Niższe emisje CO2

W publikacji zwrócono uwagę, że szacowane emisje z transportu w Chinach spadły o 7,2 proc. w porównaniu z 2023 r. oraz o 4,6 proc. w stosunku do 2024 r. Zdaniem PIE, jest to w dużej mierze efekt postępującej elektryfikacji sektora transportowego, która wzrosła z 5,1 proc. w 2020 r. do 6,8 proc. w 2025 r. Bieżący rok jest również pierwszym, w którym Chiny mogą osiągnąć zakładany cel corocznego zwiększania poziomu elektryfikacji transportu o 0,5 pkt. proc., co stanowi warunek realizacji celów klimatycznych w tym sektorze.

Prawie połowa nowych aut to elektryki

Z raportu wynika, że obecnie 48 proc. nowych samochodów rejestrowanych w Chinach to pojazdy elektryczne. Jest to wynik niższy jedynie od notowanego w krajach skandynawskich, wśród których zdecydowanie dominuje Norwegia (92 proc.). Jednocześnie jest to rezultat o ponad 25 pkt. proc. wyższy niż średnia dla państw UE-27.

„W dużej mierze jest to zasługa rosnącej popularności hybryd typu plug-in (PHEV), które stanowią ponad 40 proc. wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów elektrycznych. Warto zauważyć, że jest to znacząca zmiana – jeszcze w 2021 r. udział elektryków wśród nowych samochodów w UE przewyższał wynik Chin (18 proc. wobec 15 proc.)” - dodano.

Coraz lepsza infrastruktura

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że rosnący udział samochodów elektrycznych w Chinach wspierany jest także przez rozwój infrastruktury. Na koniec września 2025 r. w kraju funkcjonowało 55 tys. punktów ładowania, co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Elektryfikacja transportu w Chinach

Wzrost elektryfikacji transportu wspiera też rozwój kolei. Łączna długość linii kolei dużych prędkości w Chinach wzrosła do 48 tys. km na koniec 2024 r., z planem osiągnięcia 70 tys. km do końca 2035 r. Jednocześnie jednak rośnie udział lotów wewnątrzkrajowych – liczba pasażerów w 2024 r. wyniosła 664 mln, co stanowi wzrost o 12,5 proc. w stosunku do 2023 r.

Globalny lider eksportu aut elektrycznych

„Chiny pozostają największym eksporterem samochodów elektrycznych na świecie, odpowiadając za 40 proc. globalnego eksportu, czyli 1,25 mln pojazdów w 2024 r. (uwzględniając produkcję zachodnich marek w Chinach). Drugim największym eksporterem są kraje Unii Europejskiej, które poza UE wyeksportowały 830 tys. samochodów, z czego aż 60 proc. trafiło do innych europejskich państw, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii” - przekazano.

Jednocześnie PIE poinformował, że import samochodów elektrycznych do UE w 2024 r. wyniósł 680 tys. pojazdów, z czego około 400 tys. pochodziło z Chin, a blisko dwie trzecie tej liczby stanowiły marki chińskich producentów.

