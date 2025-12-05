ZUS realizuje emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w święto lub w sobotę, wypłaty są przekazywane wcześniej. Dlatego świadczenia z terminami 6, 20 i 25 grudnia zostaną wypłacone z wyprzedzeniem. Przesyłki dla osób otrzymujących pieniądze 25. dnia miesiąca trafią na pocztę 18 grudnia, a przelewy bankowe zostaną zrealizowane 22 grudnia.

Wypłata emerytur i rent 1 stycznia 2026 r.

W grudniu 2025 r. część emerytów i rencistów dostanie dwa świadczenia — grudniowe oraz styczniowe. Dotyczy to tych, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia. Ich emerytury i renty za styczeń również zostaną przekazane do końca grudnia, niezależnie od tego, czy świadczenie dostarcza listonosz, czy trafia ono na konto bankowe.

Wypłaty emerytur i rent w grudniu 2025 r. [Terminy]