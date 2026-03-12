Pierwsza rata podatku od nieruchomości powinna zostać uregulowana do 16 marca 2026 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości przypada na 15 marca. Taka data pojawia się także na decyzjach podatkowych, które są doręczane przez przedstawicieli urzędów gmin lub miast. W 2026 roku 15 marca wypada jednak w niedzielę, czyli dzień wolny. W takim przypadku, zgodnie z art. 12 § 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, termin płatności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy po tej dacie, czyli na poniedziałek 16 marca.

Podstawa prawna Art. 12 § 5 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa na kilku kategoriach podmiotów. Należą do nich:

właściciel nieruchomości,

posiadacz samoistny , czyli osoba, która faktycznie włada nieruchomością jak właściciel, mimo że formalnie nim nie jest,

gruntów należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, osoba korzystająca z mienia publicznego, zarówno na podstawie zawartej umowy, jak i bez formalnego jej zawarcia.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości dotyczy:

gruntów innych niż użytki rolne i lasy,

budynków,

wyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych i użytkowych, czyli takich, które posiadają własną księgę wieczystą.

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez radę gminy w formie uchwały podejmowanej w roku poprzedzającym okres jego obowiązywania. Jednocześnie górne limity stawek określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. 2025 poz. 726), w 2026 roku samorządy nie mogą wprowadzić stawek wyższych niż wskazane poniżej.

Grunty:

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – maksymalnie 1,45 zł za 1 m² (bez względu na ich klasyfikację w ewidencji gruntów),

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior oraz zbiorników sztucznych – 7,15 zł za 1 ha,

pozostałe, w tym wykorzystywane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – 0,77 zł za 1 m²,

niezabudowane grunty objęte obszarem rewitalizacji, przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (jeżeli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a inwestycja nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym) – 4,72 zł za 1 m².

Budynki lub ich części:

mieszkalne – maksymalnie 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej,

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych przeznaczone na ten cel – 35,53 zł za 1 m²,

przeznaczone na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł za 1 m²,

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty prowadzące działalność leczniczą – 7,27 zł za 1 m²,

pozostałe, w tym wykorzystywane do odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – 12,00 zł za 1 m².

Budowle:

podatek wynosi 2% ich wartości, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całość należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.

W 2026 roku podatek od nieruchomości można opłacić na kilka sposobów, w zależności od rozwiązań przyjętych w danej gminie. Najczęściej podatnicy regulują należność gotówką w kasie urzędu miasta lub gminy. Inną popularną formą jest przelew na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej. W niektórych miejscowościach funkcjonuje także system inkasa, który umożliwia przekazanie podatku wyznaczonemu przez gminę inkasentowi. Zwykle jest nim sołtys lub inna upoważniona osoba, która pobiera należności bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Brak zapłaty podatku od nieruchomości w terminie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Przede wszystkim od zaległej kwoty naliczane są odsetki za zwłokę, a w niektórych sytuacjach również opłata prolongacyjna.

Opłata ta może zostać naliczona, gdy podatnik wystąpi z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty. Dotyczy to zarówno bieżącego zobowiązania podatkowego, jak i powstałych zaległości wraz z odsetkami czy też odsetek wynikających z nieterminowo wpłaconych zaliczek.

Nieterminowa zapłata może jednak prowadzić nie tylko do dodatkowych kosztów. Przepisy przewidują także poważniejsze konsekwencje. Zgodnie z art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, osoba, która unika opodatkowania, ukrywa przedmiot lub podstawę opodatkowania albo nie składa wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 720 stawek dziennych (do 64 080 zł). W szczególnie poważnych przypadkach sąd może również orzec karę pozbawienia wolności, a czasem zastosować obie sankcje jednocześnie.

