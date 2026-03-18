W środę, 18 marca 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia. Chodzi o regulację kwestii związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i aktualizacją planu działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia.

Projekt w dużej mierze utrzymuje dotychczasowe zasady. Nadal to określona grupa przedsiębiorców telekomunikacyjnych będzie zobowiązana do przygotowywania tzw. planów działań na wypadek szczególnych zagrożeń. Nie zmienia się też zasadniczy zakres tych planów – mają one nadal obejmować m.in. sposoby zapewnienia ciągłości usług i współpracy z administracją publiczną.

Co zakłada projekt rozporządzenia ws. planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji szczególnego zagrożenia

Projekt doprecyzowuje siedem kluczowych obszarów:

Zawartość planu i sposób jego przygotowania – przepisy w tym zakresie są w dużej mierze kontynuacją obecnych regulacji, ale dostosowane do aktualnych przepisów ustawy.

Zakres danych przekazywanych firmom telekomunikacyjnym – organy administracji publicznej będą nadal dostarczać informacje potrzebne do opracowania planu, przy czym obowiązek ich przekazania w określonym terminie został przeniesiony bezpośrednio do ustawy.

Procedurę uzgadniania planu – przedsiębiorca przygotuje dokument i przekaże go elektronicznie do właściwych organów, a po uzgodnieniach także do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który sprawdzi jego kompletność.

Zasady aktualizacji planu – doprecyzowano, kiedy zmiany są na tyle istotne, że wymagają aktualizacji, zwłaszcza gdy mogą wpływać na bezpieczeństwo sieci i usług.

Zakres współpracy z organami państwa – w tym także z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i obronność, w szczególności gdy infrastruktura ma znaczenie dla Sił Zbrojnych RP.

Sposób przekazywania dokumentów – określono zarówno formę, jak i zakres przekazywanych materiałów.

Wyłączenia z obowiązku sporządzania planu – utrzymano dotychczasowe kryteria, ale z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one firm realizujących zadania na rzecz wojska.

Zmiany dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Najbardziej odczuwalne dla przedsiębiorców będą zmiany o charakterze proceduralnym, które w praktyce zmieniają sposób przygotowania i obiegu dokumentów. Projekt odchodzi od papierowej formy uzgodnień na rzecz pełnej komunikacji elektronicznej. Jednocześnie wprowadzono obowiązek przesłania kompletnego i podpisanego planu także ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w dotychczas obowiązujących przepisach, plan otrzymuje tylko Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Projekt zwiększa również dostęp administracji do informacji zawartych w planach. Organy uczestniczące w uzgodnieniach zyskają możliwość wnioskowania o szerszy zakres wyciągów z dokumentów niż dotychczas, co ma ułatwić im wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i koordynacją działań. Projekt wprowadza także obowiązkową, cykliczną aktualizację planów.

Kto odpowiada za projekt i kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt zakłada ewaluację, która nastąpić ma na podstawie faktycznych danych dotyczących procedur sporządzania, uzgadniania i aktualizacji planów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, po kilkuletnim okresie obowiązywania rozporządzenia.

Ministerstwem odpowiedzialnym za projekt jest ministerstwo cyfryzacji. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to 14 dni jego ogłoszeniu.