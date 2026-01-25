Limity, dotacje i podwójne ulgi – zasady rozliczenia

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Odliczeniu podlegają koszty materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług określonych w odpowiednim wykazie, a inwestycja musi zakończyć się w ciągu trzech lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z ulgi mogą korzystać osoby fizyczne, zarówno nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy – o ile są właścicielami lub współwłaścicielami budynku.

Limit odliczenia za 2025 r. nie zmienił się. To nadal 53 tys. zł na osobę i 106 tys. zł dla małżonków, którzy są współwłaścicielami budynku. Ale uwaga: jeśli jedna osoba nie wykorzysta pełnej kwoty, nie może przekazać "reszty" współmałżonkowi. Każdy ma swój własny limit.

Nie można też korzystać z dwóch ulg na ten sam wydatek. Jeśli ktoś odliczył np. wymianę okien w ramach ulgi mieszkaniowej, nie może tego samego wydatku rozliczyć jako termomodernizacyjny. Co więcej, jeśli podatnik otrzymał później dofinansowanie (np. z programu „Czyste Powietrze”), musi doliczyć tę kwotę do dochodu. Ulga dotyczy tylko realnie poniesionych i niezwróconych kosztów.

Dachy i wiatraki na plus, piece na minus

Z początkiem 2025 r. z listy wydatków uprawniających do ulgi wykreślono wszystkie kotły gazowe i olejowe, a także zbiorniki na paliwa oraz przyłącza do sieci gazowej. Te inwestycje – mimo że wciąż popularne – nie są już promowane w kontekście zielonej transformacji energetycznej. Zmiany wynikają z unijnych regulacji, które zakazują wspierania pieców zasilanych paliwami kopalnymi. Dla wielu właścicieli domów może to oznaczać konieczność przemyślenia planów modernizacyjnych, jeśli chcą skorzystać z ulgi.

Za to do katalogu ulgowych wydatków wracają dachy, co rozwiązuje długotrwałe wątpliwości podatników. Nowe przepisy wprost wskazują, że docieplenie dachu i użycie odpowiednich materiałów może być podstawą do odliczenia. Dodano też magazyny energii i ciepła oraz mikroinstalacje wiatrowe – to ukłon w stronę inwestorów, którzy stawiają na odnawialne źródła energii.

Okno z ramą? Tak. Sama szyba? Już nie

Zgodnie z nowym wykazem, ulgą objęta jest wymiana całych okien – łącznie z ramami i systemami montażowymi. Ministerstwo Finansów doprecyzowało, że wymiana samych szyb, nawet jeśli skutkuje poprawą efektywności energetycznej, nie kwalifikuje się do ulgi. W wykazie znalazła się także stolarka drzwiowa, bramy garażowe oraz drzwi zewnętrzne, co wcześniej było niejednoznaczne. Dzięki temu właściciele domów mają więcej pewności, jakie wydatki mogą rozliczyć.

Ważna zmiana dotyczy również pomp ciepła. Od 2025 r. odliczyć można wyłącznie te urządzenia, które służą do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody. W praktyce oznacza to, że klimatyzator z funkcją grzania nie da prawa do ulgi, jeśli jego głównym celem jest chłodzenie.

Nie jesteś właścicielem przy składaniu PIT-a? Nie masz ulgi

Jedno z kluczowych doprecyzowań zawartych w objaśnieniach MF dotyczy statusu własności. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba być właścicielem domu w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. Nie wystarczy samo poniesienie wydatku – liczy się stan na dzień składania PIT-a. Jeśli więc ktoś sprzeda dom wcześniej, traci prawo do odliczenia, nawet jeśli poniósł koszty remontu.

Nie trzeba za to mieć formalnego pozwolenia na użytkowanie budynku. Wystarczy, że dom ma cechy wskazane w Prawie budowlanym, czyli m.in. fundamenty, dach i jest trwale związany z gruntem. Taki zapis to duże ułatwienie, szczególnie dla właścicieli nowo wybudowanych nieruchomości, którzy nie zakończyli jeszcze wszystkich formalności.

Przepisy precyzyjne, ale nie zawsze jasne

Chociaż nowe przepisy i objaśnienia mają na celu uproszczenie korzystania z ulgi, to nie rozwiązują wszystkich problemów. Lista wydatków ma charakter zamknięty, więc każda nowa technologia, która nie została w niej ujęta, może budzić wątpliwości. Warto więc przed inwestycją sprawdzić szczegółowo, czy planowany zakup mieści się w aktualnym wykazie.

Z jednej strony ustawodawca zacieśnia kryteria, eliminując paliwa kopalne, z drugiej wspiera rozwój zielonych technologii, takich jak fotowoltaika, energia wiatrowa, pompy ciepła i magazyny energii. Ale żeby skorzystać z ulgi, trzeba dokładnie znać zasady i unikać błędów formalnych. Rozporządzenie i objaśnienia z 2024 roku mają być wsparciem dla podatników, ale rzeczywistość pokazuje, że interpretacja przepisów wciąż wymaga ostrożności.

Podstawa prawna

art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 19 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 2024 poz. 1943)

