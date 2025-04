Od początku kwietnia emeryci i renciści w całym kraju otrzymują dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, popularnie nazywane „trzynastką”. To jednorazowa wypłata w wysokości minimalnej emerytury, wypłacana automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Choć zasady jej przyznawania są jasne i stosunkowo proste, nie każdy świadczeniobiorca otrzyma pełną kwotę. Warto więc sprawdzić, czy nie znajdujemy się w jednej z grup objętych ograniczeniami.

Kto dostaje trzynastą emeryturę w 2025 roku: pełna lista uprawnionych

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na dzień 31 marca 2025 roku posiadają aktywne uprawnienie do określonego rodzaju świadczenia. Zasady jej wypłaty określa ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Nie jest więc konieczne składanie żadnych wniosków – ZUS wypłaca ją z urzędu.

Do otrzymania trzynastki uprawnione są osoby pobierające:

emeryturę (w tym pomostową, częściową i kapitałową okresową),

rentę z tytułu niezdolności do pracy (także inwalidzką, wojskową, wypadkową),

rentę socjalną,

rentę rodzinną,

rentę szkoleniową,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenie i zasiłek przedemerytalny,

świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Ile wynosi trzynasta emerytura 2025 brutto i netto?

Wysokość trzynastej emerytury w 2025 roku odpowiada najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca i wynosi 1878,91 zł brutto. Od tej kwoty pobierany jest podatek dochodowy oraz składka zdrowotna – z wyjątkiem przypadków, gdy dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie).

Harmonogram wypłat 13. emerytury: kto dostanie pieniądze wcześniej?

Trzynasta emerytura wypłacana jest zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada na weekend lub święto, wypłata następuje wcześniej – w ostatnim roboczym dniu przed planowanym terminem.

W 2025 roku, ze względu na układ kalendarza, ZUS zastosował korekty:

osoby z terminem 5 i 6 kwietnia otrzymały pieniądze 4 kwietnia ,

, świadczenia przypadające na Wielkanoc (20 kwietnia) zostaną wypłacone już 18 kwietnia.

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne zazwyczaj otrzymują trzynastkę w maju – chyba że ZUS zdecyduje się na wcześniejszą wypłatę, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Czy można dostać dwie trzynaste emerytury z ZUS i KRUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jasno precyzuje, że nawet jeśli dana osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie – np. emeryturę i rentę wypadkową lub jednocześnie świadczenie z ZUS i KRUS – przysługuje jej tylko jedna trzynastka. Zasada ta obowiązuje niezależnie od źródła wypłaty, a samo świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie można więc liczyć na „podwójną trzynastkę”, nawet przy zbiegu różnych uprawnień. Kluczowe znaczenie ma tu stan na dzień 31 marca – tylko osoby posiadające wtedy aktywne uprawnienie do co najmniej jednego ze wskazanych świadczeń, otrzymają dodatkową wypłatę.

Kto otrzyma część trzynastej emerytury 2025?

Choć trzynasta emerytura zasadniczo przysługuje w pełnej wysokości każdemu uprawnionemu – niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty – istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które mają wspólne prawo do jednej renty rodzinnej.

W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba jest uprawniona do tej samej renty rodzinnej (np. dzieci po zmarłym rodzicu), trzynasta emerytura nie jest wypłacana każdej z tych osób osobno w pełnej wysokości. Zamiast tego, dodatkowe roczne świadczenie jest dzielone proporcjonalnie – zgodnie z liczbą osób uprawnionych na 31 marca 2025 roku. Przykładowo, jeśli prawo do renty rodzinnej mają dwie osoby, każda z nich otrzyma po 939,45 zł brutto, czyli połowę pełnej kwoty. Jeśli do trzynastki uprawnione są trzy osoby, wówczas każda z nich otrzyma 33 proc. pełnej kwoty

To jedyny przypadek, w którym wysokość trzynastej emerytury może zostać zmniejszona w odniesieniu do jednego beneficjenta. Warto o tym wiedzieć, by nie być zaskoczonym niższym przelewem na koncie – szczególnie w rodzinach, gdzie renta rodzinna jest dzielona między kilkoro dzieci lub innych bliskich zmarłego.

Kto nie otrzyma trzynastki wcale? Lista wykluczonych

Choć świadczenie to obejmuje większość seniorów, są również grupy, którym ono nie przysługuje. Wyłączone są osoby, które:

na dzień 31 marca 2025 roku mają zawieszone świadczenie (np. z powodu przekroczenia limitu dochodów przy wcześniejszej emeryturze),

pobierają emeryturę olimpijską,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku (otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa).

Podsumowanie: sprawdź, czy dostaniesz pełną trzynastkę

Trzynasta emerytura to ważne wsparcie finansowe dla milionów polskich seniorów. W 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł brutto i jest wypłacana automatycznie przez ZUS w kwietniu. Choć większość osób otrzyma pełną kwotę, niektóre – zwłaszcza te dzielące rentę rodzinną z innymi – mogą spodziewać się tylko części tej sumy.

Warto sprawdzić swoją sytuację, szczególnie jeśli świadczenie jest współdzielone z innymi osobami. W razie wątpliwości można skontaktować się z ZUS lub skorzystać z informacji dostępnych na stronie internetowej Zakładu.