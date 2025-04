Wzrost opłat w sanatoriach dotyczy wszystkich kategorii zakwaterowania i będzie obowiązywać od 1 maja do 30 września 2025 roku. Podwyżka obejmuje nie tylko noclegi, ale też koszty wyżywienia i inne usługi. Oznacza to, że pacjenci planujący wyjazd uzdrowiskowy w tym okresie będą musieli pokryć wyższe wydatki niż dotychczas. Nowe przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, które zostało opublikowane w marcu 2025 roku i zacznie obowiązywać wraz z początkiem nowego sezonu.

Reklama

NFZ podnosi ceny sanatoriów od 1 maja 2025 [CENNIK]

Od 1 maja 2025 r. zacznie obowiązywać nowy cennik pobytów w sanatoriach finansowanych przez NFZ. Wzrost stawek dotyczy zarówno turnusów leczniczych, jak i rehabilitacyjnych, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju pokoju, jego standardu oraz wyposażenia. Okres obowiązywania nowych opłat potrwa do 30 września 2025 r., a więc obejmie cały wiosenno-letni sezon, kiedy zainteresowanie pobytami w sanatoriach jest największe. Dla pacjentów oznacza to konieczność uwzględnienia wyższych kosztów przy planowaniu leczenia i urlopu zdrowotnego.

Nowe ceny przedstawiają się następująco:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,9 zł/dzień,

pokój jednoosobowy w studiu: 37,4 zł/dzień ,

, pokój jednoosobowy bez łazienki: 33,2 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy z łazienką: 27,3 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy w studiu: 24,9 zł/dzień ,

, pokój dwuosobowy bez łazienki: 19,5 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy z łazienką: 14,8 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy w studiu: 13,6 zł/dzień ,

, pokój wieloosobowy bez łazienki: 11,9 zł/dzień.

Ile kosztuje sanatorium NFZ 2025? Ceny przed podwyżką - porównanie

W porównaniu do sezonu jesienno-zimowego, który trwa do 30 kwietnia 2025 roku, ceny wzrosły od kilku do nawet 25 procent. Najbardziej odczuwalne zmiany dotyczą pobytów w pokojach o wyższym standardzie. Dla przykładu, koszt dwutygodniowego turnusu w pokoju jednoosobowym z łazienką wzrósł z 456,4 zł do 572,6 zł. W pokoju dwuosobowym z łazienką zapłacimy 382,2 zł, a w wieloosobowym bez łazienki 166,6 zł.

Poprzednie ceny wynosiły:

pokój jednoosobowy z łazienką: 32,6 zł/dzień,

pokój dwuosobowy z łazienką: 19,5 zł/dzień,

pokój wieloosobowy bez łazienki: 10,6 zł/dzień.

Dodatkowe opłaty: co nie jest finansowane przez NFZ

Pacjenci muszą pamiętać, że NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobytem w sanatorium. Część wydatków trzeba pokryć z własnej kieszeni, co może znacząco wpłynąć na całkowity koszt wyjazdu. Przed planowaniem leczenia warto znać wszystkie dodatkowe opłaty, które obciążają pacjenta oraz zorientować się, jakie wydatki mogą pojawić się na miejscu.

Dodatkowe koszty to m.in.:

dojazd do uzdrowiska i z powrotem (środki transportu publicznego lub prywatnego),

opłata za pobyt opiekuna towarzyszącego pacjentowi,

opłaty klimatyczne, pobierane przez miejscowość uzdrowiskową,

dopłata do wyżywienia i zakwaterowania (np. za diety specjalne lub wyższy standard),

wybrane zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne (np. masaże, fizykoterapia),

dodatkowe badania diagnostyczne zlecane na miejscu,

dopłata do wyższego standardu pokoju lub usług dodatkowych (np. internet, lodówka).

Kto może liczyć na bezpłatny pobyt: grupy uprawnione do zwolnień

Niektóre osoby mogą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to wybranych grup pacjentów, którym przysługują szczególne uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Aby skorzystać z tego prawa, należy odpowiednio wcześniej złożyć stosowne wnioski, udokumentować swoje uprawnienia oraz uzyskać potwierdzenie ze strony NFZ.

Z bezpłatnego pobytu mogą korzystać:

osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest,

dzieci i młodzież do 18. roku życia (lub do 26. roku życia, jeśli kontynuują naukę),

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

inwalidzi wojenni i wojskowi, ranni w działaniach zbrojnych,

kombatanci i działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane.

Czy warto przyspieszyć wyjazd: sposób na uniknięcie wyższych opłat

Osoby planujące leczenie uzdrowiskowe mogą rozważyć wyjazd jeszcze przed 1 maja 2025 roku, by skorzystać z obowiązujących niższych stawek. Choć pozostało już niewiele czasu, to w niektórych przypadkach możliwe jest przyspieszenie terminu leczenia, np. poprzez zgłoszenie się do lokalnego oddziału NFZ lub śledzenie informacji o wolnych miejscach wynikających z rezygnacji innych pacjentów. Takie rozwiązanie może być opłacalne i korzystne finansowo.

Taka zmiana może być opłacalna, jeśli:

zależy nam na niższych kosztach pobytu i leczenia,

mamy elastyczny grafik zawodowy lub prywatny,

łatwo dostosowujemy się do zmian terminów i warunków,

jesteśmy gotowi na szybki wyjazd z krótkim wyprzedzeniem.

Zasady kwalifikacji do sanatorium: kto może otrzymać skierowanie

Nie każda osoba zgłaszająca się do sanatorium otrzyma skierowanie. O przyznaniu leczenia decydują konkretne kryteria medyczne oceniane przez lekarza prowadzącego oraz oddział NFZ. Skierowanie wystawiane jest na podstawie dokumentacji medycznej, historii choroby oraz aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Podstawowe kryteria to:

historia choroby i aktualny stan zdrowia pacjenta,

zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się,

brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego (np. niedawno przebyta choroba nowotworowa, infekcja, niewydolność narządowa).

Jeśli otrzymaliśmy już skierowanie, możemy dowiedzieć się szczegółów na jego temat w wyszukiwarce skierowań Narodowego Funduszu Zdrowia - kliknij LINK.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyjazdu do sanatorium z NFZ w 2025?

Oprócz formalności związanych z uzyskaniem skierowania i zaplanowaniem terminu, warto zadbać o kilka praktycznych kwestii przed wyjazdem do sanatorium. Dobrze przygotowany pacjent może skuteczniej skorzystać z terapii i uniknąć niepotrzebnych problemów organizacyjnych. Oto lista najważniejszych kroków:

Sprawdzenie dokumentacji medycznej i zabranie aktualnych wyników badań.

Spakowanie wygodnej odzieży i obuwia dostosowanego do aktywności rehabilitacyjnych.

Przygytowanie listy zażywanych leków wraz z dawkowaniem.

Zabezpieczenie środków płatniczych na pokrycie dodatkowych opłat.

Zapoznanie się z regulaminem ośrodka i programem zabiegów.

Ustalenie możliwości kontaktu z rodziną (telefon, internet).

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można nie tylko uniknąć stresu, ale też zmaksymalizować korzyści zdrowotne wynikające z pobytu uzdrowiskowego.

Alternatywy dla sanatorium na NFZ - co wybrać?

Pacjenci, którzy nie zakwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ, mają do dyspozycji inne opcje. Każdą z nich warto omówić z lekarzem prowadzącym, aby dostosować terapię do potrzeb, wieku i możliwości pacjenta. Alternatywne formy leczenia często zapewniają większą elastyczność oraz krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii.

Możliwe opcje to:

leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku (z dopłatą do noclegu i wyżywienia, zabiegi pokrywane przez NFZ),

(z dopłatą do noclegu i wyżywienia, zabiegi pokrywane przez NFZ), turnusy rehabilitacyjne finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), prywatny pobyt sanatoryjny na własny koszt, z wyborem miejsca, terminu i programu leczenia.

Podsumowanie: sanatorium w 2025 roku droższe, ale nadal dostępne

Podwyżka cen sanatorów NFZ od 1 maja 2025 r. oznacza znaczący wzrost kosztów dla pacjentów, zwłaszcza tych korzystających z wyższego standardu zakwaterowania. Choć wzrost stawek może zniechęcać, leczenie uzdrowiskowe wciąż pozostaje formą terapii dostępną dla szerokiego grona osób, a w wielu przypadkach jego efekty zdrowotne są nie do przecenienia. Warto pamiętać o istnieniu grup zwolnionych z opłat, o dodatkowych kosztach oraz o możliwości skorzystania z alternatywnych form leczenia. Planując wyjazd z odpowiednim wyprzedzeniem i znając zasady kwalifikacji, można skutecznie obniżyć koszty pobytu i zapewnić sobie dostęp do wartościowej terapii.