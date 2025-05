Od lipca 2023 roku część emerytów może ubiegać się o specjalny dodatek emerytalny. To forma uznania za lata działalności społecznej na rzecz lokalnych wspólnot. W 2025 roku świadczenie to zostało ponownie zwaloryzowane, a warunki jego przyznania – uproszczone. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje, jak złożyć wniosek i dlaczego warto zrobić to już w maju – wypłaty już ruszyły.

To dodatek pieniężny wprowadzony ustawą z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073). Ma na celu rekompensatę za wieloletnią działalność społeczną, wykonywaną często bez wynagrodzenia. Początkowo wynosił 300 zł miesięcznie, a po waloryzacji w marcu 2025 – już 354,86 zł. Kwota może nie jest bardzo znacząca, ale zawsze stanowi formę podreperowania domowego budżetu byłych sołtysów. Przez kwartał daje to 1064,58 zł brutto dodatkowego wsparcia.

Dodatkowym atutem świadczenia dla sołtysa jest to, że dodatek ten:

nie podlega opodatkowaniu,

nie podlega zajęciom komorniczym,

wypłacany jest przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego, który organ obsługuje główne świadczenie emerytalne danej osoby.

Aby otrzymać świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w 2025 roku, należy spełnić następujące warunki:

osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

(60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), pobierać emeryturę (zarówno z ZUS, jak i z KRUS),

(zarówno z ZUS, jak i z KRUS), pełnić funkcję sołtysa przez minimum 7 lat (nie muszą to być lata ciągłe),

(nie muszą to być lata ciągłe), nie być skazanym za przestępstwo związane z pełnieniem tej funkcji.

Dzięki nowelizacji z września 2024 roku nie ma znaczenia, kiedy pełniono funkcję – także przed 1990 rokiem. To szczególnie ważne dla wielu seniorów, których kadencje przypadały na okres PRL.

Pan Stanisław z woj. podlaskiego przez ponad dekadę pełnił funkcję sołtysa swojej wsi. Po przejściu na emeryturę złożył wniosek o świadczenie w lutym 2025 roku. W marcu otrzymał pierwszą wypłatę w nowej, zwaloryzowanej wysokości – 354,86 zł miesięcznie. Dzięki temu, do czerwca zyska łącznie 1064,58 zł – bez dodatkowych potrąceń, w pełni do swojej dyspozycji.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w okresie działalności zawodowej składa się w jednostce ZUS lub KRUS – tej, która wypłaca emeryturę wnioskodawcy. Potrzebne są następujące dokumenty:

wniosek (formularz dostępny online i w placówkach),

zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o pełnieniu funkcji,

oświadczenie o niekaralności,

w razie braku dokumentacji – pisemne poręczenie trzech świadków (zmiana od września 2024).

Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku, a wypłata realizowana do 15. dnia każdego miesiąca.

Ile osób już korzysta z dodatku dla sołtysa?

Zgodnie z danymi KRUS, do końca grudnia 2024 roku świadczenie sołtysowe pobierało 36 328 osób, w tym 11 855 kobiet i 24 473 mężczyzn. Od wprowadzenia świadczenia jego popularność systematycznie rośnie. Jeszcze w styczniu 2024 roku dodatek otrzymywało około 31 457 osób. Liczba wniosków rośnie z każdym miesiącem – szczególnie teraz, w maju, kiedy trwa kolejna fala składania dokumentów po waloryzacji.

Wysokość świadczenia podlega bowiem corocznej waloryzacji. W 2025 roku dodatek wzrósł z 336,36 zł do 354,86 zł, co daje łącznie 1064,58 zł za trzy miesiące wypłat. Mimo że podwyżka o 18 zł może wydawać się niewielka, dla emerytów z mniejszych miejscowości każda złotówka ma znaczenie – szczególnie przy rosnących kosztach życia. Stąd dodatkowe przychody z dodatku dla sołtysów, czy też trzynastej emerytury lub czternastki finalnie mogą dać spory zastrzyk gotówki.

Jakie są inne dodatki emerytalne? Lista

Dodatek dla byłych sołtysów to tylko jeden z wielu ekstra świadczeń, o które mogą starać się emeryci. Inne dodatki to m.in.:

dodatek pielęgnacyjny – 294,39 zł,

– 294,39 zł, dodatek kombatancki – 294,39 zł,

– 294,39 zł, dodatek dla inwalidów wojennych – do 885,93 zł,

– do 885,93 zł, dodatek kompensacyjny – 38,60 zł

Każdy z tych dodatków przysługuje na innych zasadach i w zależności od sytuacji życiowej i zawodowej seniora. Zestawienie dodatków dostępne jest na stronie ZUS.

Dlaczego państwo wprowadziło świadczenie dla byłych sołtysów?

Funkcja sołtysa to jedno z najbardziej niedocenianych stanowisk w strukturze samorządowej. Sołtys łączy rolę lidera społecznego, mediatora, organizatora i rzecznika interesów mieszkańców. Często wykonuje obowiązki bez wynagrodzenia, a jedynie z symboliczną dietą ustalaną przez radę gminy.

Przyznanie dodatku emerytalnego dla sołtysów jest zatem formą rekompensaty za lata zaangażowania i odpowiedzialności. To także sygnał ze strony państwa, że działalność społeczna – choć nieformalna i niskopłatna – jest równie ważna, co etatowa praca w administracji. Nowy dodatek to nie tylko finansowe wsparcie, ale forma uznania i szacunku za lata zaangażowania społecznego.