Cel edukacji zdrowotnej

Nowy przedmiot przygotowuje uczniów do dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, cyfrowe i środowiskowe. Program powstał przy współpracy MEN, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu i Turystyki z udziałem lekarzy, nauczycieli i specjalistów w dziedzinie profilaktyki i aktywności fizycznej.

Udział uczniów w szkołach różnego typu

Dane MEN pokazują, że najwięcej uczestników edukacji zdrowotnej jest w szkołach podstawowych – 804539 uczniów, co stanowi 40,36 proc. uprawnionych.

W liceach ogólnokształcących frekwencja wynosi 10,08 proc. (55003 uczniów), w technikach – 7,78 proc. (30729), w branżowych szkołach I stopnia – 14,40 proc. (27457), a w szkołach artystycznych – 18,33 proc. (3083).

Frekwencja w województwach i miastach

Najwięcej uczniów uczestniczy w edukacji zdrowotnej w województwie wielkopolskim – 38,59 proc. (122054 uczniów), natomiast najmniej w podkarpackim – 17,19 proc. (28804). Na podium znalazły się także województwa lubuskie (38,31 proc.) i kujawsko-pomorskie (37,26 proc.).

W większych miastach najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim – 35,66 proc., a najniższy w Rzeszowie – 14,49 proc. Wysoką frekwencję mają też Łódź (33,23 proc.) i Poznań (32,93 proc.), natomiast Warszawa osiąga 27,92 proc.

MEN zastrzega, że frekwencja zależy od organizacji zajęć, umiejscowienia przedmiotu w planie lekcji oraz specyfiki szkół i lokalnych warunków.

Trend spadkowy w uczestnictwie uczniów

Edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dane MEN pokazują systematyczny spadek frekwencji – w roku szkolnym 2019/2020 w zajęciach uczestniczyło 50,38 proc. uczniów, a w 2024/2025 już tylko 33 proc.

Prognozy wskazują, że w 2025/2026 odsetek spadnie do 30 proc., a w 2026/2027 do około 26 proc.