Fabrice Audan kończy wieloletnią karierę w Grupie Pernod Ricard

Fabrice Audan zakończy swoją kadencję jako CEO Wyborowa Pernod Ricard i Pernod Ricard Central & Eastern Europe z końcem 2025 r. po ponad 35 latach pracy w Grupie Pernod Ricard, w tym ponad siedmiu latach w Polsce. W trakcie swojej kariery Fabrice pełnił liczne strategiczne funkcje w obszarach zarządzania i finansów w globalnych, regionalnych i lokalnych strukturach Grupy we Francji, Australii, Japonii, Szwecji i Polsce. Jako lider odegrał kluczową rolę w kształtowaniu wizji i strategii Grupy w Europie Środkowej i Wschodniej, skutecznie napędzając wzrost, znacząco przyspieszając rozwój strategicznych marek Grupy, wzmacniając jej pozycję rynkową oraz tworząc solidne fundamenty do dalszej ekspansji marek Pernod Ricard w regionie.

Nicolas Krantz – ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w Grupie

Nicolas Krantz wnosi ponad 25 lat doświadczenia zdobytego w Grupie Pernod Ricard. W trakcie swojej kariery zajmował liczne strategiczne stanowiska w Europie, Australii oraz Kanadzie. W latach 2020-2025 pełnił funkcję CEO Corby Spirit & Wine Limited (kanadyjskiej spółki Pernod Ricard). Podczas swojej pięcioletniej kadencji skutecznie przeprowadził spółkę przez wyzwania związane z pandemią, wzmocnił strategię portfolio firmy oraz przyspieszył wzrost w dynamicznie rozwijającej się kategorii RTD (ready-to-drink) poprzez strategiczne akwizycje. Pod jego kierownictwem Corby rozszerzyło portfolio marek, zwiększyło udziały rynkowe i zbudowało bardziej zwinne, współpracujące i zorientowane na konsumenta środowisko pracy.

Kontynuacja strategii i dalsze umacnianie pozycji marek

- Europa Środkowa i Wschodnia, jako kluczowa część Grupy Pernod Ricard, oferuje ogromny potencjał do dalszego rozwoju. Chciałbym podziękować Fabrice’owi za fundament, jaki stworzył, wytyczając dla regionu jasną ścieżkę rozwoju. Z niecierpliwością czekam na współpracę z naszymi zespołami, by kontynuować ten kierunek, umacniać nasze marki i wspólnie kształtować kolejny etap wzrostu – mówi Nicolas Krantz.

W swojej karierze Krantz pełnił także funkcję CEO Pernod Ricard Winemakers Spain oraz CFO Pernod Ricard EMEA & LATAM.

Powołanie Nicolasa Krantza na stanowisko CEO Wyborowa Pernod Ricard oraz Pernod Ricard Central & Eastern Europe stanowi kontynuację strategii Grupy, której celem jest wzmocnienie pozycji w regionie CEE, jednym z kluczowych obszarów wzrostu dla Pernod Ricard.