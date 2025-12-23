Ministerstwo Cyfryzacji informuje: Blisko siedem i pół miliona Polek i Polaków zastrzegło swój PESEL. Zrób to w mObywatelu i miej spokojne święta

W III kwartale 2025 roku co 36 minut próbowano wyłudzić kredyt – wynika z raportu Związku Banków Polskich. Przed nami najbardziej intensywny zakupowo okres w roku, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o usłudze Zastrzeż PESEL w aplikacji mObywatel. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby chronić swoje dane i wejść w okres świąteczny z pełną kontrolą nad swoimi finansami.

Zastrzeżenie numeru PESEL. Dlaczego warto to zrobić?

Według najnowszego Raportu Związku Banków Polskich tylko w III kwartale 2025 r. odnotowano ponad 3,5 tys. prób wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 78,3 mln zł.

Zastrzeżenie numeru PESEL to szybki i darmowy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych wystarczy kilka kliknięć w aplikacji mObywatel. Z takiej ochrony może skorzystać każdy, kto skończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Swój PESEL zablokowało już blisko 7,5 mln osób, a 75 proc. wszystkich zastrzeżeń dokonano z poziomu aplikacji.

Jak to działa? Po aktywowaniu blokady nikt – nawet właściciel numeru – nie może:

zaciągnąć kredytu (w tym również zakupić sprzętu w systemie ratalnym),

wypłacić gotówki w kwocie przekraczającej trzykrotność płacy minimalnej,

otworzyć rachunku bankowego,

zawnioskować o wydanie duplikatu karty SIM,

załatwić u notariusza spraw związanych z nieruchomościami (np. kupić lub sprzedać mieszkania).

Zastrzeżenie numeru PESEL można również wyłączyć w dowolnej chwili z poziomu aplikacji. Zmiana działa natychmiastowo. Po załatwieniu sprawy (np. po wypłacie większej sumy pieniędzy) można znowu włączyć ochronę po 30 minutach. Taką operację można powtarzać dowolną liczbę razy w ciągu doby, 7 dni w tygodniu.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Osoba z zastrzeżonym numerem PESEL bez problemu wykupi leki na receptę, zarejestruje się do lekarza, wyrobi nowy dowód osobisty, podpisze umowę o pracę, weźmie ślub czy spędzi urlop za granicą.

Gwarancja bezpieczeństwa

Instytucje (w tym operatorzy sieci komórkowych czy banki) mają obowiązek weryfikowania status PESEL. Jeśli ktoś będzie chciał posłużyć się zastrzeżonym numerem, usłyszy odmowę wykonania usługi (np. udzielenia kredytu).

Jeśli mimo weryfikacji ktoś nieuprawniony wykorzysta chroniony numer, jego właściciel nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Oznacza to, że nie będzie musiał udowadniać przed sądem faktu kradzieży tożsamości ani spłacać rat zaciągniętych bezprawnie na jego nazwisko.

Jak zastrzec numer PESEL w mObywatelu?

Zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji jest bardzo proste i zajmuje tylko chwilę. Nie potrzeba do tego żadnej specjalnej wiedzy. Co bardzo ważne, poza samą rządową aplikacją nie trzeba niczego więcej pobierać. Wystarczy, że użytkownik:

wybierze Usługi z ekranu głównego,

wejdzie w Zastrzeż PESEL,

wciśnie opcję Zastrzeż i potwierdzi swój wybór.

Cofnięcie zastrzeżenia jest równie intuicyjne i działa natychmiastowo. Dzięki temu właściciel numeru może odbezpieczyć swój PESEL tuż przed dokonaniem czynności, która tego wymaga (np. przed podpisaniem umowy o kredyt). Aby zdjąć ochronę, należy:

wybrać Usługi z ekranu głównego,

wejść w Zastrzeż PESEL,

wcisnąć Cofnij zastrzeżenie,

wybrać jedną z dwóch możliwości: Cofnij bezterminowo lub Cofnij i ustaw ponowne zastrzeżenie.

Weryfikacja numeru PESEL z poziomu mObywatela

mObywatel umożliwia także sprawdzenie, kto i kiedy weryfikował status danego numeru. Po wybraniu opcji Kto sprawdzał Twój PESEL wyświetli się lista instytucji wraz z datą i godziną weryfikacji.

W większości przypadków te monity będą związane z działaniami właściciela numeru (np. bank zweryfikuje PESEL po zgłoszeniu chęci zakupu sprzętu na raty). Jeśli jednak pojawią się zapytania, których użytkownik nie potrafi powiązać z żadnymi swoimi czynnościami, należy zwiększyć ostrożność – może to wskazywać na próbę wykorzystania danych przez osobę nieuprawnioną. W takiej sytuacji warto skontaktować się z instytucją wskazaną w aplikacji i zapytać o powód weryfikacji.

Zastrzeżony numer PESEL to bezpieczeństwo na co dzień i nie tylko od święta

Zastrzeżenie numeru PESEL pozwala znacząco zminimalizować ryzyko szkód, jakie może wyrządzić kradzież tożsamości. Warto wiedzieć, że swój PESEL można zablokować nie tylko w aplikacji, ale również w systemie mObywatel oraz w urzędzie gminy. Więcej informacji o usłudze jest dostępnych pod linkiem: https://info.mobywatel.gov.pl/uslugi/zastrzez-pesel.