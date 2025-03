Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków decydują się na przejście na emeryturę, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wybór odpowiedniego terminu może znaczenie wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia. Kluczowym momentem jest czerwcowa waloryzacja składek przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z prognoz ekspertów wynika, że w 2025 roku może ona wynieść nawet 14,3 proc., co oznacza znaczny wzrost zgromadzonego kapitału. Opóźnienie decyzji o kilka miesięcy może przełożyć się na wyższą emeryturę nawet o kilkaset złotych.

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury? Kluczowe zasady

Wysokość emerytury zależy od kilku podstawowych czynników, które są brane pod uwagę przy jej obliczaniu. Kluczowym elementem jest zgromadzony kapitał emerytalny, który został odprowadzony w postaci składek na ubezpieczenie społeczne. Oprócz tego znaczenie ma także przeciętne dalsze trwanie życia, określane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Mechanizm obliczania emerytury przez ZUS opiera się na następujących zasadach:

Zgromadzone składki emerytalne są waloryzowane , co oznacza ich zwiększenie w zależności od wskaźnika waloryzacji obowiązującego w danym roku.

, co oznacza ich zwiększenie w zależności od wskaźnika waloryzacji obowiązującego w danym roku. Po osiągnięciu wieku emerytalnego kapitał dzieli się przez przewidywaną liczbę miesięcy życia emeryta , ustaloną przez GUS.

, ustaloną przez GUS. W przypadku osób, które nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury , waloryzacja roczna może znacząco zwiększyć wartość kapitału, co skutkuje wyższą miesięczną wypłatą.

, waloryzacja roczna może znacząco zwiększyć wartość kapitału, co skutkuje wyższą miesięczną wypłatą. Na wysokość świadczenia wpływ mogą mieć również dodatkowe składki, np. wynikające z pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, co może podnieść końcową wartość emerytury.

Zrozumienie tych mechanizmów pozwala lepiej planować moment przejścia na emeryturę i świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłego świadczenia.

Czym jest waloryzacja składek i dlaczego jest ważna?

Waloryzacja składek to mechanizm, który pozwala na dostosowanie zgromadzonych na kontach emerytalnych oszczędności do aktualnej sytuacji gospodarczej. Proces ten regulowany jest ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych i odbywa się raz w roku, w czerwcu. Ma on na celu zabezpieczenie wartości świadczeń przed inflacją i zapewnienie, że składki ubezpieczonych nie tracą na wartości.

Wskaźnik waloryzacji zależy od:

tempa wzrostu sumy przypisów składek na ubezpieczenia społeczne,

dynamiki wzrostu wynagrodzeń,

poziomu zatrudnienia w gospodarce.

Prognozy na 2025 rok wskazują, że waloryzacja składek może wynieść około 14,2-14,3 proc., co oznacza znaczne zwiększenie zgromadzonego kapitału i przekłada się na wyższe przyszłe emerytury.

Emerytura 2025. Wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach

Obserwując dane z ostatnich lat, można zauważyć wyraźną tendencję wzrostową w wysokości waloryzacji. Wskaźniki kształtowały się następująco:

2024 rok: 14,8 proc.,

2023 rok: 9,33 proc.,

2022 rok: 5,41 proc.

Tegoroczna prognoza na poziomie 14,2-14,3 proc. sugeruje kontynuację tego trendu, co oznacza korzystne warunki dla przyszłych emerytów.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku?

Osoby, które planują przejście na emeryturę w 2025 roku, powinny poważnie rozważyć opóźnienie decyzji do lipca. Dlaczego? Osoby przechodzące na emeryturę przed czerwcem będą miały świadczenie obliczane na podstawie zgromadzonych składek sprzed waloryzacji. Ci, którzy poczekają do lipca, skorzystają z podwyższonych składek, co może oznaczać wzrost świadczenia nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Prognozy wskazują, że osoba posiadająca na koncie emerytalnym 500 tys. zł może zyskać około 71,5 tys. zł, a przy 700 tys. zł wartość oszczędności wzrośnie o ponad 100 tys. zł.

Ile można zyskać? Przykładowe wyliczenie emerytury

Aby zobrazować różnicę w wysokości emerytury, warto przyjrzeć się przykładowemu przypadkowi.

Załóżmy, że Jan Kowalski, 65-letni emeryt, zgromadził na swoim koncie emerytalnym 600 tys. zł. Gdyby przeszedł na emeryturę w maju 2025 roku, jego kapitał nie zostałby objęty czerwcową waloryzacją. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 14,3 proc., w lipcu jego oszczędności wzrosłyby o 85,8 tys. zł, co przełożyłoby się na znacznie wyższą podstawę do obliczenia świadczenia.

Jeśli Jan Kowalski przejdzie na emeryturę w maju 2025 r.:

jego zgromadzony kapitał wynosi 600 tys. zł,

przyjmując standardowy wskaźnik przeliczeniowy, jego emerytura wyniesie około 3 600 zł miesięcznie.

Jeśli Jan Kowalski zdecyduje się przejść na emeryturę w sierpniu 2025 r.:

jego kapitał wzrośnie do 685,8 tys. zł,

przy tych samych założeniach przeliczeniowych jego emerytura wzrośnie do około 4 100 zł miesięcznie.

Różnica wynosi około 500 zł brutto miesięcznie, co w skali roku daje dodatkowe 6 000 zł.

Przejście na emeryturę w 2025 r. Czy opłaca się czekać?

Decyzja o momencie przejścia na emeryturę może mieć długofalowe skutki finansowe. Warto pamiętać, że:

wysoki wskaźnik waloryzacji oznacza, że składki na koncie emerytalnym znacznie wzrosną w czerwcu,

osoby, które już przeszły na emeryturę, nie korzystają z waloryzacji kapitału,

opóźnienie przejścia na emeryturę może zwiększyć miesięczne świadczenie nawet o 500 zł.

Osoby planujące przejście na emeryturę powinny dokładnie przeanalizować moment złożenia wniosku. Lipcowa waloryzacja składek może istotnie wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia, zwiększając je nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 14,3 proc., dla wielu Polaków opóźnienie decyzji o przejściu na emeryturę może okazać się finansowo korzystne.