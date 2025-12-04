Religia w szkołach: gdzie uczęszcza najwięcej uczniów? Rzeszów liderem

Z danych ratusza w Rzeszowie wynika, że na lekcje religii uczęszcza 77,6 proc. wszystkich uczniów.

To najwyższa deklarowana frekwencja w kraju:

szkoły podstawowe: 90 proc.

szkoły ponadpodstawowe: 64,5 proc.

Rzeszów to obecnie jedyne duże miasto, w którym zainteresowanie religią utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – i nie notuje trendu spadkowego widocznego gdzie indziej.

Białystok na drugim miejscu. Religia katolicka i prawosławna z wysoką frekwencją

Na podium znalazł się również Białystok, gdzie frekwencja wynosi 72,9 proc.:

szkoły podstawowe: ponad 90 proc.

szkoły ponadpodstawowe: 51 proc.

Struktura uczestnictwa jest tu wyjątkowa – oprócz religii katolickiej duży udział ma religia prawosławna.

Szkoły podstawowe:

katolicka: 18,3 tys. uczniów

prawosławna: ponad 3 tys.

inne wyznania: 73 uczniów

Szkoły ponadpodstawowe:

katolicka: 8,7 tys.

prawosławna: 1,2 tys.

inne wyznania: 29 uczniów

Katowice: stabilny poziom w podstawówkach, duży spadek w szkołach średnich

W Katowicach łącznie na religię chodzi 53 proc. uczniów:

podstawówki: 73 proc.

szkoły ponadpodstawowe: 21 proc.

Miasto podkreśla, że w szkołach średnich od lat obserwowany jest wyraźny spadek zainteresowania lekcjami religii.

Miasta ze średnią frekwencją: Olsztyn, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Zielona Góra

Średnią frekwencję na lekcjach religii mają Olsztyn, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra:

Olsztyn – 50,4 proc.

22 proc. uczniów z podstawówek wypisało się z religii,

uczniów z podstawówek wypisało się z religii, w szkołach ponadpodstawowych rezygnacja sięga aż 91 proc.

Gdańsk – 49 proc.

podstawówki: 67 proc.

ponadpodstawowe: 21 proc.

Gdańsk od kilku lat znajduje się poniżej progu 50 proc.

Gorzów Wielkopolski – 48,54 proc.

podstawówki: 80,3 proc.

ponadpodstawowe: 17,1 proc.

Zielona Góra – 46 proc.

podstawówki: 68 proc.

ponadpodstawowe: 13 proc.

Duże miasta: spadki poniżej 45 proc. Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław, Szczecin

W dużych miastach zainteresowanie lekcjami religii jest coraz mniejsze.

Poznań – 43,7 proc.

podstawówki: 63 proc.

licea: 21,7 proc.

technika: 18,5 proc.

branżowe: 11,4 proc.

Warszawa – 43 proc.

Rok wcześniej: 44 proc. – mały, ale stały spadek.

Łódź – 40 proc.

podstawowe: 56 proc.

branżowe: 3 proc.

Łódź odnotowuje malejący trend od wielu lat, a największe zainteresowanie wciąż jest w klasach I–III.

Szczecin – 36 proc.

podstawówki: 55 proc.

licea: 6 proc.

Wrocław – 35 proc. (najniższy wynik w Polsce)

podstawowe: 52 proc.

ponadpodstawowe: 10 proc.

W podstawówkach odnotowano lekki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

Kraków: dane zebrane rok wcześniej. 55 proc. uczniów na religii

Krakowski magistrat informuje, że nie gromadzi obecnie takich danych, ale według analizy z poprzedniego roku na religię chodziło 55 proc. uczniów w szkołach i przedszkolach samorządowych.

Zmiany MEN dotyczące religii i etyki. Nowe zasady od 2024 i 2025 roku

W ostatnich miesiącach wprowadzono istotne modyfikacje dotyczęce lekcji religii i etyki.

Od września 2024 r.:

religia/etyka mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych ,

, ocena z religii nie jest liczona do średniej na świadectwie.

Od 1 września 2025 r.:

religia/etyka odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo ,

, lekcje muszą być prowadzone przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

lub obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wyjątek: klasy w podstawówkach, gdzie 100 proc. uczniów uczęszcza na religię lub etykę.

Wnioski: wyraźny podział między dużymi a średnimi miastami

Dane pokazują silną polaryzację:

miasta wschodniej i południowo-wschodniej Polski – frekwencja 70–90 proc.,

– frekwencja 70–90 proc., duże metropolie – gwałtowne spadki, niekiedy do poziomu 6–10 proc. w szkołach średnich.

Zmiany w organizacji lekcji religii mogą ten trend pogłębić – szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie już dziś rezygnacja jest najwyższa.