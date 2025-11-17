Zmiany w PSZOK od 1 grudnia 2025 r. – bioodpady czasowo zablokowane

Od 1 grudnia 2025 r. do 15 marca 2026 r. obowiązywać będzie przerwa w przyjmowaniu bioodpadów w PSZOK-ach. Taką informację przekazał m.in. Urząd Gminy Dobroń, podkreślając, że w okresie zimowym instalacje przetwarzające odpady organiczne nie są w stanie pracować w standardowym trybie.

„Zamknięcie PSZOK dla bioodpadów wynika z corocznej przerwy zimowej związanej z technologią ich przetwarzania. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu porządków” – informuje gmina.

Dlaczego PSZOK wstrzymuje przyjmowanie bioodpadów?

Przerwa ma charakter technologiczny. Zimą procesy kompostowania i obróbki odpadów organicznych są utrudnione, a część instalacji wymaga czasowego wyłączenia lub ograniczenia pracy. Z tego względu odpady zielone i kuchenne będą przyjmowane dopiero po wznowieniu pełnej działalności – w marcu 2026 r.

Nie każdy odpad trafi do PSZOK. Kiedy możesz usłyszeć odmowę?

Choć PSZOK kojarzy się z miejscem, do którego można zawieźć niemal każdy problematyczny odpad, w praktyce istnieją sytuacje, w których pracownicy mają prawo odmówić jego przyjęcia.

Gmina prowadzi osobną zbiórkę bioodpadów - jeżeli dana gmina organizuje systemową zbiórkę bioodpadów w ramach opłaty komunalnej, PSZOK nie musi ich dodatkowo przyjmować. W takim przypadku mieszkańcy powinni korzystać wyłącznie z dedykowanych pojemników lub odbiorów harmonogramowych. Zadeklarowano kompostowanie przydomowe - mieszkańcy, którzy w deklaracji śmieciowej zaznaczyli, że kompostują bioodpady we własnym zakresie i dzięki temu płacą niższą opłatę za gospodarowanie odpadami, nie mogą oddawać ich w PSZOK-u. W takim przypadku odbiór bioodpadów jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Co zrobić z bioodpadami w czasie przerwy?

przechowywać je w przydomowym kompostowniku,

w miarę możliwości ograniczyć ilość generowanych odpadów organicznych,

poczekać do wznowienia przyjęć w PSZOK w marcu 2026 r.

Jeśli zależy Ci na utrzymaniu porządku zimą, warto zaplanować prace ogrodowe wcześniej lub odłożyć je do momentu, gdy PSZOK ponownie zacznie przyjmować bioodpady.