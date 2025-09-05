Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w domu

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu może być dla przedsiębiorcy rozwiązaniem niezwykle korzystnym. Często jednak potrafi stać się jednocześnie kłopotliwe. Może do tego dojść, gdy prowadząca ją osoba nie poświęci dostatecznie dużo uwagi kwestiom podatkowym. Najczęściej pojawiająca się w tym zakresie wątpliwość dotyczy możliwości zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Kolejna to stosowanie odpowiedniej stawki podatku od nieruchomości. Każda z podjętych w tym zakresie decyzji może mieć duże znaczenie finansowe dla podatnika. Z jednej strony, może on na tym skorzystać, z drugiej jednak, pomyłka może drogo kosztować.

Ciekawym zagadnieniem podatkowym, które powstaje na tym tle jest również sprzedaż domu po wycofaniu go z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak się okazuje, organy podatkowe są w tym zakresie łaskawe dla podatników. O co chodzi?

Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów

Co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi odrębne źródło przychodów, jeśli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku używanych składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ich sprzedaż stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dotyczy to również odpłatnego zbycia składników majątku, które zostały wycofane z działalności gospodarczej, chyba że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one wycofane z tej działalności a dniem ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat. Ustawodawca postanowił jednak, że do przychodów tych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 14 ust. 2c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jak więc na tle tych regulacji przedstawia się sytuacja podatnika, który po nabyciu nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe wprowadził ją do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie wycofał ją z tej działalności i sprzedał? Czy taką sprzedaż trzeba opodatkować?

Można uniknąć zapłaty podatku

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2025 r. (nr 0113-KDIPT2-1.4011.783.2024.2.KD), skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej należy rozpatrywać nie w odniesieniu do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, w odniesieniu do źródła, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości. Zastosowanie znajduje więc ogólna zasada, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie, nie skutkuje powstaniem przychodu. Dyrektor przyjął więc interpretację korzystną dla podatników i pozwolił na uniknięcie opodatkowania już po pięciu latach od jej nabycia, a nie dopiero po sześciu od wycofania z prowadzonej działalności.