Święta, które przestawiają wypłaty. Dlaczego grudzień będzie inny?

Na co dzień 800 plus działa jak metronom – wpada na konta w dobrze znanych, powtarzalnych terminach. ZUS zwykle przelewa środki 10 razy w miesiącu: 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. A od lipca 2025 roku pojawił się jeszcze jeden, dodatkowy termin: 24. dzień miesiąca. To wtedy środki otrzymują nowi świadczeniobiorcy oraz uchodźcy z Ukrainy.

System działa sprawnie, o ile terminy nie kolidują z weekendami i dniami wolnymi. Jeśli wypłata przypada w niedzielę lub święto – przekaz przyspiesza i ląduje na koncie wcześniej. ZUS wysyła pieniądze do banków odpowiednio wcześniej, by ominąć zatory.

Problem? Grudzień 2025 to prawdziwy poligon dla systemu. Cztery terminy wypłat wypadają w dni wolne — i to nie tylko weekendy, ale także Wigilię, która od tego roku jest ustawowo wolna od pracy. Świąteczny kalendarz wymusi więc przesunięcia.

To już koniec robienia takich zakupów z Temu i Shein? Wprowadzą wielkie zmiany w paczkach wysyłanych z Chin
Harmonogram grudniowych wypłat 800 plus. Co się zmienia?

Oto pełne terminy wypłat w grudniu 2025

  • 2 grudnia (wtorek) – bez zmian
  • 4 grudnia (czwartek) – bez zmian
  • 7 grudnia (niedziela) – wypłata w piątek 5 grudnia
  • 9 grudnia (wtorek) – bez zmian
  • 12 grudnia (piątek) – bez zmian
  • 14 grudnia (niedziela) – wypłata w piątek 12 grudnia
  • 16 grudnia (wtorek) – bez zmian
  • 18 grudnia (czwartek) – bez zmian
  • 20 grudnia (sobota) – wypłata w piątek 19 grudnia
  • 22 grudnia (poniedziałek) – bez zmian
  • 24 grudnia (środa, Wigilia – dzień wolny) – wypłata we wtorek 23 grudnia

Zanim więc ruszymy po choinkowe światełka i prezenty, warto przejrzeć domowe wykresy wpływów i wydatków — bo nie wszystko przyjdzie wtedy, kiedy zwykle.

Wnioski tylko online. Cyfrowa codzienność rodziców

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie 800 plus składamy już wyłącznie cyfrowo: przez PUE/eZUS, bankowość elektroniczną, portal Emp@tia albo aplikację mZUS. Dla części rodzin to wygoda, dla innych — konieczność zaprzyjaźnienia się z kolejnym loginem i kolejnym hasłem.

800 plus nawet dla 50-latków za każde wychowane, dorosłe już dziecko. Szykuje się rewolucyjna zmiana w przepisach. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?
Nie każde dziecko otrzyma 800 plus

W tym okresie świadczeniowym (od czerwca bieżącego roku do końca maja przyszłego) obowiązuje ważna zmiana: ukraińskie dzieci w wieku szkolnym — od 7 do 18 lat — otrzymają świadczenie tylko wtedy, gdy realizują obowiązek szkolny w Polsce. ZUS weryfikuje to bezpośrednio w Systemie Informacji Oświatowej, w oparciu o dane przesyłane przez dyrektorów szkół.

Dzieci młodsze, czyli 5- i 6-latki oraz maluchy poniżej tego wieku, nie są objęte wymogiem — ich sytuacja pozostaje bez zmian.