Polska należy do liderów europejskiego rynku leasingu

Według Związku Polskiego Leasingu Polska należy do liderów europejskiego rynku leasingu – zarówno pod względem tempa wzrostu, jak i znaczenia dla finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Polska w gronie krajów o najwyższej dynamice wzrostu

Zgodnie z raportem europejski sektor leasingowy zwiększył wartość nowych umów o 3,1 proc. rok do roku, osiągając 454 mld euro. Polska znalazła się w gronie krajów o najwyższej dynamice wzrostu, a pod względem wielkości rynku pozostaje na 5. miejscu w Europie, po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Włoszech.

„Polska może pochwalić się najwyższym w Europie wskaźnikiem wykorzystania leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw” - stwierdzili autorzy. Według raportu w Polsce 44 proc. nakładów firm na sprzęt, maszyny i pojazdy jest finansowanych za pomocą leasingu. W Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 43 proc., w Niemczech 28 proc., a średnia europejska to 28 proc.

CEE jako najszybciej rozwijający się region leasingowy

W raporcie zwrócono uwagę, że region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), obejmujący m.in. Polskę, Czechy, Węgry i Słowację, był w 2024 r. najszybciej rozwijającym się obszarem leasingowym w Europie. Tempo wzrostu finansowania inwestycji przekroczyło 10 proc., podczas gdy duże rynki – jak Niemcy czy Włochy – odnotowały spadki. „Polska pozostaje najważniejszym rynkiem w tym regionie, odpowiadając za największą część finansowania udzielanego przedsiębiorcom i stanowiąc wzorzec dla sąsiednich krajów w zakresie rozwoju oferty leasingowej dla MŚP” - dodano.

Wzrost branży leasingowej w Polsce

„2024 rok był kolejnym z rzędu, w którym branża leasingowa wzrosła dwucyfrowo - o 10,4 proc. Tym samym wartość sfinansowanych ruchomości i nieruchomości wyniosła 110,5 mld zł w ubiegłym roku. W tym roku wzrost może nieco wyhamować. Szacujemy, że rynek wzrośnie o 6 proc., a to by oznaczało to, że w całym 2025 roku rynek osiągnie wartość około 116,6 mld zł” - wskazała, cytowana w informacji prezeska Związku Polskiego Leasingu Monika Constant.

Autorzy podkreślili, że leasing pojazdów pozostaje główną siłą napędową rynku – w Europie odpowiadał w 2024 roku za ok. 75 proc. wszystkich nowych umów. Wartość finansowania samochodów osobowych wzrosła w tym roku o 4,4 proc., a pojazdów dostawczych i ciężarowych o 5,7 proc.

Związek Polskiego Leasingu to organizacja reprezentująca branżę leasingową w Polsce. Związek zrzesza 36 podmiotów obejmujących ponad 90 proc. sektora: 35 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.