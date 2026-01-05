Nowe pomiary prędkości. Trzy uruchomiono jednego dnia

Rozpoczęła się ofensywa CANTAR (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), polegająca na instalacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości na szybkich trasach, czyli autostradach i drogach ekspresowych. To efekt kontraktu z połowy ubiegłego roku. Wtedy za 83,5 mln zł zamówiono urządzenia dla 43 lokalizacji.

Pierwsze zainstalowano jeszcze we wrześniu na autostradzie A4 (Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice). Kolejne OPP pojawiło się jesienią na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wrocław Lotnisko – Wrocław Północ). Ale dopiero od nowego roku szykują się prawdziwe zmiany.

41 odcinkowych pomiarów prędkości w pół roku

Zgodnie z kontraktem z firmą Sprint S.A. od początku roku do czerwca 2026 roku zainstalowanych ma zostać aż 41 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Zostaną uruchomione wyłącznie na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

To znacząca zmiana, ponieważ na koniec ubiegłego roku CANTAR zarządzał jedynie 71 systemami pomiarów. W pół roku ta liczba wzrośnie o ponad 50 proc. „Z analiz wynika, że w miejscach objętych nadzorem OPP zmieniają się zachowania kierowców – zdecydowana większość zdejmuje nogę z gazu, co powoduje znaczący spadek liczby zdarzeń drogowych. Średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość” - podaje CANTAR.

„Niespodzianka” na Nowy Rok. Trzy pomiary uruchomione

W sylwestrową noc drogowcy uruchomili trzy nowe punkty pomiarowe. Najpierw poinformowano o starcie odcinkowego pomiaru (OPP) na trasie S7 między Kopaną a Grójcem. To fragment o długości 7,4 km na południe od Warszawy. Dozwolona prędkość wynosi tu 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarowych. Warto dodać, że OPP działa inaczej niż fotoradar. Mierzy średni czas przejazdu między dwoma punktami i na tej podstawie wylicza prędkość.

Również na przełomie roku uruchomiono najdłuższy – jak na razie – pomiar prędkości w Polsce – 13,6 km. Znajduje się na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód i MOP Prószków. Kierowcy mogą jeździć tu nie szybciej niż 140 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).

Trzeci z odcinków objętych nadzorem od Nowego Roku znajduje się w Warszawie. To kolejny fragment południowej obwodnicy monitorowany przez kamery. Wcześniej, w 2021 roku, uruchomiono OPP w tunelu pod Ursynowem. Teraz rejestrowany jest przejazd na odcinku 10,3 km, czyli od węzła Warszawa Wilanów do węzła Warszawa Lubelska. Oznacza to, że w sumie niemal połowa drogi S2 objęta jest pomiarem. Maksymalna prędkość na tych odcinkach to 100 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).

Polska wciąż ma za mało fotoradarów?

- W większości odcinkowe pomiary prędkości są instalowane na drogach ekspresowych i na autostradach. To dlatego, że analizując raporty policyjne, znajdują się tam najbardziej niebezpieczne odcinki drogowe – odpowiedział nam niedawno wiceminister Stanisław Bukowiec, odpowiadający za drogi.

Nowe fotoradary na „ekspresówkach” i autostradach. Kolejne zamontują samorządy?

Jednak w Polsce liczba fotoradarów i odcinkowych pomiarów wciąż jest znacznie niższa niż w innych, rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Obecnie, licząc OPP oraz klasyczne fotoradary, to ok. 550 kontrolowanych miejsc. Przykładowo, w Chorwacji jest to 2,1 tys., we Francji ok. 3,5 tys., w Niemczech ponad 5 tys., a we Włoszech – to europejski rekordzista – ponad 11 tys. (!).

W związku z tym coraz częściej wraca pomysł, by nowe fotoradary mogły instalować samorządy. Od lat apeluje o to m.in. Warszawa. Jednak, jak tłumaczyli nam przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, choć jest wola współpracy, to nie ma możliwości, by samorządy przejęły wpływ z wykroczeń zarejestrowanych przez ustawione „przez siebie” urządzenia.

Gdzie nowe pomiary prędkości? Mamy listę

  1. A2 – węzeł Mińsk Mazowiecki – węzeł Janów
  2. S8 – Ostrów Mazowiecka – Ostrów Mazowiecka
  3. A4 – węzeł Kurdwanów – węzeł Wielicka
  4. A1 – węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko
  5. A1 – węzeł Częstochowa Południe – węzeł Woźniki
  6. A1 – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk
  7. A1 – wysokość m. Brodowe – węzeł Mykanów
  8. S7 – węzeł Tarczyn Południe – węzeł Mszczonowska - uruchomiony 1 stycznia
  9. S17 – Garwolin Zachód – Garwolin Południe
  10. S2 – węzeł Warszawa Wilanów – węzeł Lubelska - uruchomiony 1 stycznia
  11. S6 – węzeł Gdańsk Owczarnia – węzeł Gdańsk Lotnisko
  12. A6 – węzeł Dąbie – węzeł Rzęśnica
  13. S7 – Rychnowo – Olsztynek
  14. A4 – węzeł Opole Zachód – MOP Prószków - uruchomiony 1 stycznia
  15. A2 – węzeł Koło – węzeł Dąbie
  16. S7 – Kajetanów – węzeł Kielce Północ
  17. S7 – węzeł Radom Północ – węzeł Wolanów
  18. S8 – węzeł Zielonka – węzeł Wołomin
  19. DK 28 – Rabka – Rabka
  20. S3 – Parłówko – Brzozowo
  21. S6 – Kołobrzeg – Kołobrzeg
  22. S6 – w. Karczemki – Gdańsk ul. Jabłoniowa
  23. S7 – węzeł Dworek – węzeł Nowy Dwór Gdański
  24. S7 – węzeł Pasłęk Północ – węzeł Marzewo
  25. S7 – węzeł Rączki – węzeł Nidzica Południe
  26. S51 – węzeł Olsztyn Południe – Stawiguda
  27. S8 – Kołaki – węzeł Mężenin
  28. S8 – węzeł Knurów Zachód – węzeł Nałęczów
  29. S19 – Lublin Węglin – Lublin Sławinek
  30. S6 – węzeł Borowice – Stare Bielice
  31. S8 – Nadarzyn – Nadarzyn
  32. S8 – węzeł Opacz – węzeł Puchały
  33. A1 – węzeł Kutno – węzeł Piątek
  34. A1 – węzeł Zabrze Północ – węzeł Zabrze Zachód
  35. S5 – węzeł Pruszcz – węzeł Trzeciwiec
  36. S5 – węzeł Poznań Zachód – węzeł Stęszew
  37. A1 – węzeł Krapkowice – MOP Góra św. Anny
  38. S3 – Gorzów Zachód – Gorzów Południe
  39. A4 – węzeł Kąty Wrocławskie – węzeł Wrocław Południe
  40. A4 – węzeł Wrocław Południe – węzeł Wrocław Stadion
  41. A1 – węzeł Tarnów Centrum – MOP Jawornik
  42. A1 – Ochaby – Skoczów.