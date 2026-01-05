Nowe pomiary prędkości. Trzy uruchomiono jednego dnia

Reklama

Rozpoczęła się ofensywa CANTAR (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym), polegająca na instalacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości na szybkich trasach, czyli autostradach i drogach ekspresowych. To efekt kontraktu z połowy ubiegłego roku. Wtedy za 83,5 mln zł zamówiono urządzenia dla 43 lokalizacji.

Pierwsze zainstalowano jeszcze we wrześniu na autostradzie A4 (Kąty Wrocławskie – Pietrzykowice). Kolejne OPP pojawiło się jesienią na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (Wrocław Lotnisko – Wrocław Północ). Ale dopiero od nowego roku szykują się prawdziwe zmiany.

41 odcinkowych pomiarów prędkości w pół roku

Zgodnie z kontraktem z firmą Sprint S.A. od początku roku do czerwca 2026 roku zainstalowanych ma zostać aż 41 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Zostaną uruchomione wyłącznie na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

To znacząca zmiana, ponieważ na koniec ubiegłego roku CANTAR zarządzał jedynie 71 systemami pomiarów. W pół roku ta liczba wzrośnie o ponad 50 proc. „Z analiz wynika, że w miejscach objętych nadzorem OPP zmieniają się zachowania kierowców – zdecydowana większość zdejmuje nogę z gazu, co powoduje znaczący spadek liczby zdarzeń drogowych. Średnio niespełna dwóch na stu przejeżdżających przez system kierujących przekracza dozwoloną prędkość” - podaje CANTAR.

„Niespodzianka” na Nowy Rok. Trzy pomiary uruchomione

W sylwestrową noc drogowcy uruchomili trzy nowe punkty pomiarowe. Najpierw poinformowano o starcie odcinkowego pomiaru (OPP) na trasie S7 między Kopaną a Grójcem. To fragment o długości 7,4 km na południe od Warszawy. Dozwolona prędkość wynosi tu 120 km/h dla samochodów osobowych i 80 km/h dla ciężarowych. Warto dodać, że OPP działa inaczej niż fotoradar. Mierzy średni czas przejazdu między dwoma punktami i na tej podstawie wylicza prędkość.

Również na przełomie roku uruchomiono najdłuższy – jak na razie – pomiar prędkości w Polsce – 13,6 km. Znajduje się na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód i MOP Prószków. Kierowcy mogą jeździć tu nie szybciej niż 140 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).

Trzeci z odcinków objętych nadzorem od Nowego Roku znajduje się w Warszawie. To kolejny fragment południowej obwodnicy monitorowany przez kamery. Wcześniej, w 2021 roku, uruchomiono OPP w tunelu pod Ursynowem. Teraz rejestrowany jest przejazd na odcinku 10,3 km, czyli od węzła Warszawa Wilanów do węzła Warszawa Lubelska. Oznacza to, że w sumie niemal połowa drogi S2 objęta jest pomiarem. Maksymalna prędkość na tych odcinkach to 100 km/h (osobowe) i 80 km/h (ciężarowe).

Polska wciąż ma za mało fotoradarów?

- W większości odcinkowe pomiary prędkości są instalowane na drogach ekspresowych i na autostradach. To dlatego, że analizując raporty policyjne, znajdują się tam najbardziej niebezpieczne odcinki drogowe – odpowiedział nam niedawno wiceminister Stanisław Bukowiec, odpowiadający za drogi.

Jednak w Polsce liczba fotoradarów i odcinkowych pomiarów wciąż jest znacznie niższa niż w innych, rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Obecnie, licząc OPP oraz klasyczne fotoradary, to ok. 550 kontrolowanych miejsc. Przykładowo, w Chorwacji jest to 2,1 tys., we Francji ok. 3,5 tys., w Niemczech ponad 5 tys., a we Włoszech – to europejski rekordzista – ponad 11 tys. (!).

W związku z tym coraz częściej wraca pomysł, by nowe fotoradary mogły instalować samorządy. Od lat apeluje o to m.in. Warszawa. Jednak, jak tłumaczyli nam przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, choć jest wola współpracy, to nie ma możliwości, by samorządy przejęły wpływ z wykroczeń zarejestrowanych przez ustawione „przez siebie” urządzenia.

Gdzie nowe pomiary prędkości? Mamy listę