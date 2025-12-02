Jak wypada Majówka 2026?

W 2026 roku święta majowe układają się tak:

1 maja (Święto Pracy) – piątek , dzień ustawowo wolny.

(Święto Pracy) – , dzień ustawowo wolny. 2 maja (Dzień Flagi) – sobota , dzień roboczy, ale wiele firm robi wolne.

(Dzień Flagi) – , dzień roboczy, ale wiele firm robi wolne. 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) – niedziela, dzień wolny, który nie daje dodatkowego dnia wolnego.

Standardowa majówka 2026 trwa tylko 3 dni - od piątku do niedzieli. Nie ma tu dodatkowego dnia wolnego za 3 maja, więc wypoczynek wypada wyjątkowo krótko.

Ile trwa majówka w 2026 roku?

Dla osób pracujących na etacie to spora różnica w porównaniu do lat, kiedy majówka „robi się sama”, ciągnąc się nawet 5–9 dni bez żadnych kombinacji.

Długi weekend majowy 2026 – czy da się go wydłużyć?

Tak, ale tylko z urlopem. Jeśli chcesz mieć prawdziwą majówkę z dłuższym wyjazdem, trzeba sięgnąć po kilka dni wolnego. Najbardziej opłacalny wariant wygląda tak: urlop 27–30 kwietnia (poniedziałek–czwartek) i standardowa majówka 1–3 maja. To daje 9 dni wolnego przy wykorzystaniu 4 dni urlopu (od soboty 25 kwietnia do niedzieli 3 maja). To jedyny sposób, by faktycznie zrobić „długą majówkę”.

Bez urlopu majówka praktycznie nie istnieje i sprowadza się do zwykłego dłuższego weekendu.

Czy warto planować wyjazd na Majówkę 2026?

To zależy od tego, czego oczekujesz. Jeśli planujesz krótki wypad, gdzieś w Polskę, 1–3 maja to idealna opcja. Jeśli chcesz lecieć gdzieś dalej bez urlopu się nie obejdzie. Trzy dni to zbyt mało, żeby polecieć na ciepłe wakacje lub zrobić intensywny wyjazd zagraniczny. Musisz wziąć 4 dni wolnego pod koniec kwietnia. To nie jest zły układ, ale wymaga wcześniejszego planowania i zgłoszenia urlopu.

Ceny noclegów i lotów mogą być niższe

Paradoksalnie to może być jedna z najtańszych majówek w ostatnich latach. Firmy turystyczne planują podwyżki głównie na lata z bardzo długim weekendem, a 2026 taki nie będzie. Krótkie majówki oznaczają niższy popyt, dlatego jest szansa na promocje.