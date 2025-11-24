Mniej kryteriów, więcej jasności. Koniec z „kryteriami dodatkowymi”

Dotychczasowa, rozbudowana lista kryteriów oceny pracy nauczyciela od lat budziła kontrowersje — była nie tylko niejednoznaczna, ale i obciążająca administracyjnie. Nowelizacja rozporządzenia to zmienia.

Od 28 listopada lista kryteriów zostanie znacząco skrócona. Znika cała grupa kryteriów dodatkowych. Pozostają tylko te, które realnie odnoszą się do codziennej pracy nauczyciela.

Wśród nowych, kluczowych kryteriów znajdą się m.in.:

poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć, w tym wykorzystanie metod aktywizujących i multimediów,

prowadzonych zajęć, w tym wykorzystanie metod aktywizujących i multimediów, dbałość o bezpieczeństwo i higienę nauki,

nauki, analiza własnej pracy i wdrażanie wniosków do praktyki,

znajomość praw dziecka i kierowanie się dobrem ucznia,

wspieranie uczniów w rozwoju oraz ich aktywności w życiu szkoły,

oraz ich aktywności w życiu szkoły, współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami,

i innymi nauczycielami, rozwój zawodowy oraz doskonalenie kompetencji interpersonalnych.

Zmiana ma sprawić, że ocena będzie prostsza, bardziej przejrzysta i spójna z obowiązującym prawem.

Nowa skala ocen. Wreszcie prościej

Zamiast skomplikowanej punktacji pojawia się nowa, czterostopniowa skala:

90–100% – ocena wyróżniająca ,

, 75–89% – ocena bardzo dobra ,

, 55–74% – ocena dobra ,

, poniżej 55% – ocena negatywna.

Procentowy system ma ułatwić porównywanie ocen i ograniczyć sporne interpretacje.

Nauczyciel wreszcie zobaczy wszystkie opinie. Nowe prawo do pełnej informacji

Nowelizacja zmienia także zasady dostępu do dokumentacji oceny. Do tej pory nauczyciel nie zawsze otrzymywał opinie wydawane przez różne podmioty — np. radę rodziców czy samorząd uczniowski. Teraz to się zmienia.

Dyrektor będzie musiał udostępnić nauczycielowi nie tylko projekt oceny, ale także opinie wystawione przez:

radę rodziców ,

, mentora (w przypadku nauczyciela w okresie przygotowania zawodowego),

(w przypadku nauczyciela w okresie przygotowania zawodowego), samorząd uczniowski , doradcę metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego,

, doradcę metodycznego lub innego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego (w kolegiach pracowników służb społecznych).

Nauczyciel ma 5 dni roboczych na ustosunkowanie się do treści tych opinii — pisemnie lub ustnie.

Zmiany w ocenie pracy dyrektora szkoły

Zmienią się również zasady oceny pracy dyrektorów. Dyrektor szkoły będzie miał prawo zapoznania się z opiniami wydawanymi przez:

radę szkoły,

zakładowe organizacje związkowe,

radę programową (w kolegiach pracowników służb społecznych).

Dyrektor, podobnie jak nauczyciel, otrzyma 5 dni roboczych na odniesienie się do tych opinii.

Nowa procedura odwoławcza: dyrektor musi odpowiedzieć na zarzuty

Dotychczas nauczyciel, który składał odwołanie od oceny, nie miał gwarancji, że dyrektor udzieli mu pisemnej odpowiedzi. To się zmienia.

Po nowelizacji dyrektor ma obowiązek przygotować pisemne stanowisko wobec zarzutów zawartych w odwołaniu nauczyciela. Ma to zwiększyć transparentność procedury i ograniczyć uznaniowość.