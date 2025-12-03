- Niż demograficzny zmienia polską szkołę. Rząd reaguje na prognozy GUS
Niż demograficzny zmienia polską szkołę. Rząd reaguje na prognozy GUS
Według prognoz GUS liczba dzieci w wieku szkolnym spadnie do 2060 roku nawet o 30 proc. Najbardziej odczują to gminy wiejskie i małe miasta, gdzie już teraz wiele szkół ma niewielkie oddziały lub walczy o utrzymanie kadry.
Nowe przepisy mają pomóc samorządom dostosować sieć szkół do realnej liczby uczniów – bez pogarszania jakości nauczania i bez konieczności masowych likwidacji placówek.
Szkoły jako centra społeczności lokalnej. Gminy zyskają nowe możliwości
Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość wykorzystania wolnych pomieszczeń w szkołach i przedszkolach na potrzeby mieszkańców. Lokalne władze będą mogły przeznaczyć część budynku m.in. na:
- opiekę dla dzieci do lat 3,
- zajęcia dla seniorów,
- działalność kulturalną,
- programy prozdrowotne,
- działania związane z integracją i aktywnością obywatelską.
Takie rozwiązanie ma stać się alternatywą dla likwidacji małych szkół – szczególnie w miejscach zagrożonych wyludnieniem. Jednocześnie w przepisach znalazł się wyraźny warunek: dodatkowe aktywności nie mogą pogarszać bezpieczeństwa ani warunków nauki uczniów.
Nowa struktura szkół podstawowych. Więcej elastyczności dla samorządów
Projekt dopuszcza większą różnorodność organizacyjną szkół. Gminy będą mogły tworzyć:
- szkoły podstawowe obejmujące klasy I–III i I–IV,
- szkoły obejmujące wyłącznie klasy IV–VIII (pod warunkiem posiadania co najmniej jednej szkoły filialnej),
- szkoły filialne – mniejsze placówki podlegające większej szkole, obejmujące klasy I–III lub I–IV.
Celem jest umożliwienie młodszym dzieciom nauki blisko domu, a starszym — w pełnowymiarowych, dobrze wyposażonych szkołach.
Klasy łączone łatwiejsze do organizacji. Ratunek dla najmniejszych szkół
W bardzo małych szkołach, w których łącznie w klasach I–III uczy się nie więcej niż 12 uczniów, możliwe będzie łączenie wszystkich zajęć edukacyjnych.
Warunkiem będzie zgoda rodziców, nauczycieli i gminy.
Takie rozwiązanie ma ograniczyć konieczność zamykania szkół z niewielką liczbą dzieci.
Zespoły szkół – prostsze łączenie placówek i lepsze zarządzanie
Samorządy otrzymają prawo tworzenia zespołów składających się z kilku szkół podstawowych. Ma to przynieść:
- lepsze wykorzystanie kadry nauczycielskiej,
- wyrównanie jakości edukacji,
- ograniczenie pracy nauczycieli w wielu placówkach,
- uproszczenie zarządzania i administracji.
To jedno z rozwiązań, które ma ułatwić utrzymanie małych szkół bez zwiększania kosztów.
Wsparcie świetlic i posiłków. Korzyści dla najmniejszych szkół
W szkołach liczących do 70 uczniów świetlica będzie mogła działać także dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Projekt dopuszcza również organizowanie podwieczorków, co ma poprawić standard żywienia najmłodszych.
Mniej biurokracji dla samorządów i większy nacisk na kluczowe decyzje
Projekt ogranicza liczbę sytuacji, w których samorząd musi uzyskać wiążącą opinię kuratora oświaty, np. przy tworzeniu bibliotek pedagogicznych.
Jednocześnie rola kuratora zostaje wzmocniona w sprawach najważniejszych — likwidacji szkół, zmianie obwodów czy przekształceniach placówek.
Nowe zasady likwidacji szkół. Obowiązek konsultacji i szybsza ścieżka odwoławcza
Procedura likwidacji szkoły zostanie uproszczona i bardziej przejrzysta. Wprowadza się:
- obowiązek konsultacji społecznych,
- jasne zasady informowania mieszkańców,
- kierowanie skarg na opinię kuratora bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Ma to skrócić czas postępowań i zwiększyć transparentność procesu.
Finansowanie: szybsze dotacje w 2025 r. i pewne środki w 2026 r.
Rząd zapowiada:
- przyspieszoną wypłatę zaległych „dotacji za efekt” dla szkół ponadpodstawowych w 2025 r. (publicznych niesamorządowych i niepublicznych),
- gwarancję dotacji od stycznia 2026 r. dla 379 nowych jednostek oświatowych, aby uniknąć przerw w finansowaniu.
Kiedy przepisy wejdą w życie?
Projekt trafi teraz do parlamentu.
Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.