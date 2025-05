Rząd przyjął nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel, która radykalnie rozszerza możliwości korzystania z usług publicznych w wersji mobilnej. Użytkownicy zyskają dostęp do wirtualnego doradcy opartego na AI, cyfrowych legitymacji oraz możliwości zgłaszania stłuczek drogowych bezpośrednio przez telefon. Artykuł omawia wszystkie nowe funkcje, ich znaczenie dla obywateli oraz podstawy prawne nadchodzących zmian.

Aplikacja mObywatel: Wirtualny asystent [zmiany 2025]

Wprowadzenie asystenta opartego na sztucznej inteligencji to jedna z najbardziej przełomowych funkcji mObywatela w 2025 roku. Rząd zapowiedział jego uruchomienie jeszcze w tym roku, a pierwsze testy już się odbyły. Asystent ma wspierać użytkownika w załatwianiu spraw urzędowych — pomoże znaleźć właściwy formularz, wypełni go automatycznie i poprosi o akceptację przed wysłaniem.

Asystent działa w oparciu o polski model językowy PLLuM, a jego działanie nie narusza zasad ochrony danych osobowych — nie przetwarza ich w celach analitycznych ani marketingowych.

Wirtualny doradca w mObywatelu to pierwszy przypadek tak kompleksowego wdrożenia AI w usługach publicznych w Polsce. Jego funkcjonalność może być rozwijana w kolejnych latach i obejmować m.in. integrację z innymi systemami rządowymi.

mStłuczka – szybkie zgłaszanie kolizji z poziomu mObywatela

mStłuczka to kolejna funkcja, która ma uprościć codzienne sytuacje — tym razem dla kierowców. W przypadku niegroźnej kolizji drogowej wystarczy wejść do aplikacji, wypełnić gotowy formularz (z danymi pobranymi automatycznie z rejestrów państwowych), dołączyć zdjęcia i wysłać dokument do ubezpieczyciela.

Znika konieczność szukania papierowych formularzy, drukowania dokumentów czy dzwonienia po policję w każdej sytuacji. Dane pojazdu, numer polisy i dane właściciela są już w systemie — wystarczy potwierdzić i podpisać zgłoszenie.

mLegitymacje dla uczniów i nauczycieli – co się zmienia?

Nowelizacja ustawy wprowadza cyfrowe legitymacje: mLegitymację ucznia oraz mLegitymację nauczyciela. Oba dokumenty będą dostępne w aplikacji mObywatel i pozwolą na pełne potwierdzenie tożsamości oraz korzystanie z przysługujących ulg.

Cyfrowa legitymacja ucznia powstaje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i będzie dostępna także dla osób niepełnoletnich, bez potrzeby zakładania profilu zaufanego. Umożliwi to m.in. korzystanie z tańszych przejazdów i zniżek w instytucjach kultury.

powstaje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i będzie dostępna także dla osób niepełnoletnich, bez potrzeby zakładania profilu zaufanego. Umożliwi to m.in. korzystanie z tańszych przejazdów i zniżek w instytucjach kultury. Z kolei mLegitymacja nauczyciela ułatwi kontakt z administracją, weryfikację uprawnień zawodowych i dostęp do ulg. Co ważne — dokument będzie integrowany z systemami edukacyjnymi.

Cyfrowy podpis w mObywatel – jak to działa?

Nowe przepisy umożliwiają stosowanie podpisu osobistego bezpośrednio w aplikacji. Użytkownicy nie tylko podpiszą wnioski czy formularze, ale również zweryfikują podpisy elektroniczne — np. przy umowie najmu czy pełnomocnictwie.

Poza podpisem osobistym możliwe będzie także użycie podpisu kwalifikowanego i zaufanego, co wcześniej wymagało korzystania z osobnych systemów (np. ePUAP). mObywatel stanie się więc kompletnym narzędziem do podpisywania dokumentów elektronicznych w kontaktach z administracją, uczelniami czy firmami.

Nowy moduł w mObywatel: bezpieczna chmura na dokumenty i pliki

Aplikacja zyska też prywatną chmurę, w której będzie można bezpiecznie przechowywać dokumenty, załączniki i pliki. Ułatwi to m.in. dostęp do ważnych danych przy wypełnianiu wniosków czy zgłaszaniu kolizji.

Dzięki integracji z pozostałymi usługami mObywatela, użytkownicy nie będą musieli każdorazowo przesyłać tych samych dokumentów — system pobierze je automatycznie. Funkcja ta zwiększa wygodę i skraca czas potrzebny na załatwienie sprawy.

Cyfrowa domyślność – co oznacza nowa filozofia administracji?

Projekt ustawy wprowadza tzw. domyślność cyfrową. Oznacza to, że każda nowa usługa publiczna powinna być projektowana z myślą o dostępności cyfrowej – czyli najpierw do aplikacji, a dopiero potem do okienka w urzędzie.

Dzięki temu mObywatel będzie szybciej zyskiwać nowe funkcje — także te, które nie są literalnie wpisane do ustawy. Warunek? Muszą pochodzić od podmiotów publicznych lub posiadać integrację z rejestrami państwowymi.

Nowe funkcje w mObywatel 2025 - podsumowanie

Nowelizacja dotyczy ustawy z dnia 17 lutego 2023 r. o aplikacji mObywatel – zmiany wprowadza nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów 6 maja 2025 r.

Podstawa prawna Treść oryginalnej ustawy dostępna jest w serwisie ISAP Sejmu: Ustawa o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 641)

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Ich wykonanie powierza się Ministrowi Cyfryzacji.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, aplikację mObywatel pobrało już ponad 12 milionów obywateli. Nowe funkcje mają zwiększyć liczbę aktywnych użytkowników, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz kierowców.

Cyfryzacja usług publicznych to także oszczędność dla państwa – skrócenie czasu obsługi spraw, mniejsze obciążenie urzędów i szybszy obieg dokumentów. W dłuższej perspektywie może to również ograniczyć wykluczenie cyfrowe.