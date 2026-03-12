Trump: Kiedy ceny ropy rosną, zarabiamy dużo pieniędzy

„Stany Zjednoczone są zdecydowanie największym producentem ropy na świecie, więc kiedy ceny ropy rosną, zarabiamy dużo pieniędzy. ALE dla mnie jako prezydenta bardziej interesujące i ważniejsze jest powstrzymanie imperium zła, Iranu, przed zdobyciem broni nuklearnej i zniszczeniem Bliskiego Wschodu i w zasadzie świata. Nie pozwolę na to!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Ceny ropy wystrzeliły po ataku USA na Iran

W związku z wojną i irańską blokadą cieśniny Ormuz, kluczowej dla eksportu ropy z Zatoki Perskiej, ceny surowca wystrzeliły w poniedziałek do poziomu blisko 120 dolarów za baryłkę, choć następnie spadły do około 90 dolarów.

Rzecznik Kwatery Głównej armii irańskiej Ebrahim Zolfakari oświadczył w środę, że świat powinien przygotować się na ropę w cenie 200 dolarów za baryłkę. Minister energii USA Chris Wright wyraził w czwartek przekonanie, że jest mało możliwe, by cena baryłki ropy sięgnęła 200 dolarów.