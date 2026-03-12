Miliardy na kolejową „wylotówkę” z Krakowa

Kolejarze przejmują prym, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę. Po przetargu na Rail Baltica (o wartości ok. 6 mld zł) przyszedł czas na budowę na południu Polski. To projekt planowany od dekad, który – pod względem realizacji – jest jednym z najtrudniejszych.

Reklama

- To mega projekt, który jest warty 17 mld zł i całkowicie zmieni komunikację na południu Polski – zapowiada Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Chodzi o kolejowy kręgosłup Małopolski znany w branży jako „Podłęże – Piekiełko”. W dużym skrócie jest to plan szybszego połączenia Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem.

W tym celu powstanie zupełnie nowa linia – 622 z Podłęża do Szczyrzyc. Wyremontowana i przebudowana zostanie także trasa (LK 104) biegnąca łukiem z Chabówki przez Szczyrzyce i Tymbark do Nowego Sącza (szczegóły na mapie poniżej). Zadanie podzielono aż na dziesięć odcinków. Pierwszy z nich – z Chabówki do Rabki – już oddano do użytku. Kolejne mają być otwierane na raty do 2030 roku.

/> />

Nowa kolejowa trasa w góry

Kilka dni temu inwestor, czyli PKP PLK, podpisał umowę na budowę odcinka nowej linii LK 622 z Podłęża, leżącego tuż pod Krakowem, do miejscowości Gdów. Wartość kontraktu to 3,2 mld zł. Wykonawcą jest Budimex, który ma zbudować ok. 20 km nowej trasy.

W czwartek podpisano kolejną umowę, tym razem z firmą Gülermak. Chodzi o fragment Tymbark – Limanowa, znajdujący się na łuku trasy z Chabówki do Nowego Sącza. Powstanie tam 14,1 km linii, z czego dwa kilometry będą biegły estakadą, a kolejne dwa w tunelu.

– Wartość tej umowy to 1,6 mld zł. W jej ramach powstanie linia o łącznej długości 14 km. Prace na tym odcinku mają się zakończyć w 2029 roku – powiedział Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.

W tym momencie w budowie pozostaje siedem z dziesięciu odcinków zapowiadanych w ramach inwestycji „Podłęże – Piekiełko”. Co ciekawe, Gülermak jest zaangażowany w budowę trzech z nich. Realizowane są po sąsiedzku:

Szczyrzyce – Tymbark

Tymbark – Limanowa

Limanowa – Klęczany.

Na tym drugim zadaniu trwa obecnie wiercenie najdłuższego w Polsce tunelu kolejowego.

- W ciągu 10 miesięcy wydrążyliśmy 6,5 km tunelu. Na tym projekcie mamy dwa tunele. Pierwszy wydrążymy ok. 23 marca, a drugi zostanie wydrążony pod koniec kwietnia - powiedział Bülent Özdemir, prezes zarządu Gülermak S.A.

Kiedy cała trasa z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza?

Po ukończeniu wszystkich prac na trasie „Podłęże – Piekiełko” czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się do 90 minut, a do Nowego Sącza do 60 minut. Kolejarze liczą, że budowa potrwa jeszcze cztery lata. Aby ten termin stał się realny, konieczne jest jednak ogłoszenie przetargów na dwóch brakujących odcinkach.

- W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy ogłaszać dwa ostatnie przetargi między Gdowem, Fornalami i Szczyrzycami. Zakładamy, że w rozkładzie jazdy na 2030 rok będziemy mogli w pełni eksploatować tę linię – powiedział Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.

Na nowej trasie pociągi będą jeździć z maksymalną prędkością 160 km/h.