Liczba osób pobierających kompensówki spadła do 10,1 tys.

W sierpniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 10,1 tys. osób. To wyraźnie mniej niż rok wcześniej (11,3 tys.) oraz zdecydowanie mniej niż dwa i trzy lata temu, gdy świadczenia wypłacano odpowiednio 12,1 tys. i 12,5 tys. nauczycielom.

Trend spadkowy widoczny był przez cały rok 2025: od styczniowych 11,7 tys. pobierających do sierpniowych 10,1 tys. To konsekwencja wygasającego charakteru świadczenia oraz zmian demograficznych w zawodzie.

Rosną przeciętne kwoty świadczenia kompensacyjnego

Choć liczba świadczeniobiorców maleje, rośnie przeciętna wysokość świadczenia. W sierpniu 2025 r. wyniosła ona 4173,76 zł. To więcej niż w 2024 r. (3977,71 zł) i aż o ponad 1600 zł więcej niż w 2022 r.

Kwoty wypłacane w pierwszych miesiącach 2025 r. utrzymywały się na podobnym poziomie – wahały się od około 3980 zł do 4208 zł. Wyższe świadczenia wynikają m.in. ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w poprzednich latach, które wpływają na podstawę naliczania kompensówki.

Dla porównania, przeciętna emerytura pomostowa w sierpniu 2025 r. wynosiła 5701,76 zł i była wypłacana 38,4 tys. osobom.

Komu przysługuje kompensówka i co zmieniło się od 1 września 2025 r.?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, obowiązujące od 2009 r., przysługuje osobom z minimum 30-letnim stażem pracy, w tym 20 latami pracy nauczycielskiej, zatrudnionym co najmniej w połowie etatu. W latach 2025–2026 wiek uprawniający do świadczenia wynosi 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn. Docelowo, do 2032 r., wiek ten będzie stopniowo podnoszony do powszechnego wieku emerytalnego.

Od 1 września 2025 r. rozszerzono katalog placówek, których pracownicy mogą ubiegać się o kompensówkę. Obejmuje on teraz m.in.:

publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze ,

, centra kształcenia zawodowego ,

, branżowe centra umiejętności,

placówki artystyczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli ,

, kolegia pracowników służb społecznych, okręgowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym nie może pracować w szkole

Kompensówka, w odróżnieniu od emerytur pomostowych, jest świadczeniem wygasającym i wprowadzonym jako forma ochrony nauczycieli odchodzących z zawodu przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoby pobierające świadczenie nie mogą pracować w szkole, przedszkolu czy ośrodku – nawet na stanowiskach niezwiązanych z dydaktyką. Taka praca powoduje zawieszenie wypłaty.

Możliwe jest natomiast podjęcie zatrudnienia poza oświatą. Czasowe odstępstwa – wprowadzone w związku z napływem uczniów z Ukrainy – obowiązywały do 31 sierpnia 2025 r.

Świadczenia finansowane są z budżetu państwa. ZUS udostępnia także internetowy kalkulator, który pozwala obliczyć ich przewidywaną wysokość.