnopolski konkurs „Zasil szkołę pomysłem”, w którym uczniowie mają przygotować projekty społeczne dotyczące oszczędzania energii. Celem jest połączenie tematów obywatelskich z ekologicznymi oraz pokazanie, że energia – zarówno ta elektryczna, jak i społeczna – może być impulsem do zmiany.

Najlepsze zespoły projektowe i szkoły otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 25 tys. zł.

— Widzimy ogromny potencjał w połączeniu edukacji z energią do działania. Chcemy pokazać, że nauka o społeczeństwie może być inspirująca i praktyczna – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Enea – Energia Wspólnoty.

Szkoły zyskają realne wsparcie przy wdrażaniu nowego przedmiotu

Projekt ma sprawić, że edukacja obywatelska nie będzie jedynie kolejnym elementem podstawy programowej, lecz przestrzenią współtworzenia i kształtowania empatii, odpowiedzialności oraz zaangażowania społecznego.

Efekty inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii 2026, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w Polsce.

