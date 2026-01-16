Leasing podpisany w 2025 r.? Nie ma znaczenia, obowiązuje limit 100 tys. zł

Wątpliwości przedsiębiorców rozwiały najnowsze interpretacje indywidualne wydawane przez Krajową Informację Skarbową. Jedna z nich z 9 stycznia 2026 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.890.2025.1.DP wprost przesądza o tym, że umowy leasingu operacyjnego zawarte przed 2026 r. nie korzystają z przepisów przejściowych. Tym samym, każda faktura leasingowa wystawiona po 1 stycznia 2026 r. musi być rozliczana według nowego limitu 100 tys. zł dla samochodów spalinowych. Przy tym rozliczenia dokonane zgodnie z poprzednimi przepisami pozostają prawidłowe.

„Do samochodów osobowych używanych w prowadzonej działalności na podstawie takich umów [leasingu operacyjnego – red.], od 1 stycznia 2026 r., będą miały zastosowanie nowe limity, w tym niższy limit w wysokości 100 000 zł, nawet jeżeli takie umowy zostały zawarte przed tym dniem” – czytamy w interpretacji wydanej przez Dyrektora KIS.

Leasing operacyjny stracił zatem część swojej atrakcyjności podatkowej. Wcześniej pozwalał odliczać koszty niemal całego auta spalinowego o wartości do 150 tys. zł. Od 2026 roku już tylko do 100 tys. zł. Jeśli ktoś leasinguje samochód za 130, 140 czy 149 tys. zł, co miesiąc dopłaca z własnej kieszeni, bo część kosztów nie przechodzi przez firmę.

Strata w portfelu: przykład leasingu auta za 140 000 zł

Załóżmy, że przedsiębiorca w lutym 2025 roku zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód spalinowy z emisją CO₂ powyżej 50 g/km. Wartość samochodu to 140 000 zł. Umowa przewiduje 60 rat leasingowych, a część kapitałowa każdej z nich wynosi:

140 000 zł ÷ 60 = 2 333,33 zł miesięcznie

Do końca 2025 r. przedsiębiorca mógł w pełni zaliczyć ten koszt do podatku (bo limit wartości pojazdu dla potrzeb ustalenia kosztów podatkowych wynosił 150 000 zł). Od stycznia 2026 r. musi stosować nowy przelicznik (limit w zaliczaniu do kosztów):

100 000 zł ÷ 140 000 zł = 0,7143

2 333,33 zł × 0,7143 = 1 666,70 zł – to jedynie możliwa do rozliczenia w kosztach podatkowych część raty

666,63 zł miesięcznie nie wchodzi do kosztów podatkowych

W skali roku przedsiębiorca traci blisko 8 000 zł kosztów, co przekłada się na wyższy podatek dochodowy.

Dlaczego leasing nie jest objęty przepisami przejściowymi?

Przepisy przejściowe nowelizacji z 2 grudnia 2021 r. pozwalają na zachowanie starych zasad (limitu 150 tys. zł) tylko dla samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2026 r. Leasing operacyjny tego nie spełnia – auto pozostaje własnością leasingodawcy, więc nie pojawia się w ewidencji podatnika.

„Samochody osobowe używane w prowadzonej działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego, (...) nie są ujmowane w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika” – przypomina Dyrektor KIS w omawianej interpretacji.

Tym samym, w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego nie obowiązują przepisy przejściowe, które chroniłyby umowy zawarte przed 1 stycznia 2026 r.

Ważne Faktura związana z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego wystawiona od 1 stycznia 2026 r. podlega rozliczeniu według nowych zasad, niezależnie od daty zawarcia umowy leasingu.

Fiskus: czteroletnie vacatio legis wystarczyło na dostosowanie się

W interpretacji z 9 stycznia 2026 r. organ podkreśla, że podatnicy mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do zmian:

„Ustawodawca uznał przy tym, że czteroletni okres przejściowy stanowi wystarczający czas na dostosowanie sposobu prowadzenia działalności do nowych warunków podatkowych. Jednocześnie przewidziano wyjątek, o którym mowa w art. 30 ustawy z 2 grudnia 2021 r., umożliwiający dalsze stosowanie dotychczasowych zasad przez podatników, którzy przed 1 stycznia 2026 r. wprowadzili pojazdy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ten sposób ustawodawca precyzyjnie określił kryterium pozwalające na stosowanie przepisów obowiązujących w chwili nabycia pojazdu – zarówno w przypadku nabycia na własność, jak i na podstawie umów prowadzących do przeniesienia własności, które dla celów podatkowych traktowane są jak nabycie. Brak analogicznego przepisu dotyczącego umów leasingu operacyjnego, najmu i podobnych umów nie może być interpretowany jako błąd legislacyjny ani przejaw dyskryminacji wobec części podatników. ” – czytamy w uzasadnieniu.

Według skarbówki nie ma zatem tu żadnej dyskryminacji ani retroakcji. Nowe przepisy są jasne, jednoznaczne i zdaniem KIS zgodne z konstytucyjnymi zasadami tworzenia prawa. Argumenty o naruszeniu zaufania podatnika do państwa nie zostały uwzględnione.

Co trzeba wiedzieć w 2026 r.? Najważniejsze zasady rozliczania leasingu

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe limity podatkowe:

100 000 zł – dla samochodów spalinowych o emisji CO₂ ≥ 50 g/km,

150 000 zł – dla hybryd plug-in o niskiej emisji,

225 000 zł – dla samochodów elektrycznych i wodorowych.

Ważne Nowy limit 100 tys. zł dotyczy samochodów spalinowych oraz większości hybryd, których emisja CO₂ przekracza 50 g/km. Jedynie auta elektryczne, wodorowe i część niskoemisyjnych hybryd plug-in mogą korzystać w 2026 r. z wyższych limitów (150 tys. zł lub 225 tys. zł).

Dla leasingu operacyjnego oznacza to:

Część kapitałowa rat leasingowych podlega limitowi – np. przy aucie za 140 000 zł rozliczasz tylko 71,43% każdej raty.

Część odsetkowa raty – nadal w pełni możliwa do ujęcia w kosztach.

Eksploatacja i paliwo – 75% przy użytku mieszanym, 100% przy pełnej ewidencji przebiegu.

VAT – 50% lub 100%, zależnie od wykorzystania pojazdu i prowadzenia ewidencji.

Podstawy prawne:

art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 ze zm.)

art. 30 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269 ze zm.)

