Od początku 2025 roku wchodzi w życie długo wyczekiwane rozwiązanie wspierające osoby, które straciły współmałżonka. Mowa o tzw. rencie wdowiej, której celem jest poprawa sytuacji finansowej wdów i wdowców poprzez możliwość łączenia emerytury z rentą rodzinną. Już od lipca tego roku rozpoczną się pierwsze wypłaty nowego świadczenia. Zainteresowani muszą spełnić określone warunki i pamiętać o obowiązujących limitach wypłat. Świadczenie może wynieść nawet 5636,73 zł miesięcznie. Wnioski można składać do 31 lipca 2025 roku.

Renta wdowia 2025 - co to jest?

Wprowadzenie renty wdowiej możliwe było dzięki ustawie z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2025 roku i mają na celu wsparcie osób, które utraciły współmałżonka, poprzez umożliwienie im pobierania świadczeń w zbiegu – czyli zarówno emerytury, jak i renty rodzinnej.

Nowe regulacje to efekt kilkuletnich prac legislacyjnych, które rozpoczęły się jeszcze w 2022 roku. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło działania po licznych apelach społecznych o poprawę sytuacji seniorów pozostających samotnie po śmierci współmałżonka.

Kto może otrzymać rentę wdowią? Kryteria i dokumenty

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić kilka warunków, zarówno wiekowych, jak i formalnych. Kluczowym kryterium jest wiek – kobieta musi mieć ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Drugim warunkiem jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej aż do śmierci współmałżonka.

Dodatkowe wymogi to:

uzyskanie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż w wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),

nie wcześniej niż w wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn), brak pozostawania w nowym związku małżeńskim,

złożenie wniosku w terminie – najpóźniej do 31 lipca 2025 r.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

akt zgonu współmałżonka,

dowód osobisty,

dokument potwierdzający wiek,

decyzja ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia zmarłego.

Ile wynosi renta wdowia w 2025 roku? Wysokość i zasady waloryzacji

Od 1 lipca 2025 r. renta wdowia będzie stanowić 15% świadczenia zmarłego małżonka, a od 2027 roku wzrośnie do 25%. Kluczową zasadą jest możliwość wyboru korzystniejszej opcji – albo 100% emerytury i 15% renty rodzinnej, albo odwrotnie.

Limit łącznej wysokości świadczeń wynosi obecnie 5636,73 zł brutto, co odpowiada trzykrotności najniższej emerytury (1878,91 zł brutto). Kwota ta może się zmieniać w kolejnych latach, zgodnie z coroczną waloryzacją świadczeń.

Waloryzacja w marcu 2025 roku wyniosła 5,5% i objęła:

emerytury,

renty rolnicze, mundurowe i socjalne,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

dodatki do emerytur i rent.

Ważne W przypadku przekroczenia limitu trzykrotności najniższej emerytury, ZUS lub KRUS ma obowiązek pomniejszyć łączną kwotę wypłat o nadwyżkę.

Jak ZUS lub KRUS pomniejsza rentę wdowią?

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy dopuszczalny limit, ZUS podejmie decyzję o jego pomniejszeniu. Kluczowe znaczenie ma kolejność potrąceń – najpierw obniżane są świadczenia finansowane z budżetu państwa.

Kolejność potrąceńwygląda następująco:

świadczenia żołnierzy zawodowych,

świadczenia funkcjonariuszy służb mundurowych (np. Policji, ABW, Straży Granicznej),

inne świadczenia z budżetu państwa,

świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS,

świadczenia z Funduszu Pracy, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS w takiej sytuacji wyda decyzję administracyjną i poinformuje o pomniejszeniu – jego wysokość będzie odpowiadała kwocie przekroczenia limitu. Do limitu wliczane są również świadczenia zagraniczne oraz inne wypłaty stałe wynikające z ustawy.

Wypłaty rent wdowich: terminy i kanały składania wniosków

Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Pierwsze wypłaty świadczeń zaplanowano na 1 lipca 2025 r. Aby świadczenie było wypłacone od tej daty, wniosek musi wpłynąć najpóźniej do 31 lipca 2025 r.

Wniosek można złożyć:

osobiście w placówce ZUS,

elektronicznie – za pośrednictwem ePUAP.

Renta wdowia - kiedy płaci ZUS, a kiedy KRUS?

Renty wdowie wypłaca zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To, który organ wypłaca rentę wdowią, zależy od tego, w którym systemie ubezpieczeniowym był ubezpieczony zmarły współmałżonek:

Jeśli zmarły był emerytem lub rencistą ZUS (np. pracownik, przedsiębiorca, nauczyciel) – wypłatę realizuje ZUS.

(np. pracownik, przedsiębiorca, nauczyciel) – wypłatę realizuje ZUS. Jeśli zmarły był emerytem lub rencistą KRUS (czyli rolnikiem ubezpieczonym w KRUS) – świadczenie wypłaca KRUS.

Jeśli osoba zmarła miała świadczenia z obu systemów (np. wcześniejsza praca w ZUS, później rolnictwo), decydująca może być ostatnia decyzja emerytalna lub dominujące źródło świadczenia – ustalane indywidualnie przez instytucje.

Renta wdowia 2025. Nowy termin wypłat

KRUS wprowadziła dodatkowy termin wypłat renty wdowiej – 7. dzień miesiąca. Będzie on obowiązywał od lipca 2025 roku i dotyczy wyłącznie rent wdowich. Obecnie KRUS wypłaca świadczenia w czterech terminach: 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca, z których korzysta odpowiednio 18%, 32%, 40% i 10% uprawnionych. Nowy harmonogram ma usprawnić proces przekazywania środków osobom, które straciły współmałżonka.

Jakie kombinacje świadczeń są możliwe? Przykłady obliczeń

Nowe przepisy dopuszczają różne konfiguracje świadczeń w zbiegu. Osoba uprawniona może wybrać, które świadczenie chce otrzymywać w pełnej wysokości, a które w formie dodatku procentowego (15% do końca 2026 r., 25% od 2027 r.).

Przykładowe opcje to:

100% renty rodzinnej + 15% emerytury,

100% emerytury + 15% renty rodzinnej,

100% renty z tytułu niezdolności do pracy + 15% renty rodzinnej + 50% emerytury (w przypadku osób z dodatkowymi uprawnieniami).

W każdym przypadku suma świadczeń nie może przekroczyć limitu 5636,73 zł brutto. Jeśli suma będzie wyższa, ZUS dokona pomniejszenia i poinformuje w decyzji administracyjnej. Więcej na temat zbiegu świadczeń przeczytasz na stronie ZUS (KLIKNIJ).

Renta wdowia 2025 - najważniejsze informacje

Renta wdowia to nowe rozwiązanie, które ma szansę poprawić sytuację niektórych seniorów w Polsce. Umożliwia ona łączenie świadczeń, a dzięki waloryzacji limity wypłat są coraz wyższe. Wprowadzenie nowego świadczenia to efekt kilkuletnich prac i konsultacji społecznych, zakończonych uchwaleniem ustawy w 2024 roku.

Najważniejsze informacje:

renta wdowia obowiązuje od 1 lipca 2025 r .,

., świadczenie wynosi 15% drugiego świadczenia (25% od 2027 r.),

(25% od 2027 r.), limit wynosi 5636,73 zł brutto ,

, wnioski należy złożyć do końca lipca 2025 r.,

wypłaty realizują ZUS i KRUS.

Osoby zainteresowane powinny jak najszybciej przygotować dokumenty i złożyć wniosek, by nie stracić prawa do wypłat już od lipca.