Religia w szkołach: gdzie uczęszcza najwięcej uczniów? Rzeszów liderem
Z danych ratusza w Rzeszowie wynika, że na lekcje religii uczęszcza 77,6 proc. wszystkich uczniów.
To najwyższa deklarowana frekwencja w kraju:
- szkoły podstawowe: 90 proc.
- szkoły ponadpodstawowe: 64,5 proc.
Rzeszów to obecnie jedyne duże miasto, w którym zainteresowanie religią utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – i nie notuje trendu spadkowego widocznego gdzie indziej.
Białystok na drugim miejscu. Religia katolicka i prawosławna z wysoką frekwencją
Na podium znalazł się również Białystok, gdzie frekwencja wynosi 72,9 proc.:
- szkoły podstawowe: ponad 90 proc.
- szkoły ponadpodstawowe: 51 proc.
Struktura uczestnictwa jest tu wyjątkowa – oprócz religii katolickiej duży udział ma religia prawosławna.
Szkoły podstawowe:
- katolicka: 18,3 tys. uczniów
- prawosławna: ponad 3 tys.
- inne wyznania: 73 uczniów
Szkoły ponadpodstawowe:
- katolicka: 8,7 tys.
- prawosławna: 1,2 tys.
- inne wyznania: 29 uczniów
Katowice: stabilny poziom w podstawówkach, duży spadek w szkołach średnich
W Katowicach łącznie na religię chodzi 53 proc. uczniów:
- podstawówki: 73 proc.
- szkoły ponadpodstawowe: 21 proc.
Miasto podkreśla, że w szkołach średnich od lat obserwowany jest wyraźny spadek zainteresowania lekcjami religii.
Miasta ze średnią frekwencją: Olsztyn, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Zielona Góra
Średnią frekwencję na lekcjach religii mają Olsztyn, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra:
Olsztyn – 50,4 proc.
- 22 proc. uczniów z podstawówek wypisało się z religii,
- w szkołach ponadpodstawowych rezygnacja sięga aż 91 proc.
Gdańsk – 49 proc.
- podstawówki: 67 proc.
- ponadpodstawowe: 21 proc.
Gdańsk od kilku lat znajduje się poniżej progu 50 proc.
Gorzów Wielkopolski – 48,54 proc.
- podstawówki: 80,3 proc.
- ponadpodstawowe: 17,1 proc.
Zielona Góra – 46 proc.
- podstawówki: 68 proc.
- ponadpodstawowe: 13 proc.
Duże miasta: spadki poniżej 45 proc. Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Szczecin
W dużych miastach zainteresowanie lekcjami religii jest coraz mniejsze.
Poznań – 43,7 proc.
- podstawówki: 63 proc.
- licea: 21,7 proc.
- technika: 18,5 proc.
- branżowe: 11,4 proc.
Warszawa – 43 proc.
Rok wcześniej: 44 proc. – mały, ale stały spadek.
Łódź – 40 proc.
- podstawowe: 56 proc.
- branżowe: 3 proc.
Łódź odnotowuje malejący trend od wielu lat, a największe zainteresowanie wciąż jest w klasach I–III.
Szczecin – 36 proc.
- podstawówki: 55 proc.
- licea: 6 proc.
Wrocław – 35 proc. (najniższy wynik w Polsce)
- podstawowe: 52 proc.
- ponadpodstawowe: 10 proc.
W podstawówkach odnotowano lekki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.
Kraków: dane zebrane rok wcześniej. 55 proc. uczniów na religii
Krakowski magistrat informuje, że nie gromadzi obecnie takich danych, ale według analizy z poprzedniego roku na religię chodziło 55 proc. uczniów w szkołach i przedszkolach samorządowych.
Zmiany MEN dotyczące religii i etyki. Nowe zasady od 2024 i 2025 roku
W ostatnich miesiącach wprowadzono istotne modyfikacje dotyczęce lekcji religii i etyki.
Od września 2024 r.:
- religia/etyka mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych,
- ocena z religii nie jest liczona do średniej na świadectwie.
Od 1 września 2025 r.:
- religia/etyka odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
- lekcje muszą być prowadzone przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
- wyjątek: klasy w podstawówkach, gdzie 100 proc. uczniów uczęszcza na religię lub etykę.
Wnioski: wyraźny podział między dużymi a średnimi miastami
Dane pokazują silną polaryzację:
- miasta wschodniej i południowo-wschodniej Polski – frekwencja 70–90 proc.,
- duże metropolie – gwałtowne spadki, niekiedy do poziomu 6–10 proc. w szkołach średnich.
Zmiany w organizacji lekcji religii mogą ten trend pogłębić – szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie już dziś rezygnacja jest najwyższa.