ZUS realizuje emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w święto lub w sobotę, wypłaty są przekazywane wcześniej. Dlatego świadczenia z terminami 6, 20 i 25 grudnia zostaną wypłacone z wyprzedzeniem. Przesyłki dla osób otrzymujących pieniądze 25. dnia miesiąca trafią na pocztę 18 grudnia, a przelewy bankowe zostaną zrealizowane 22 grudnia.

Wypłata emerytur i rent 1 stycznia 2026 r.

W grudniu 2025 r. część emerytów i rencistów dostanie dwa świadczenia — grudniowe oraz styczniowe. Dotyczy to tych, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia. Ich emerytury i renty za styczeń również zostaną przekazane do końca grudnia, niezależnie od tego, czy świadczenie dostarcza listonosz, czy trafia ono na konto bankowe.

Wypłaty emerytur i rent w grudniu 2025 r. [Terminy]

Termin płatności Data, do której wypłata musi być zrealizowana Termin przekazania środków na pocztę Termin przekazania środków do banku
01.12.2025 r. 01.12.2025 r. 26.11.2025 r. 28.11.2025 r.
06.12.2025 r. 05.12.2025 r. 02.12.2025 r. 04.12.2025 r.
10.12.2025 r. 10.12.2025 r. 05.12.2025 r. 09.12.2025 r.
15.12.2025 r. 15.12.2025 r. 10.12.2025 r. 12.12.2025 r.
20.12.2025 r. 19.12.2025 r. 16.12.2025 r. 18.12.2025 r.
25.12.2025 r. 23.12.2025 r. 18.12.2025 r. 22.12.2025 r.