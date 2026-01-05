Nowe pomiary prędkości. Trzy uruchomiono jednego dnia
Rozpoczęła się ofensywa CANTAR (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), polegająca na instalacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości na szybkich trasach, czyli autostradach i drogach ekspresowych. To efekt kontraktu z połowy ubiegłego roku. Wtedy za 83,5 mln zł zamówiono urządzenia dla 43 lokalizacji.
Pierwsze zainstalowano jeszcze we wrześniu na autostradzie A4 (Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice). Kolejne OPP pojawiło się jesienią na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wrocław Lotnisko – Wrocław Północ). Ale dopiero od nowego roku szykują się prawdziwe zmiany.
41 odcinkowych pomiarów prędkości w pół roku
Zgodnie z kontraktem z firmą Sprint S.A. od początku roku do czerwca 2026 roku zainstalowanych ma zostać aż 41 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Zostaną uruchomione wyłącznie na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
To znacząca zmiana, ponieważ na koniec ubiegłego roku CANTAR zarządzał jedynie 71 systemami pomiarów. W pół roku ta liczba wzrośnie o ponad 50 proc. „Z analiz wynika, że w miejscach objętych nadzorem OPP zmieniają się zachowania kierowców – zdecydowana większość zdejmuje nogę z gazu, co powoduje znaczący spadek liczby zdarzeń drogowych. Średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość” - podaje CANTAR.
„Niespodzianka” na Nowy Rok. Trzy pomiary uruchomione
W sylwestrową noc drogowcy uruchomili trzy nowe punkty pomiarowe. Najpierw poinformowano o starcie odcinkowego pomiaru (OPP) na trasie S7 między Kopaną a Grójcem. To fragment o długości 7,4 km na południe od Warszawy. Dozwolona prędkość wynosi tu 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarowych. Warto dodać, że OPP działa inaczej niż fotoradar. Mierzy średni czas przejazdu między dwoma punktami i na tej podstawie wylicza prędkość.
Również na przełomie roku uruchomiono najdłuższy – jak na razie – pomiar prędkości w Polsce – 13,6 km. Znajduje się na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód i MOP Prószków. Kierowcy mogą jeździć tu nie szybciej niż 140 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).
Trzeci z odcinków objętych nadzorem od Nowego Roku znajduje się w Warszawie. To kolejny fragment południowej obwodnicy monitorowany przez kamery. Wcześniej, w 2021 roku, uruchomiono OPP w tunelu pod Ursynowem. Teraz rejestrowany jest przejazd na odcinku 10,3 km, czyli od węzła Warszawa Wilanów do węzła Warszawa Lubelska. Oznacza to, że w sumie niemal połowa drogi S2 objęta jest pomiarem. Maksymalna prędkość na tych odcinkach to 100 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).
Polska wciąż ma za mało fotoradarów?
- W większości odcinkowe pomiary prędkości są instalowane na drogach ekspresowych i na autostradach. To dlatego, że analizując raporty policyjne, znajdują się tam najbardziej niebezpieczne odcinki drogowe – odpowiedział nam niedawno wiceminister Stanisław Bukowiec, odpowiadający za drogi.
Jednak w Polsce liczba fotoradarów i odcinkowych pomiarów wciąż jest znacznie niższa niż w innych, rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Obecnie, licząc OPP oraz klasyczne fotoradary, to ok. 550 kontrolowanych miejsc. Przykładowo, w Chorwacji jest to 2,1 tys., we Francji ok. 3,5 tys., w Niemczech ponad 5 tys., a we Włoszech – to europejski rekordzista – ponad 11 tys. (!).
W związku z tym coraz częściej wraca pomysł, by nowe fotoradary mogły instalować samorządy. Od lat apeluje o to m.in. Warszawa. Jednak, jak tłumaczyli nam przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, choć jest wola współpracy, to nie ma możliwości, by samorządy przejęły wpływ z wykroczeń zarejestrowanych przez ustawione „przez siebie” urządzenia.
Gdzie nowe pomiary prędkości? Mamy listę
- A2 – węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów
- S8 – Ostrów Mazowiecka – Ostrów Mazowiecka
- A4 – węzeł Kurdwanów – węzeł Wielicka
- A1 – węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko
- A1 – węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki
- A1 – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk
- A1 – wysokość m. Brodowe – węzeł Mykanów
- S7 – węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska - uruchomiony 1 stycznia
- S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe
- S2 – węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Lubelska - uruchomiony 1 stycznia
- S6 – węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko
- A6 – węzeł Dąbie – węzeł Rzęśnica
- S7 – Rychnowo – Olsztynek
- A4 – węzeł Opole Zachód – MOP Prószków - uruchomiony 1 stycznia
- A2 – węzeł Koło – węzeł Dąbie
- S7 – Kajetanów – węzeł Kielce Północ
- S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolanów
- S8 – węzeł Zielonka – węzeł Wołomin
- DK 28 – Rabka – Rabka
- S3 – Parłówko – Brzozowo
- S6 – Kołobrzeg – Kołobrzeg
- S6 – w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa
- S7 – węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański
- S7 – węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo
- S7 – węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe
- S51 – węzeł Olsztyn Południe – Stawiguda
- S8 – Kołaki – węzeł Mężenin
- S8 – węzeł Knurów Zachód – węzeł Nałęczów
- S19 – Lublin Węglin – Lublin Sławinek
- S6 – węzeł Borowice – Stare Bielice
- S8 – Nadarzyn – Nadarzyn
- S8 – węzeł Opacz – węzeł Puchały
- A1 – węzeł Kutno – węzeł Piątek
- A1 – węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód
- S5 – węzeł Pruszcz – węzeł Trzeciwiec
- S5 – węzeł Poznań Zachód – węzeł Stęszew
- A1 – węzeł Krapkowice – MOP Góra św. Anny
- S3 – Gorzów Zachód – Gorzów Południe
- A4 – węzeł Kąty Wrocławskie – węzeł Wrocław Południe
- A4 – węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Stadion
- A1 – węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik
- A1 – Ochaby – Skoczów.