Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanym w środę komunikacie przypomniał, że 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, dzięki której Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 (tzw. emerytury czerwcowe). Nowe przepisy obejmą również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

ZUS automatycznie przeliczy emerytury czerwcowe

W komunikacie podkreślono, że świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS z urzędu przeprowadzi cały proces i wyda nową decyzję. Jeżeli okaże się, że wyliczona kwota byłaby niższa niż dotychczasowa – świadczenia pozostaną na obecnym poziomie.

Kogo obejmie przeliczenie?

Nowe zasady obejmują osoby, które:

w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca, albo

od lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca, albo pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019, albo

rodzinną po zmarłym, któremu ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019, albo pobierają rentę rodzinną po osobie, która:

rodzinną po osobie, która: osiągnęła wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna),

(60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna), zmarła w czerwcu w latach 2009–2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

Jak ZUS ponownie przeliczy świadczenia?

Zakład ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia (czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec). Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej.

Co z osobami, które już walczą o przeliczenie?

W przypadku, gdy wniosek w sprawie przeliczenia wysokości emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009–2019 (bądź renty rodzinnej) zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r., a postępowanie ws. rozpatrzenia wniosku, sprawa o ustalenie prawa do świadczeń lub ich wysokości, na 1 stycznia 2026 r., dalej będzie w toku lub przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. Zakład wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. W komunikacie wskazano, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Postępowania rozpoczęte przed 1 stycznia 2026 r. będą kontynuowane według dotychczasowych zasad, aż do ich prawomocnego zakończenia. Nowa ustawa nie ingeruje w sprawy już prowadzone i nie zastąpi trwających procedur.

Dlaczego emerytury czerwcowe były niższe?

Przez lata obowiązywał mechanizm waloryzacji składek, który w czerwcu działał na niekorzyść świadczeniobiorców. Osoby przechodzące na emeryturę właśnie w tym miesiącu otrzymywały często niższe świadczenia niż ci, którzy składali wniosek w miesiącach poprzedzających lub następujących. Nowe przepisy mają to odwrócić i ujednolicić zasady.

Do kiedy ZUS zakończy wszystkie sprawy?

ZUS poinformował, że najpóźniej do 31 marca 2026 r. wszystkie emerytury czerwcowe z lat 2009–2019 (oraz renty rodzinne z nimi powiązane) mają zostać ponownie wyliczone.