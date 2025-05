Tą mało znaną chorobą jest Hashimoto, czyli przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, które może prowadzić do niedoczynności tego gruczołu. Objawy takie jak zmęczenie, przyrost masy ciała czy problemy z koncentracją mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. W niektórych przypadkach, gdy objawy są nasilone i utrudniają życie zawodowe oraz społeczne, istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności. W artykule przedstawiamy, kiedy i jak można starać się o takie orzeczenie oraz jakie korzyści z niego wynikają.

Choroba Hashimoto – co to jest i jakie są jej objawy?

Choroba Hashimoto, znana również jako przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, jest autoimmunologicznym schorzeniem, w którym układ odpornościowy atakuje własne komórki tarczycy. Prowadzi to do stopniowego uszkodzenia gruczołu i w konsekwencji do jego niedoczynności.

Typowe objawy Hashimoto to:

przewlekłe zmęczenie i osłabienie

przyrost masy ciała mimo braku zmian w diecie

uczucie chłodu, nawet w ciepłym otoczeniu

sucha skóra i łamliwe włosy

problemy z koncentracją i pamięcią

depresja i wahania nastroju

nieregularne miesiączki u kobiet

Objawy te mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjenta, utrudniając codzienne funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Kiedy Hashimoto może być podstawą do orzeczenia o niepełnosprawności?

Nie każda osoba zdiagnozowana z chorobą Hashimoto kwalifikuje się automatycznie do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Sam fakt posiadania tej diagnozy nie wystarcza — kluczowe znaczenie ma to, jak bardzo objawy choroby wpływają na życie codzienne i funkcjonowanie zawodowe pacjenta. Decydujący jest więc nie tylko przebieg schorzenia, ale także jego skutki – zarówno somatyczne, jak i psychiczne. Warto zaznaczyć, że orzeczenie o niepełnosprawności nie jest „na chorobę”, lecz „na funkcjonowanie”, co oznacza, że ocenie podlega przede wszystkim stopień ograniczenia sprawności organizmu, a nie sama diagnoza.

Orzeczenie może być przyznane, gdy:

objawy choroby znacząco ograniczają zdolność do pracy lub wykonywania codziennych czynności – np. przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją, zaburzenia nastroju czy spowolnienie psychoruchowe mogą uniemożliwiać normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne;

lub wykonywania codziennych czynności – np. przewlekłe zmęczenie, problemy z koncentracją, zaburzenia nastroju czy spowolnienie psychoruchowe mogą uniemożliwiać normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne; leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów , a stan zdrowia pacjenta się pogarsza – mimo stosowania lewotyroksyny (standardowego leczenia niedoczynności tarczycy) poziomy hormonów nadal są niestabilne, a objawy nie ustępują;

, a stan zdrowia pacjenta się pogarsza – mimo stosowania lewotyroksyny (standardowego leczenia niedoczynności tarczycy) poziomy hormonów nadal są niestabilne, a objawy nie ustępują; występują powikłania, takie jak depresja, choroby serca (np. bradykardia, nadciśnienie tętnicze), anemia, zaburzenia metaboliczne lub zaburzenia pamięci i poznawcze – często niedostatecznie kojarzone z Hashimoto, a mające kluczowe znaczenie w ocenie stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowo warto wiedzieć, że przy ocenie stanu zdrowia brany jest również pod uwagę wpływ choroby na zdolność do samodzielnego poruszania się, komunikowania, samodzielnego spożywania posiłków, utrzymywania higieny osobistej oraz realizowania ról społecznych i zawodowych. Oznacza to, że nawet w przypadku choroby przewlekłej o łagodnym przebiegu, ale prowadzącej do trwałego wykluczenia z życia zawodowego i społecznego, możliwe jest uzyskanie orzeczenia o umiarkowanym, a nawet znacznym stopniu niepełnosprawności.

Proces orzekania uwzględnia także współistniejące choroby i ogólny stan zdrowia pacjenta. W praktyce wielu pacjentów z Hashimoto cierpi równolegle na inne schorzenia, takie jak insulinooporność, celiakia, depresja czy fibromialgia – to właśnie ich kumulacja zwiększa szanse na uzyskanie orzeczenia.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Procedura krok po kroku

Proces ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest uregulowany przepisami prawa. Podstawą jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 44) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2024 r., poz. 44).

Kroki w procedurze:

Zgromadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę oraz opisującej przebieg choroby i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie.

potwierdzającej diagnozę oraz opisującej przebieg choroby i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie. Złożenie wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania.

do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania. Uczestnictwo w posiedzeniu zespołu orzekającego , podczas którego oceniany jest stan zdrowia wnioskodawcy.

, podczas którego oceniany jest stan zdrowia wnioskodawcy. Otrzymanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania orzeczenia.

W przypadku negatywnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Ważne Dla wielu pacjentów kluczowe jest także to, że niepełnosprawność może być orzekana na czas określony lub bezterminowo – w przypadku Hashimoto zwykle na 2 do 5 lat, z możliwością przedłużenia.

Korzyści z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawnościwiąże się z szeregiem uprawnień i ulg, które mają na celu wsparcie osób z ograniczeniami zdrowotnymi.

Do najważniejszych należą:

możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy

prawo do korzystania z ulg podatkowych

dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego

prawo do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej

możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

ulgi w komunikacji publicznej.

Warto zaznaczyć, że zakres przysługujących uprawnień może różnić się w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnej sytuacji osoby zainteresowanej.

Orzeczenie o niepełnosprawności - inne choroby autoimmunologiczne

Choroba Hashimoto jest jednym z wielu schorzeń autoimmunologicznych, które mogą prowadzić do niepełnosprawności. Inne choroby z tej grupy to m.in. stwardnienie rozsiane, toczeń rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów.

Porównując Hashimoto z innymi chorobami autoimmunologicznymi:

Hashimoto często rozwija się powoli i może być długo niezauważona, podczas gdy inne choroby autoimmunologiczne mogą mieć bardziej gwałtowny przebieg.

Objawy Hashimoto są często niespecyficzne i mogą być mylone z innymi dolegliwościami.

Leczenie Hashimoto polega głównie na suplementacji hormonów tarczycy, podczas gdy inne choroby autoimmunologiczne mogą wymagać bardziej agresywnego leczenia immunosupresyjnego.

Mimo różnic, wszystkie te choroby mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjentów i w niektórych przypadkach stanowić podstawę do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności.

Hashimoto a orzeczenie o niepełnosprawności - podsumowanie

Choroba Hashimoto, choć często bagatelizowana, może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie pacjenta. W przypadkach, gdy objawy są nasilone i utrudniają życie zawodowe oraz społeczne, istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności. Proces ten wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej i przejścia przez procedurę orzekania. Posiadanie orzeczenia otwiera drogę do wielu uprawnień i ulg, które mają na celu wsparcie osób z ograniczeniami zdrowotnymi.