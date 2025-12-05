ZUS realizuje emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w święto lub w sobotę, wypłaty są przekazywane wcześniej. Dlatego świadczenia z terminami 6, 20 i 25 grudnia zostaną wypłacone z wyprzedzeniem. Przesyłki dla osób otrzymujących pieniądze 25. dnia miesiąca trafią na pocztę 18 grudnia, a przelewy bankowe zostaną zrealizowane 22 grudnia.
Wypłata emerytur i rent 1 stycznia 2026 r.
W grudniu 2025 r. część emerytów i rencistów dostanie dwa świadczenia — grudniowe oraz styczniowe. Dotyczy to tych, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia. Ich emerytury i renty za styczeń również zostaną przekazane do końca grudnia, niezależnie od tego, czy świadczenie dostarcza listonosz, czy trafia ono na konto bankowe.
Wypłaty emerytur i rent w grudniu 2025 r. [Terminy]
|Termin płatności
|Data, do której wypłata musi być zrealizowana
|Termin przekazania środków na pocztę
|Termin przekazania środków do banku
|01.12.2025 r.
|01.12.2025 r.
|26.11.2025 r.
|28.11.2025 r.
|06.12.2025 r.
|05.12.2025 r.
|02.12.2025 r.
|04.12.2025 r.
|10.12.2025 r.
|10.12.2025 r.
|05.12.2025 r.
|09.12.2025 r.
|15.12.2025 r.
|15.12.2025 r.
|10.12.2025 r.
|12.12.2025 r.
|20.12.2025 r.
|19.12.2025 r.
|16.12.2025 r.
|18.12.2025 r.
|25.12.2025 r.
|23.12.2025 r.
|18.12.2025 r.
|22.12.2025 r.