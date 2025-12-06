Święta, które przestawiają wypłaty. Dlaczego grudzień będzie inny?

Na co dzień 800 plus działa jak metronom – wpada na konta w dobrze znanych, powtarzalnych terminach. ZUS zwykle przelewa środki 10 razy w miesiącu: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. A od lipca 2025 roku pojawił się jeszcze jeden, dodatkowy termin: 24. dzień miesiąca. To wtedy środki otrzymują nowi świadczeniobiorcy oraz uchodźcy z Ukrainy.

Reklama

System działa sprawnie, o ile terminy nie kolidują z weekendami i dniami wolnymi. Jeśli wypłata przypada w niedzielę lub święto – przekaz przyspiesza i ląduje na koncie wcześniej. ZUS wysyła pieniądze do banków odpowiednio wcześniej, by ominąć zatory.

Problem? Grudzień 2025 to prawdziwy poligon dla systemu. Cztery terminy wypłat wypadają w dni wolne — i to nie tylko weekendy, ale także Wigilię, która od tego roku jest ustawowo wolna od pracy. Świąteczny kalendarz wymusi więc przesunięcia.

Harmonogram grudniowych wypłat 800 plus. Co się zmienia?

Oto pełne terminy wypłat w grudniu 2025

2 grudnia (wtorek) – bez zmian

4 grudnia (czwartek) – bez zmian

7 grudnia (niedziela) – wypłata w piątek 5 grudnia

9 grudnia (wtorek) – bez zmian

12 grudnia (piątek) – bez zmian

14 grudnia (niedziela) – wypłata w piątek 12 grudnia

16 grudnia (wtorek) – bez zmian

18 grudnia (czwartek) – bez zmian

20 grudnia (sobota) – wypłata w piątek 19 grudnia

22 grudnia (poniedziałek) – bez zmian

24 grudnia (środa, Wigilia – dzień wolny) – wypłata we wtorek 23 grudnia

Zanim więc ruszymy po choinkowe światełka i prezenty, warto przejrzeć domowe wykresy wpływów i wydatków — bo nie wszystko przyjdzie wtedy, kiedy zwykle.

Wnioski tylko online. Cyfrowa codzienność rodziców

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie 800 plus składamy już wyłącznie cyfrowo: przez PUE/eZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia albo aplikację mZUS. Dla części rodzin to wygoda, dla innych — konieczność zaprzyjaźnienia się z kolejnym loginem i kolejnym hasłem.

Nie każde dziecko otrzyma 800 plus

W tym okresie świadczeniowym (od czerwca bieżącego roku do końca maja przyszłego) obowiązuje ważna zmiana: ukraińskie dzieci w wieku szkolnym — od 7 do 18 lat — otrzymają świadczenie tylko wtedy, gdy realizują obowiązek szkolny w Polsce. ZUS weryfikuje to bezpośrednio w Systemie Informacji Oświatowej, w oparciu o dane przesyłane przez dyrektorów szkół.

Dzieci młodsze, czyli 5- i 6-latki oraz maluchy poniżej tego wieku, nie są objęte wymogiem — ich sytuacja pozostaje bez zmian.