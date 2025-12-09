ZUS potwierdził, że w grudniu 2025 roku emeryci i renciści zobaczą na swoich kontach świadczenia wcześniej niż zazwyczaj. Zakład poinformował, że wszystkie pieniądze dotrą do uprawnionych jeszcze przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Zmiana ta z całą pewnością ułatwi życie tysiącom beneficjentów, których standardowy dzień płatności ustalony został na 6, 20 lub 25 grudnia. To nie koniec, bo z informacji wynika, że na wcześniejsze wypłaty mogą liczyć także osoby, którym termin płatności wypada 1 stycznia. W ten sposób otrzymają swoje środki jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Emerytury w grudniu 2025 jeszcze przed świętami

Regionalna rzecznika prasowa ZUS - Katarzyna Krupicka - przekazała, że przyśpieszenie wypłat emerytury w grudniu 2025 roku wynika z konkretnej zasady. Zakład musi bowiem zlecić wydanie takiego świadczenia z wyprzedzeniem, jeśli termin płatności (ustalone ściśle na 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dzień miesiąca) wypada w dzień wolny od pracy lub soboty.

W ten właśnie sposób wypłaty, które przypadają na 20 grudnia, zostaną przekazane listonoszom już 16 grudnia, a przekazy bankowe zostaną zrealizowane 18 grudnia 2025 roku. Osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 25 grudnia, mogą spodziewać się, że przesyłki wysłane zostaną 18 grudnia, a przelewy 22 grudnia.

Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że wcześniejsze wypłaty nie mają żadnego wpływu na wysokość świadczeń. Emeryci nie powinni więc liczyć na dodatkowe środki lub podwyżki. Kwota zostaje dokładnie taka sama. Chodzi tylko i wyłącznie o kwestie organizacyjne oraz to, że emeryci swoje pieniądze dostaną jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

"Podwójna wypłata" dla emerytów i rencistów w grudniu 2025 roku. Ciekawy przypadek niektórych beneficjentów

Wśród wszystkich objętych prawem do pobierania emerytury lub renty jest jedna grupa, o której można powiedzieć, że otrzyma "dwie emerytury". Są to ci, których termin wydania świadczenia przypada dokładnie na 1 dzień każdego miesiąca.

W ich przypadku środki miałyby zostać wypłacone 1 stycznia 2026 roku, jednak ze względu na kwestie organizacyjne i przytaczaną wyżej zasadę, jest to niemożliwe. W ramach tego ZUS wypłaci im należne honoraria jeszcze przed końcem 2025 roku i to niezależnie od formy odbioru pieniędzy.

Taka sytuacja daje wielu seniorom poczucie bezpieczeństwa, bo będą oni w stanie o wiele skuteczniej planować swoje wydatki ze sporym wyprzedzeniem. Wcześniejsze wypłaty świadczeń są także sporym ułatwieniem życia, zwłaszcza dla osób starszych, które nie będą musiały obawiać się o robienie zakupów w sklepach, gdzie wszyscy będą opanowani przez świąteczną gorączkę.