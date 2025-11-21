Reforma programowa od 2026 r.

Komisja edukacji zajmowała się w czwartek poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji Prawa oświatowego. Dokument ma umożliwić wdrożenie kompleksowej reformy programowej w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Reklama

Zgodnie z założeniami, zmiany w podstawach programowych oraz ramowych planach nauczania mają być wdrażane stopniowo od roku szkolnego 2026/2027 – najpierw w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkół podstawowych. Pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych objęte zostaną reformą rok później, od 2027/2028.

Projekt przewiduje również korekty w ustawie o systemie oświaty, w tym powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty oraz rezygnację z matury z języka łacińskiego jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Komisja odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez parlamentarzystów PiS oraz Konfederacji Korony Polskiej. Nie poparła także wniosku PiS o odrzucenie całego projektu.

Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

Drugim omawianym dokumentem był poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przygotowany po interwencji premiera i zapowiedziany jako szybka ścieżka legislacyjna po spotkaniu z nauczycielkami z Legionowa. Jego celem jest uregulowanie kwestii wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, gdy brak realizacji wynika z przyczyn niezależnych od nauczyciela.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., jednak podczas prac w komisji dopisano poprawkę przyznającą nauczycielom wyrównanie za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Środki te mają zostać wypłacone najpóźniej do 6 czerwca 2026 r.

Kwestia godzin ponadwymiarowych stała się przedmiotem publicznej dyskusji po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji Karty Nauczyciela z początkiem roku szkolnego 2025/2026. Uszczegółowione przepisy sprawiły, że nauczyciele tracili wynagrodzenie za godziny, jeśli nie mogli ich zrealizować mimo gotowości do pracy, np. z powodu wycieczki klasowej. Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmował, że w wielu szkołach prowadziło to do rezygnacji z wyjść klasowych w ramach solidarności zawodowej.

Nowy projekt ma tę sytuację uporządkować – podczas drugiego czytania poparły go wszystkie kluby parlamentarne.