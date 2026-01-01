Według analityków e-pertol.pl. końcówka mijającego roku przynosi kontynuację przeceny na detalicznym rynku paliw. Koszty tankowania są niższe niż przed rokiem, a dla kierowców perspektywy na początek 2026 roku, wyglądają optymistycznie.

W 2025 roku najbardziej potaniał gaz

Z wyliczeń ekspertów wynika, że w porównaniu z początkiem 2025 roku największą różnicę odczuwają kierowcy tankujący autogaz, który jest obecnie o ok. 52 grosze tańszy niż w styczniu br. Dużą różnicę widać też w cenach 95-oktanowej benzyny, która jest tańsza o 27 groszy. Niewiele, bo jedynie o 5 groszy, różni się za to cena diesla.

Ostatnie w tym roku notowanie detalicznych cen paliw przygotowane przez e-petrol.pl pokazało dalsze umiarkowane obniżki na stacjach. Cena oleju napędowego spadła o 5 groszy do poziomu 6,04 zł/l. Tyle samo co przed tygodniem – 2,65 zł/l, płacą kierowcy tankujący autogaz.

Ceny paliw w regionach

Z obserwacji analityków wynika, że na paliwowej mapie Polski wyróżnia się województwo śląskie, gdzie ceny benzyny 95 i LPG są najniższe w kraju i wynoszą 5,62 i 2,60 zł/l. Z kolei za benzynę 98-oktanową najmniej płaci się w Wielkopolsce - 6,33 zł/l, a za diesla w województwach: lubelskim i lubuskim - 5,92 zł/l.

Najdrożej jest natomiast: w województwie świętokrzyskim, gdzie litr Pb95 kosztuje średnio 5,87 zł; na Kujawach i Pomorzu, na których za tą samą ilość Pb98 i oleju napędowego płaci się odpowiednio 6,62 i 6,18 zł; w województwie zachodniopomorskim gdzie litr autogazu oferowany jest w średniej cenie wynoszącej 2,72 zł.

Początek roku ze stabilizacją cen

W ocenie ekspertów e-pertol.pl, pierwsze dni 2026 roku powinny przynieść wyhamowanie obniżek i stabilizację cen na stacjach. Szacują, że benzyna 95-oktanowa będzie kosztować 5,65-5,77 zł/, olej napędowy 5,99-6,10 zł/l, a autogaz 2,60-2,68 zł/l.

Aktualnie Refleks zauważają, że obecnie benzyna jest najtańsza od czerwca tego roku, a diesel staniał do poziomu z października 2025 r.

Refleks przewiduje spadki cen

Refleks podał, że w ostatnich tygodniach benzyny i diesel na stacjach staniały średnio o około 25 groszy na litrze. Zwrócono uwagę, że najmniej wrażliwe na zmiany pozostają ceny autogazu, które od 20 listopada poruszają się w wąskim przedziale 2,66 – 2,69 zł/l.

W sylwestra benzyna bezołowiowa 95 kosztowała średnio 5,73 zł/l (spadek o 5 gr/l); bezołowiowa 98 - 6,49 zł/l (spadek o 4 gr/l); olej napędowy - 6,03 zł/l (spadek o 5 gr/l), a autogaz - 2,68 zł/l (spadek o 1 gr/l).

Analitycy przewidują, że w kolejnych dniach ceny benzyn jak i oleju napędowego powinny nadal spadać, choć „skala obniżek będzie topnieć”. Refleks przewiduje, że w przyszłym tygodniu zarówno Pb95, Pb98 jak i diesel powinny kosztować o 3 grosze mniej na litrze. W przypadku autogazu analitycy zakładają, że zdrożeje on o 1 grosz.

Główne czynniki wpływające na rynek ropy naftowej

Analitycy zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach roku rynek ropy naftowej pozostawał pod silnym wpływem czynników geopolitycznych, które zwiększały krótkoterminową zmienność notowań. „Szczególną uwagę inwestorów przyciągnęły doniesienia dotyczące Wenezueli – według informacji agencji Reutera administracja USA poleciła siłom zbrojnym skoncentrować się w najbliższych dwóch miesiącach na egzekwowaniu blokady dostaw ropy z tego kraju. Tzw. „kwarantanna” ma na celu dalsze osłabienie wenezuelskiej gospodarki i wymuszenie ustępstw na prezydencie Nicolasie Maduro” - napisali w komentarzu.

Dodatkowym źródłem niepewności - według analityków - stanowią napięcia na Bliskim Wschodzie. Eskalacja sporu z udziałem Jemenu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zwiększa ryzyko zakłóceń w jednym z kluczowych regionów dla globalnych dostaw ropy, co rynek tradycyjnie wyceniać może wyższą premią ryzyka. Z kolei sygnały płynące z Waszyngtonu o możliwym wsparciu kolejnego dużego uderzenia na Iran w przypadku wznowienia programów rakietowych lub nuklearnych przez Teheran stanowią, istotny czynnik ryzyka dla podaży surowca. „Potencjalna eskalacja mogłaby w krótkim terminie wyraźnie zwiększyć zmienność cen ropy” - dodano.

Analitycy zwrócili też uwagę, że większość prognoz wskazuje, iż w przyszłym roku globalna podaż będzie przewyższać popyt. „Szacunki nadwyżki wahają się od blisko 4 mln baryłek dziennie według Międzynarodowej Agencji Energetycznej do ok. 2 mln bpd według Goldman Sachs. W efekcie rynek ropy kończy 2025 rok rozdarty między krótkoterminowymi impulsami geopolitycznymi a długoterminową perspektywą nadpodaży” - ocenili.