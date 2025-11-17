Ferie zimowe 2026 – kiedy wypadają i jak zostały podzielone?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty, przerwa zimowa została podzielona na trzy grupy województw, a nie na cztery jak to było dotychczas. Dzięki temu szkoły w całej Polsce nie zaczynają ferii w tym samym czasie, co pozwala uniknąć tłoku w kurortach i ułatwia planowanie rodzinnych wyjazdów.
I tura: 19 stycznia – 1 lutego 2026
Ferie rozpoczną jako pierwsi uczniowie z województw:
- mazowieckiego
- pomorskiego
- podlaskiego
- świętokrzyskiego
- warmińsko-mazurskiego
II tura: 2 lutego – 15 lutego 2026
W tym terminie wypoczywać będą uczniowie z województw:
- dolnośląskiego
- kujawsko-pomorskiego
- łódzkiego
- zachodniopomorskiego
- małopolskiego
- opolskiego
III tura: 16 lutego – 1 marca 2026
Najpóźniej ferie zaczną uczniowie z województw:
- podkarpackiego
- lubelskiego
- wielkopolskiego
- lubuskiego
- śląskiego
Na co zwrócić uwagę planując ferie w 2026 roku?
Choć ministerstwo ogłosiło terminy z dużym wyprzedzeniem, eksperci branży turystycznej zwracają uwagę, że w niektórych regionach może być trudno o noclegi, szczególnie w Tatrach, Karkonoszach i okolicach Zakopanego. Warto więc rezerwować wyjazdy wcześniej, sprawdzać prognozy śniegowe.