W nadchodzącym tygodniu Reflex prognozuje średnie ceny benzyny 95 na poziomie 5,68 zł za litr, diesla - 5,96 zł za litr, a autogazu - 2,74 zł za litr. Oznacza to spadki o 2-3 grosze na litrze w stosunku do mijającego tygodnia.

Podaż ropy z Wenezueli i niestabilność na Bliskim Wschodzie

Jak zauważa Reflex, zapowiedzi administracji USA dopuszczenia do obrotu 30-50 mln baryłek ropy z Wenezueli z jednej strony potencjalnie zwiększają podaż, ale jednocześnie generują nową falę niepewności politycznej.

Dodatkowo niestabilna pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie. W Iranie nasilają się protesty skłaniające administrację USA do ostrych deklaracji wobec władz w Teheranie. Retoryka ta podnosi poziom napięcia w regionie, który od lat pozostaje jednym z kluczowych obszarów ryzyka dla globalnego rynku ropy - wskazuje Reflex.

Według Reflexu do wzrostowych nastrojów na rynku surowcowym przyczyniły się także informacje o możliwych nowych sankcjach wobec Rosji i choć na razie są to propozycje, już sama ich perspektywa wpływa na oczekiwania uczestników rynku.

Wzrost premii za ryzyko geopolityczne

Wszystkie te czynniki powodują wzrost premii za ryzyko geopolityczne, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących notowaniach ropy naftowej, a te przekładają się na pierwsze podwyżki cen paliw w hurcie - wskazuje Reflex.

W przypadku dalszego umacniania się cen ropy prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów cen hurtowych będzie rosło, zwłaszcza że utrzymujące się ryzyka geopolityczne – mimo nadwyżki podaży surowca na rynku – mogą prowadzić do zwiększonej zmienności cen - ocenia Reflex.