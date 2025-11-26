Nowelizacja Karty nauczyciela przyjęta przez Sejm 21 listopada trafiła pod obrady połączonych komisji Senatu: edukacji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek i jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy w obecnym kształcie. Projekt trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

Rząd: 2,2 mln godzin ponadwymiarowych tygodniowo

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura podczas posiedzenia komisji podkreślił, że w szkołach realizowanych jest obecnie „około 2,2 mln godzin ponadwymiarowych tygodniowo”. Jak zaznaczył, głównym celem nowelizacji jest zapewnienie nauczycielom wynagrodzenia za godziny, które zostały im przydzielone, a z przyczyn niezależnych nie zostały zrealizowane.

Według resortu edukacji rząd zabezpieczył środki na pokrycie kosztów godzin ponadwymiarowych w części oświatowej subwencji ogólnej.

Kontrowersje: brak klasy to brak wypłaty? ZNP: „Nauczyciele wstrzymują wycieczki”

Po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji Karty nauczyciela (obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026) związki zawodowe zaczęły zgłaszać zastrzeżenia do nowych zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Chodzi o sytuacje, w których nauczyciel stawia się do pracy i jest gotowy prowadzić zajęcia, ale lekcja się nie odbywa, np. gdy cała klasa jedzie na wycieczkę. W wielu szkołach takie godziny nie są obecnie opłacane, co – zdaniem ZNP – wywołuje „niepokój i poczucie niesprawiedliwości”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że z niektórych placówek spływają sygnały o wstrzymywaniu wyjść klasowych lub wycieczek w ramach solidarności zawodowej nauczycieli. Ma to być forma sprzeciwu wobec nowych sposobów rozliczeń.

Od kiedy nowe przepisy? Będą też wyrównania dla nauczycieli

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Jednak – dzięki poprawce sejmowej komisji edukacji – nauczyciele otrzymają wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Pieniądze mają zostać wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Regulacja doprecyzowuje m.in.:

zasady liczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

zasady rozliczania zastępstw doraźnych,

sytuacje, w których nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, lecz niezrealizowane godziny.

Co dalej z nowelizacją? Decydują senatorowie

Kolejnym etapem prac legislacyjnych będzie posiedzenie plenarne Senatu. Jeśli izba wyższa zatwierdzi ustawę bez poprawek, dokument trafi na biurko Prezydenta. Samorządy i dyrektorzy szkół czekają na ostateczne rozstrzygnięcia, podkreślając, że nowe przepisy mogą wpłynąć na organizację pracy oraz budżety placówek oświatowych.