ZUS co kwartał ogłasza zaktualizowane limity zarobków dla osób pobierających emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Ich wysokość wynika z danych GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jak podano w najnowszym komunikacie z 7 listopada 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2025 r. osiągnęło 8771,70 zł brutto. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia obowiązujących obecnie limitów dla osób dorabiających do wcześniejszej emerytury.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące do 30 listopada 2025 roku

W sierpniu ZUS ogłosił zaktualizowane limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury. Obowiązują one od 1 września do 30 listopada i obejmują dwa kluczowe progi:

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6124,10 zł brutto,

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11 373,30 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego limitu skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia, choć tylko do określonej ustawowo maksymalnej kwoty. Natomiast dochód powyżej drugiego progu powoduje automatyczne zawieszenie emerytury lub renty. Warto zauważyć, że aktualne limity są niższe niż te obowiązujące w poprzednim kwartale: od czerwca do sierpnia wynosiły one 6273,60 zł oraz 11 651 zł brutto, co oznacza spadek o odpowiednio 149,50 zł i 277,70 zł.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące od 1 grudnia 2025 roku

Od 1 grudnia 2025 roku zaczną obowiązywać nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury. W komunikacie Prezesa ZUS z 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent ogłoszono, że progi te zostaną podniesione. Średnie wynagrodzenie wzrosło do 8771,70 zł brutto, czyli o 23,07 zł więcej niż w poprzednim okresie. Ponieważ przekroczenie 70 proc. tej sumy skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a zarobki przekraczające 130 proc. prowadzą do jego zawieszenia, nowe limity będą przedstawiać się następująco:

przychód do 6140,20 zł miesięcznie – pozostaje bez wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty,

– pozostaje bez wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty, przychód od 6140,20 zł do 11 403,20 zł miesięcznie – powoduje obniżenie wcześniejszej emerytury lub renty,

– powoduje obniżenie wcześniejszej emerytury lub renty, przychód powyżej 11 403,30 zł miesięcznie – skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Kwota maksymalnego zmniejszenia to limit, o jaki ZUS może obniżyć emeryturę lub rentę, jeśli osoba pobierająca świadczenie przekroczy niższy próg dorabiania. Oznacza to, że nawet gdy wcześniejszy emeryt uzyska dochód powyżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, potrącenie nie może być wyższe niż określona maksymalna wartość. Limit ten jest aktualizowany co roku podczas marcowej waloryzacji i zależy od rodzaju pobieranego świadczenia. Do 28 lutego 2026 r. obowiązują następujące kwoty:

939,61 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej wypłacanej jednej osobie.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Nowe progi zarobkowe obowiązują wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Oznacza to, że regulacje dotyczą m.in.:

wcześniejszych emerytów,

nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne,

osób na emeryturach pomostowych,

rencistów.

Po ukończeniu wieku emerytalnego limity przestają mieć zastosowanie, dzięki czemu można dorabiać bez ryzyka obniżenia bądź wstrzymania wypłaty świadczenia.

