Ryczałt energetyczny - dopłata do prądu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli dodatkowe 312,71 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny to wsparcie przewidziane w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i po jej zakończeniu. Ma on na celu częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS i podlega corocznej waloryzacji, dzięki czemu jego wysokość rośnie wraz z inflacją oraz zwiększającymi się kosztami utrzymania. Od 1 marca 2025 r. kwota ryczałtu wynosi 312,71 zł miesięcznie. Co istotne, dodatek ten jest wolny od podatku i przysługuje niezależnie od wysokości dochodów.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny przysługuje określonym grupom osób, które mają szczególne uprawnienia wynikające z ustawy. Do świadczenia mogą się kwalifikować:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status uprawnionych,

oraz inne osoby posiadające status uprawnionych, żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową , którzy zostali przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych,

, którzy zostali przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, które są świadczeniobiorcami emerytury lub renty.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku o jego przyznanie (formularz ZUS-ERK). Dokument ten można pobrać w każdej placówce ZUS lub na stronie internetowej zus.pl. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzające prawo do świadczenia.

Osoby posiadające status kombatanta lub represjonowanego muszą przedstawić decyzję wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okres działalności kombatanckiej lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest dokument potwierdzający ich status jako członka rodziny osoby uprawnionej. Żołnierze przymusowo kierowani do pracy w czasie zastępczej służby wojskowej powinni załączyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, natomiast wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, który potwierdza posiadane uprawnienia.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdym czasie, ponieważ przepisy nie określają żadnego terminu granicznego. Po dostarczeniu kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów ZUS ma maksymalnie 30 dni na ich weryfikację. Wypłata dodatku następuje najpóźniej w miesiącu po złożeniu wniosku.

Czy od decyzji ZUS można się odwołać?

Od decyzji ZUS przysługuje prawo wniesienia odwołania – można to zrobić pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem tej jednostki ZUS, która wydała decyzję. Sprawa trafia do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych), a na złożenie odwołania jest miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Cała procedura jest całkowicie bezpłatna.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą również liczyć na dodatkowe formy wsparcia finansowego, takie jak:

dodatek kombatancki – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie, w zależności od długości przepracowanego okresu.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów oferuje możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do zakupu aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej. Dostępna jest również jednorazowa lub okresowa pomoc finansowa, o ile spełnione zostaną wymagane warunki.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Rada Ministrów zatwierdziła propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok, opartą na 20-procentowym udziale realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 r. Choć podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 11 lipca 2025 r. nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia, rządowy projekt ma zostać wdrożony w rozporządzeniu. Jeżeli tak się stanie, od 1 marca 2026 r. wzrosną wszystkie świadczenia objęte waloryzacją, w tym również ryczałt energetyczny.

Według wstępnych deklaracji podwyżka emerytur, rent oraz powiązanych dodatków ma wynieść minimum 4,9%, co przełoży się na zwiększenie ryczałtu energetycznego do 328,03 zł miesięcznie.

Warto jednak podkreślić, że ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji będzie znana dopiero po publikacji pełnych danych statystycznych. Kluczowe będą dwa komunikaty Prezesa GUS – dotyczące średniorocznej inflacji za 2025 r. oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. względem 2024 r. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, informację o inflacji GUS ogłosi do końca stycznia 2026 r., natomiast dane o dynamice wynagrodzeń – najpóźniej do 10 lutego 2026 r. Oznacza to, że finalny wskaźnik waloryzacji, a tym samym wysokość przyszłorocznych podwyżek świadczeń, poznamy dopiero w lutym 2026 roku.