Zatrzymanie Sea Owl 1 na Bałtyku

Płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl 1 o długości 228 metrów został zatrzymany w czwartek przez Straż Przybrzeżną i policję w pobliżu Trelleborga (południowa Szwecja). Statek figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.

Reklama

Tankowiec z załogą złożoną z 10 Rosjan i 14 Indonezyjczyków od soboty objęty jest zakazem żeglugi wydanym przez szwedzki Urząd ds. Transportu z powodu złego stanu technicznego.

W areszcie jest drugi rosyjski kapitan

W ubiegły piątek, 6 marca, szwedzkie służby zatrzymały w tym samym rejonie statek towarowy Caffa, którego kapitan - Rosjanin - również jest podejrzany o posługiwanie się fałszywą banderą Gwinei. Mężczyzna decyzją sądu przebywa w areszcie.

W obronę Rosjan włączyła się ambasada Rosji w Sztokholmie. Oba statki pozostają zakotwiczone na morzu na południe od Trelleborga. Organizacja charytatywna luterańskiego Kościoła Szwecji wysłała marynarzom żywność.

Na statkach floty cieni pływają wagnerowcy i agenci GRU

W ubiegłym tygodniu fińscy i estońscy dziennikarze - z redakcji "Helsingin Sanomat" i "Eesti Ekspress" - opublikowali wyniki swojego śledztwa. Wynika z niego, że na pokładach statków należących do rosyjskiej floty cieni znajdują się żołnierze lub agenci powiązani z Grupą Wagnera i wywiadem wojskowym GRU.

Te praktyki rozpoczęto, gdy zwiększyła się obecność marynarek wojennych krajów zachodnich na Bałtyku. Przypomnijmy, że na początku 2025 r. NATO powołało misję "Bałtycka Straż" (Baltic Sentry) po serii incydentów związanych z uszkodzeniem kabli i rurociągów na Morzu Bałtyckim.

Jak ustalili dziennikarze, zadaniem tych "ochroniarzy" jest obserwacja załogi i zapobieganie łatwemu przejmowaniu statków przez władze krajów zachodnich.