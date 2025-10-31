Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek i ulg adresowany do rodzin posiadających minimum troje dzieci. Dzięki niej rodzice i dzieci mogą korzystać z szerokiej gamy rabatów oferowanych przez instytucje publiczne oraz prywatne firmy współpracujące w ramach programu. Inicjatywa ma na celu odciążenie budżetów rodzin wielodzietnych i ułatwienie im codziennego funkcjonowania poprzez obniżenie kosztów wielu towarów i usług.

Reklama

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługują następującym osobom:

rodzicom – również zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka – którzy obecnie wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,

dzieciom do 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 25 lat,

dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli nie mają ich już na utrzymaniu. Oznacza to, że również seniorzy, którzy w przeszłości tworzyli duże rodziny, mogą ubiegać się o Kartę i korzystać z oferowanych przez program zniżek.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres ulg oferowanych posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest szeroki i nieustannie się rozszerza. Z programu korzystać można zarówno w instytucjach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Do najczęściej spotykanych benefitów należą m.in.:

37% zniżki na bilety PKP Intercity w ramach oferty „Rodzina”,

tańsze wejściówki do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różne wydarzenia kulturalne,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

korzystne oferty w dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

promocje w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach z odzieżą.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać również z ulg przy zakupie paliwa. Wybrane sieci stacji benzynowych oferują rabaty nie tylko na paliwa, ale także na produkty i usługi dodatkowe, takie jak płyny eksploatacyjne czy myjnia. Dzięki temu rodziny wielodzietne – w tym seniorzy uprawnieni do otrzymania karty – mają możliwość obniżenia kosztów codziennego korzystania z samochodu. Ulgi obowiązują najczęściej po okazaniu karty przed zapłatą, a zasady rabatów mogą różnić się w zależności od danego operatora paliwowego.