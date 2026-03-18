W środę, 18 marca 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia. Chodzi o regulację kwestii związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i aktualizacją planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia.
Projekt w dużej mierze utrzymuje dotychczasowe zasady. Nadal to określona grupa przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie zobowiązana do przygotowywania tzw. planów działań na wypadek szczególnych zagrożeń. Nie zmienia się też zasadniczy zakres tych planów – mają one nadal obejmować m.in. sposoby zapewnienia ciągłości usług i współpracy z administracją publiczną.
Co zakłada projekt rozporządzenia ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia
Projekt doprecyzowuje siedem kluczowych obszarów:
- Zawartość planu i sposób jego przygotowania – przepisy w tym zakresie są w dużej mierze kontynuacją obecnych regulacji, ale dostosowane do aktualnych przepisów ustawy.
- Zakres danych przekazywanych firmom telekomunikacyjnym – organy administracji publicznej będą nadal dostarczać informacje potrzebne do opracowania planu, przy czym obowiązek ich przekazania w określonym terminie został przeniesiony bezpośrednio do ustawy.
- Procedurę uzgadniania planu – przedsiębiorca przygotuje dokument i przekaże go elektronicznie do właściwych organów, a po uzgodnieniach także do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który sprawdzi jego kompletność.
- Zasady aktualizacji planu – doprecyzowano, kiedy zmiany są na tyle istotne, że wymagają aktualizacji, zwłaszcza gdy mogą wpływać na bezpieczeństwo sieci i usług.
- Zakres współpracy z organami państwa – w tym także z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i obronność, w szczególności gdy infrastruktura ma znaczenie dla Sił Zbrojnych RP.
- Sposób przekazywania dokumentów – określono zarówno formę, jak i zakres przekazywanych materiałów.
- Wyłączenia z obowiązku sporządzania planu – utrzymano dotychczasowe kryteria, ale z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one firm realizujących zadania na rzecz wojska.
Zmiany dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
Najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców będą zmiany o charakterze proceduralnym, które w praktyce zmieniają sposób przygotowania i obiegu dokumentów. Projekt odchodzi od papierowej formy uzgodnień na rzecz pełnej komunikacji elektronicznej. Jednocześnie wprowadzono obowiązek przesłania kompletnego i podpisanego planu także ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w dotychczas obowiązujących przepisach, plan otrzymuje tylko Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Projekt zwiększa również dostęp administracji do informacji zawartych w planach. Organy uczestniczące w uzgodnieniach zyskają możliwość wnioskowania o szerszy zakres wyciągów z dokumentów niż dotychczas, co ma ułatwić im wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i koordynacją działań. Projekt wprowadza także obowiązkową, cykliczną aktualizację planów.
Kto odpowiada za projekt i kiedy zmiany wejdą w życie?
Projekt zakłada ewaluację, która nastąpić ma na podstawie faktycznych danych dotyczących procedur sporządzania, uzgadniania i aktualizacji planów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, po kilkuletnim okresie obowiązywania rozporządzenia.
Ministerstwem odpowiedzialnym za projekt jest ministerstwo cyfryzacji. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to 14 dni jego ogłoszeniu.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia (Numer z wykazu:RD282)