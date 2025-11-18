mLegitymacja nauczyciela – nowy standard dla wszystkich

Nowe przepisy Karty nauczyciela wprowadzają całkowicie odświeżony system wydawania legitymacji służbowej. Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel zatrudniony w publicznej lub niepublicznej placówce otrzyma mLegitymację automatycznie po nawiązaniu stosunku pracy. Dokument w aplikacji mObywatel potwierdzi zarówno zatrudnienie, jak i uprawnienia wynikające ze statusu nauczyciela. Co ważne, wydanie elektronicznej legitymacji nie wymaga składania jakiegokolwiek wniosku – procedura odbywa się z urzędu.

mLegitymacja ma zastąpić funkcjonujące od lat papierowe i plastikowe wzory, a jej wprowadzenie jest elementem szerszej cyfryzacji usług publicznych. MEN zapowiada, że dokument będzie łatwy do weryfikacji i dostępny zawsze wtedy, kiedy nauczyciel potrzebuje potwierdzić swoje uprawnienia.

Plastikowa legitymacja nauczyciela – tylko na życzenie i za opłatą

Choć wersja elektroniczna stanie się podstawową, nauczyciele zachowają możliwość uzyskania tradycyjnej legitymacji w formie karty. Będzie to jednak możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku u dyrektora szkoły. Co istotne, koszty wytworzenia dokumentu pokryje sam zainteresowany. Opłata ma odpowiadać rzeczywistemu kosztowi produkcji i – zgodnie z przepisami – nie może być wyższa.

Z obowiązku zapłaty zwolnieni będą jedynie nauczyciele, którym dokument trzeba wydać ponownie z powodu błędów w dotychczasowej legitymacji lub zmiany nazwy szkoły. Dyrektor placówki będzie zobowiązany wydać kartę najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Nowy wzór i dodatkowe zabezpieczenia

Nowe przepisy przewidują zmodernizowany wygląd legitymacji kartowej oraz doprecyzowane zabezpieczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy rewersu dokumentu, gdzie pojawi się opis „nazwa i adres siedziby szkoły” zamiast dotychczasowego „pracodawcy”. Na awersie znajdą się m.in. fotografia, imię i nazwisko, numer legitymacji zgodny z numerem mLegitymacji, daty wydania i ważności, a także godło RP.

Nowy blankiet ma być wykonany z wielowarstwowego laminatu PCV i zabezpieczony specjalną folią, co ma utrudnić fałszowanie dokumentu. Opcjonalnie możliwe będzie zastosowanie warstwy elektronicznej, dzięki której legitymacja może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej czy stołówkowej.

Zmiany obejmą 728 tys. nauczycieli

Według szacunków resortu edukacji, nowy system obejmie około 728 tys. nauczycieli. Dzięki zgraniu terminów wejścia w życie nowelizacji ustawy - Karta nauczyciela i rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela, 30 listopada 2025 r. dotychczasowe przepisy wygasną, a proces wydawania legitymacji – zarówno w wersji elektronicznej, jak i plastikowej – będzie kontynuowany bez przerw.